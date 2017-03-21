Дмитрий Близнюк | Из песка и тумана

Коротко об авторе

Дмитрий Близнюк, литератор из Харькова. Публикации: «Сибирские Огни», «Знамя», «Крещатик», «Слово/Word», «Кольцо А», «Плавучий Мост», «Южное Сияние», «Невский альманах» и др. Лауреат нескольких международных конкурсов.

Из песка и тумана

Не стоит ангелам подливать вина.

Сквозь позолоту и эмаль красоток —

чуть сковырни ногтем —

промелькнет нечто простое, быстрое, хищное,

как геккон за иконой.

Не стоит доверять красоте,

засыпать со слепым генералом на ложе

из красных кнопок, папок, пипеток.

Красота — сила.

Спокойный хищник с пуленепробиваемым нимбом.

Вот дива сплела пальцы

красочным маникюром:

венерина ловушка, поймавшая жука

(обручальное кольцо с бриллиантом).

Эти сверкающие гребешки пены

на макушках эротических мгновений,

петухи из песка и тумана.

Она всей длиной своего тела

ощущает себя луком со стрелой.

Ты на прицеле.

Под губами тает плечо

кусками рафинада в горячем чае.

Ты зарываешься в ее волосы —

так романтичный гризли

вгрызается в струи ночного водопада.

И лишь к утру ты выходишь из себя — обновленный

феникс из крематория Дахау,

с зеленоватым презрением наколок,

с добродушным превосходством ко всем незнакомым вещам —

игрушкам, кувшинам, керамическим слонам.

Вот и мыльный свет рассвета,

и ты радуешься — парят вестники детства

на трехколесных велосипедах крылатых,

и по кружащимся пылинкам прыгают акробаты

радости — из подстраховки — одни ресницы.

ты записным героем выходишь из спальни

в царапинах, вмятинах, но довольный

собой, как Декарт, вернувшийся с поля боя.

теперь можно спокойно писать стихи или прозу,

а рассвет все течет, все меняет, и дома выпрямляют

спины — меловые стоглазые гиганты,

и в снопе лучей ты Ахиллесу подобен:

ищешь носок под креслом.

Что есть приятней утра, полного надежд

и приятных заблуждений?

* * *

девушка с родимым пятном на лице,

вино, разлитое на скатерти.

фотоальбом с черно-белыми снимками луны.

наши завтраки, поцелуи, щипки, сердитость и радость —

так музыканты разогревают скрипки и контрабасы,

кашляют, перебрасываются парой тихих слов…

вот он, дивный сад нашей жизни

с молоденьким бурьяном посреди салата.

моя щетина касалась твоей щеки,

твой синий шарфик, впитавший дыхание — стекловату — весны,

малиновое варенье из засахаренных слов

«любимая» — «чудовище мое».

в солнечных лучах, как Шива с ножами в семи руках,

ты готовишь завтрак, а я наблюдаю за тобой,

словно моль за живой ноздреватой нутрией —

нет-нет, живи, живи и пой, шинкуй капусту.

я люблю тебя, как сто тысяч разлук.

настраиваю сердце на твою радиоволну —

бирюзовую, с едва заметным шрамом над бровью.

кто-то сшивал твои веки степлером,

чтобы ты не могла меня видеть?

лиловые пауки теней бесшумно опускаются на лицо

с потолка — и следом — на линолеум.

я не готов целовать песок, по которому ты ходила,

но мне это и не нужно,

как влюбленному верблюду не нужно царство небесное —

лишь бы рядом играли на свирелях пустыни с женскими именами.

шуршали зыбкими платьями. обвораживали.

еще пять лет назад твое лицо было замкнутым —

кирпичная стена, на которой нарисована мелом дверь.

ты еще даже не знала меня.

но ведь бывает так, когда случайные ключи судьбы

подходят к нарисованным дверцам, ведущим на небеса.

пусть мы и создавались на разных планетах,

отношения потемнеют со временем. не беда.

смотри, сказочная лань ласковым постукиванием копыт

превращает в темное золото

наши прожитые годы.

* * *

и вот мы уже вдвоем идем по солнечному заснеженному парку,

и звук наших шагов приятно хрустит, как свежеиспеченный хлеб;

серебряный осетр нерестится повсюду,

икринки льда звенят на черных глазированных ветках,

а мы идем, мы идем, мы идем не спеша…

наши руки полевыми зверьками уснули в кармане пуховика,

и пар из0 рта — плотен и медлителен —

тянется трехпалым ленивцем,

выдохи застывают в колючем воздухе,

и на запотевшем стекле дыхания

я вывожу пальцем два неуклюжих сердца

и подписываю наши мгновения, как фотографии — со спины

(дата, море, имяречка, черная от загара, улыбка срывается с уст).

и душа вылетает джином из амфоры,

из лабораторной колбы,

а вокруг — никого, душа сама себе хозяйка,

сама себе Марсель Пруст.

и наши тени играют в снежки, как лабрадоры, фыркают.

и остается надежда, и по-детски рано зажигаются фонари

с пушистым волшебством одуванчиков-переростков,

и снег — сине-зеленый, мраморный, зернистый —

оживает; по-иному оживает все, чего касается перо творца,

(перо из переделанного обломка стрелы

окунаю в чернильницу сердца,

где больше нет черноты).

Дмитрий Близнюк