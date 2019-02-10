Диетологи дали советы о том, как легче отказаться от сладкого

О том, как легче сбросить вес и отказаться от сладкого рассказали диетологи. По их словам, для начала стоит отказаться от употребления конфет, пирожных и любых других сладостей во время просмотра фильмов или во время работы. Это связано с тем, что употребление сладостей как бы между делом является неконтролируемым процессом, в результате которого человек переедает.

Также специалисты советуют отказаться от любых привычек связанных с употреблением вредных продуктов. Например, в качестве перекуса на работе лучше выбрать порцию салата или фрукты, вместо сладкой булочки.

Еще одной рекомендацией диетологов является постепенный отказ от сладкого. В особенности исключить из рациона необходимо сладкую газировку, которая содержит огромное количество сахара. Также, если перестать запивать чаем или кофе употребляемые сладости, будет легче отказаться от сладкого.

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