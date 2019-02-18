Диетологи рассказали о том, как поспособствовать избавлению от жира на животе

Специалисты рассказали о том, какие продукты лучше всего включить в рацион, чтобы избавиться от жира на животе. Информация была опубликована в сети недавно.

По словам исследователей, в первую очередь избавиться от жира помогут продукты с высоким содержанием белка. Однако необходимо правильно составлять рацион, где количества белка будет не в избытке и не превысит необходимого уровня. По словам специалистов, качественный белок содержится в яйцах, мясе и рыбе. Также можно употреблять миндаль, красную чечевицу и запеченные бобы.

Благодаря белковой пище снижается тяга к еде. Также белковая пища способствует снижению числа съеденных калорий и ведет к повышению метаболизма. Также продуктами, помогающими преодолеть тягу к еде, являются продукты, обогащенные клетчаткой. Снижение в рационе углеводов и сладких напитков также помогает нормализовать режим питания.

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