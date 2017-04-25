Дима Возмутитель-Спокойствия | В память о жертвах Холокоста

Когда я был ещё подростком, моя бабушка, которой уже давно нет в живых, несколько раз рассказывала мне эту историю. Тогда, в оккупированной немцами Украине, ей и двум её маленьким дочерям — моей маме и моей тёте — единственным из всей семьи, кому чудом удалось спастись. Всех остальных — её родителей, сестёр, племянников, младшему из которых было пять лет, немецкие фашисты и украинские националисты, называвшие себя «бандеровцами», вместе с другими евреями живьём закопали в землю.

После того, как Советские войска освободили Украину и бабушка вместе с детьми вернулась из Узбекистана домой, очевидцы рассказали ей страшные подробности этой леденящей душу истории. У её отца — то есть у моего прадеда — к тому времени была гангрена в очень запущенной стадии. Передвигаться самостоятельно он не мог и буквально полз на четвереньках. Эти ублюдки пинали больного беспомощного старика сапогами и прикладами, к заранее вырытой яме, где он вместе со своей женой, дочерьми и внуками, встретил мученическую смерть.

Раз в году, когда звучит траурная сирена в память о жертвах Холокоста, я закрываю глаза и мне кажется, что я очень отчётливо слышу их стоны. Это называется генетической памятью. Памятью, которую у нас никому никогда не отнять. Наверняка у каждого из нас есть своя история, которую нам когда-то рассказали наши близкие, сумевшие чудом уцелеть в этом аду. Эти истории мы передаём из поколения в поколение, чтобы знали, помнили и никогда не забывали.

Сегодня, когда по всей Стране начинаются траурные мероприятия, посвящённые Дню Мужества и Героизма европейского Еврейства, в сети появляется множество фотографий из того страшного времени: ужасающие кадры еврейских погромов; стоящие за колючей проволокой, истощённые от голода и непосильной работы люди; испуганный еврейский мальчик, с нашитой на груди жёлтой шестиконечной звездой и поднятыми вверх руками. А у меня почему-то перед глазами стоят фотографии, опубликованные на первой полосе сегодняшнего номера «Едиот Ахронот», на которых изображены люди, пережившие Бухенвальд и Освенцим, вместе со своими внуками и правнуками — солдатами и офицерами Армии Обороны Израиля. Ребятами, которые, если понадобится, жизнь отдадут за эту Страну, как сделали это те, кто погиб во время последней операции Газе и других войнах, которые приходилось вести Израилю в борьбе за свою независимость. И таких сильных, смелых, отчаянных пацанов в нашей Армии очень много.

Через неделю Израилю исполняется 67 лет. А это значит, что всяким там нацикам, антисемитам и прочим ушлёпкам пора было бы понять, что мы уже давно перестали быть теми испуганными еврейскими мальчиками с поднятыми вверх руками. Мы выросли и стали мужчинами. Мужчинами, которых больше никто и никогда не посмеет пинать сапогами и прикладами. Мужчинами, которые в случае необходимости способны взять в руки оружие и защитить себя, свою семью, свой дом и свою Страну.

Те страшные картинки из прошлого, несомненно, надо помнить и никогда о них не забывать. Но ещё нам надо помнить, что кроме прошлого, у нас есть настоящее. И заключается это настоящее в том, что через неделю мы все вместе отпразднуем очередную годовщину Независимости Еврейского Государства. Государства, назло и вопреки, построенного восставшим из пепла Народом. И что те самые шестиконечные звёзды, которые когда-то унизительно рисовали на стенах наших домов и вышивали на нашей одежде, сегодня гордо красуются на наших танках и самолётах. И это самое настоящее, как дань памяти страшному прошлому, позволяет нам с надеждой и оптимизмом смотреть в будущее.

15 апреля 2015 г.