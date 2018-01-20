Дина Меерсон | … И о погоде

Жакаранда

На излете весны, на пороге лета

Ночь свежа, а день,

как дракон,

пышет жаром.

Жакаранда цветет, экзотически фиолетова,

Мечет синий бисер,

лепестки сыплет даром.

В нашу комнату солнце приходит под вечер,

Шлет последние блики,

Что остались у дня на дне.

Ему любить, светить хочется, да уж нечем.

Золотой час фотографа.

Время нежности

и мягких теней.

На смену синим цветам —

серые стручки акации.

На смену сияющим сумеркам —

ночь, хорошо, если звездная.

Юность откупоривает вино.

Старость распродает свои акции.

Мгновение, остановись здесь и сейчас.

На рубеже между «рано» и «поздно».

*Жакаранда мимозолистная (англ. Jacaranda mimosifolia) — субтропическое дерево, родом из южной и центральной частей Южной Америки, широко распространенное повсеместно из-за красивых, долго цветущих синих цветов.

Зимние сумерки

Зима. Сумерки. Свет, теплый и ласковый,

Выпадает в осадок, распадается, как атом.

Тьма густеет и — как это у классиков?

Прямо-таки падает стремительным домкратом.

Настроение шарахается от лирики до иронии,

Радуясь луне, по-детски пугаясь темноты.

Хочется писать мемуары и хроники:

Что-то тягучее, что-то без последней черты.

Зимние сумерки берут за горло.

До фонарей далеко, как до минувших дней.

Темнота еще не стала чернильно-черною.

Но свет дня уже лежит на дне.

Стада звезд, пастухом у них луч заката.

Вот и он ушел. Мы остались одни.

Зимние сумерки, как Кощей над златом,

Тихо чахнут. Холодно. Застегнись.

Закат

Ах, этот розовый, ах, золотой,

Очаровательный свет.

Фон голубой, нарочито простой,

Впрочем, как и сюжет.

Жанра законы требуют мук,

Битвы, страстей из зала.

Свет всегда побеждает тьму,

Но не сегодня — завтра.

Тьму всегда побеждает свет.

Злу без добра — никак.

Пьеса идет миллионы лет,

Каждый вечер аншлаг.

И снова, не мудрствуя глубоко,

Ласкает пристрастный взгляд

Танец маленьких облаков

Из балета «Закат».

Вдруг

Вот так кончается любовь — на полуслове.

Еще в букете лепестки не облетели,

Не выпит кофе, не расправлены постели…

Но нетбук внутренний wi-fi уже не ловит.

Душа хотела встрепенуться, да ведь тяжко.

За слово каждое предъявят счет к оплате.

Пустые хлопоты. А воздух сперт в палате.

Душа дышать почти не может, вот бедняжка.

Души

души своей прекрасные порывы.

Наш романтизм с годами сох, и чах, и таял,

Зато как выросли объемы бедер, талий.

Похоже, масса тела гасит духа взрывы.

Прощай, любовь, та, что, увы, не состоялась.

Но временами, знаешь, было даже мило.

Спасибо, милая, что мимо проходила.

И что растаяла, как будто испугалась.

Спасибо.

Звон гитарных струн

…И когда не хватает слов,

И когда не хватает снов,

И когда не хватает сил —

У кого их просить?

У гитарных струн,

У фонтанных струй,

У тугих ветров

И ночных костров.

Пусть поможет морской прибой,

Что как соль растворяет боль,

Звезд на небе ажурная шаль

И цветущий миндаль,

Звон гитарных струн,

Плеск фонтанных струй,

Зов тугих ветров

И ночных костров.

А дорога прорежет даль,

Укачает тоску-печаль,

Всю беду разведет рукой.

И вернет мне покой

Звон гитарных струн,

Плеск фонтанных струй,

Зов тугих ветров

И ночных костров.

После дождичка в четверг

Что ж мы все о погоде?

Клуб хороших манер.

Дождь проходит, проходит.

Снова солнце в окне.

Утром статен и моден,

К ночи съежился, стих.

День проходит, проходит,

Был не хуже других.

Календарь хороводит.

Постарел Новый Год.

Жизнь проходит, проходит,

И однажды пройдет.

Обещали нам, вроде,

Что-то свыше и сверх.

Дождь проходит, проходит.

Наступает четверг.

Дина Меерсон