Дима Возмутитель-Спокойствия | Экзамен

К выпускным экзаменам Сёме мешала готовиться его первая юношеская любовь к девочке, с которой они с третьего класса сидели вместе за одной партой. Он не мог думать ни о чём другом, кроме неё, и её нежный образ постоянно стоял у него перед глазами.

По физике он выучил один единственный билет. Полностью — два вопроса и задачу. Все остальные он либо выучил частично, либо не знал вообще. Из этой ситуации хитрый еврейский мальчик решил выйти очень простым способом. Мила (так звали его первую любовь) в тот день была дежурной и должна была перед экзаменом приводить класс в порядок. Сёма попросил её отметить для него этот заветный билет, что она и сделала. В класс он вошёл одним из первых и сразу же обратил внимание, что в правом верхнем углу одного из билетов простым карандашом было нарисовано еле заметное маленькое сердечко.

Сёма ответил без запинки и получил свою желанную пятёрку. Когда экзамен был завершён, учитель физики, объявляя оценки, давал каждому ученику краткую характеристику. Когда очередь дошла до Сёмы, учитель не скупился на похвалы:

— Молодец! Блестяще! Просто великолепно! Ну очень приятно удивил! Нет, я знаю, что ты парень способный, но ты же лентяй! Если бы ты к каждому уроку готовился так же, как к экзамену! Я сначала подумал, что ты «скатал». Мы потом всю твою парту обыскали и даже мусор из под батареи вымели, думая, что обнаружим там хоть какую-то шпаргалку. Но ничего! Кстати, кто сегодня был дежурный?

Сёмина любовь, краснея, подняла свою маленькую нежную ручку.

— Мила, а почему так плохо убрано? Знаешь сколько мусора мы вымели только из под одной этой батареи? Вот сейчас все пойдут домой, а ты останешься и будешь перемывать.

Она стояла вся такая чистенькая, красивая, в белоснежном фартучке и таких же белоснежных бантиках и еле сдерживалась, чтобы не заплакать.

— Не ругайте её, — сказал Сёма, — она не виновата. Ей некогда было выметать мусор из-под каждой батареи, потому что ей нужно было ещё думать о том, чтобы никто случайно не вошёл в класс, когда она будет отмечать для меня тот один единственный билет, который я выучил.

В аудитории воцарилась мёртвая тишина, которая была прервана строгим голосом присутствовавшего при всём этом директора школы:

— Ребята! Все эти годы мы старались и работали для вас, чтобы дать вам знания. Чтобы привить вам любовь к физике и математике, русскому языку и литературе, истории и географии, химии и биологии. И я надеюсь, что каждый из вас, выйдя за порог нашей школы, выберет для себя профессию по душе и займётся тем делом, которое ему нравится и которое ему интересно. Но главное, чему мы вас пытались научить, — это всегда, в любой ситуации, оставаться людьми и говорить правду! Не лгать и не совершать нечестных поступков! Потому что только так вы сможете добиться в жизни настоящего успеха! А то, что сделали Сёма с Милой…

Он выдержал небольшую паузу и глядя своим строгим пристальным взглядом на третью парту, вдруг увидел, как Мила с силой сжимает сёмину руку. Сёме показалось, что директор хотел сказать что-то совсем другое, но в последний момент как будто что-то его остановило, и он передумал.

— … А ещё мы вас учили не предавать и приходить на выручку друг другу. И то, что сделали Сёма с Милой, говорит о том, … что старались мы для вас не зря.

Сёма с Милой были два единственных еврея в классе. Учителя физики звали Аркадий Ефимович, а директора школы — Михаил Иосифович. В результате, сёмина пятёрка, так и осталась пятёркой, а класс они остались перемывать с Милой вместе, не переставая смотреть друг на друга влюблёнными глазами и счастливо улыбаться. И, выгребая горы мусора из под каждой батареи, Сёма вспоминал слова своего мудрого директора школы: «Всегда, в любой ситуации, оставайтесь людьми и говорите правду. Только так вы сможете добиться в жизни настоящего успеха!»

Р.S. … А в это время, впервые за долгие годы изменивший своим строгим педагогическим принципам Михаил Иосифович сидел в своём кабинете и размышлял о том, что жизнь — очень хорошая школа. И что сегодня свой экзамен сдали на отлично не только его ученики, но и он сам…

Дима Возмутитель-Спокойствия