Дина Меерсон | … И о погоде

Жакаранда
На излете весны, на пороге лета
Ночь свежа, а день,
как дракон,
пышет жаром.
Жакаранда цветет, экзотически фиолетова,
Мечет синий бисер,
лепестки сыплет даром.
В нашу комнату солнце приходит под вечер,
Шлет последние блики,
Что остались у дня на дне.
Ему любить, светить хочется, да уж нечем.
Золотой час фотографа.
Время нежности
и мягких теней.
На смену синим цветам —
серые стручки акации.
На смену сияющим сумеркам —
ночь, хорошо, если звездная.
Юность откупоривает вино.
Старость распродает свои акции.
Мгновение, остановись здесь и сейчас.
На рубеже между «рано» и «поздно».
*Жакаранда мимозолистная (англ. Jacaranda mimosifolia) — субтропическое дерево, родом из южной и центральной частей Южной Америки, широко распространенное повсеместно из-за красивых, долго цветущих синих цветов.
Зимние сумерки
Зима. Сумерки. Свет, теплый и ласковый,
Выпадает в осадок, распадается, как атом.
Тьма густеет и — как это у классиков?
Прямо-таки падает стремительным домкратом.
Настроение шарахается от лирики до иронии,
Радуясь луне, по-детски пугаясь темноты.
Хочется писать мемуары и хроники:
Что-то тягучее, что-то без последней черты.
Зимние сумерки берут за горло.
До фонарей далеко, как до минувших дней.
Темнота еще не стала чернильно-черною.
Но свет дня уже лежит на дне.
Стада звезд, пастухом у них луч заката.
Вот и он ушел. Мы остались одни.
Зимние сумерки, как Кощей над златом,
Тихо чахнут. Холодно. Застегнись.
Закат
Ах, этот розовый, ах, золотой,
Очаровательный свет.
Фон голубой, нарочито простой,
Впрочем, как и сюжет.
Жанра законы требуют мук,
Битвы, страстей из зала.
Свет всегда побеждает тьму,
Но не сегодня — завтра.
Тьму всегда побеждает свет.
Злу без добра — никак.
Пьеса идет миллионы лет,
Каждый вечер аншлаг.
И снова, не мудрствуя глубоко,
Ласкает пристрастный взгляд
Танец маленьких облаков
Из балета «Закат».
Вдруг
Вот так кончается любовь — на полуслове.
Еще в букете лепестки не облетели,
Не выпит кофе, не расправлены постели…
Но нетбук внутренний wi-fi уже не ловит.
Душа хотела встрепенуться, да ведь тяжко.
За слово каждое предъявят счет к оплате.
Пустые хлопоты. А воздух сперт в палате.
Душа дышать почти не может, вот бедняжка.
Души
души своей прекрасные порывы.
Наш романтизм с годами сох, и чах, и таял,
Зато как выросли объемы бедер, талий.
Похоже, масса тела гасит духа взрывы.
Прощай, любовь, та, что, увы, не состоялась.
Но временами, знаешь, было даже мило.
Спасибо, милая, что мимо проходила.
И что растаяла, как будто испугалась.
Спасибо.
Звон гитарных струн
…И когда не хватает слов,
И когда не хватает снов,
И когда не хватает сил —
У кого их просить?
У гитарных струн,
У фонтанных струй,
У тугих ветров
И ночных костров.
Пусть поможет морской прибой,
Что как соль растворяет боль,
Звезд на небе ажурная шаль
И цветущий миндаль,
Звон гитарных струн,
Плеск фонтанных струй,
Зов тугих ветров
И ночных костров.
А дорога прорежет даль,
Укачает тоску-печаль,
Всю беду разведет рукой.
И вернет мне покой
Звон гитарных струн,
Плеск фонтанных струй,
Зов тугих ветров
И ночных костров.
После дождичка в четверг
Что ж мы все о погоде?
Клуб хороших манер.
Дождь проходит, проходит.
Снова солнце в окне.
Утром статен и моден,
К ночи съежился, стих.
День проходит, проходит,
Был не хуже других.
Календарь хороводит.
Постарел Новый Год.
Жизнь проходит, проходит,
И однажды пройдет.
Обещали нам, вроде,
Что-то свыше и сверх.
Дождь проходит, проходит.
Наступает четверг.
Дина Меерсон