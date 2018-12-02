Десять стран с уникальными особенностями

Разумеется, между странами гораздо больше схожих черт, чем различий. Однако, именно эти различия представляют особый интерес, поскольку они бывают чертовски странными.

Каждая страна является уникальной, и в этом нет ничего сенсационного. Однако, порой ближайшие соседи отличаются между собой совершенно поразительным образом. Разумеется, между нами гораздо больше схожих черт, чем различий. Однако, именно эти различия представляют особый интерес, поскольку они бывают чертовски странными. Вот несколько примеров.

Только один из восьми жителей Катара родился в этой стране.

Население этого небольшого государства в Персидском заливе составляет всего 1,7 миллиона человек, но трудовых мигрантов из Южной Азии по количеству в восемь раз больше, чем коренных жителей. Это самый высокий процент миграции в мире.

В Португалии законодательство предусматривает наказание для владельцев ресторанов, которые не включают в свое меню веганские блюда.

В 2017 году эта страна стала первой в мире, где всем заведениям общественного питания, в том числе в школах, больницах и тюрьмах, прямо предписано в обязательном порядке включать в свое меню блюда для веганов. Этоначалось после того, как в 2016 году правительство получило петицию от населения, подписанную 15 тысячами человек.

Индия является последней страной в мире, где львы и тигры все еще живут в дикой природе.

До начала двадцатого столетия львов и тигров можно был обнаружить в Турции, Иране и Месопотамии. Однако, их среда обитания была постепенно уничтожена, а кроме того, охота на этих животных превратилась в спорт для элиты, и через некоторое время индийский субконтинент стал последним местом на земле, где эти два крупнейших представителя кошачьих сосуществуют в естественной среде.

Сегодня в Ирландии проживает меньше народа, чем в девятнадцатом веке.

Население этой страны достигло пика, восьми миллионов человек, в сороковыегоды девятнадцатого века, после чего голод и массовая миграция привели к тому, что она потеряла почти сорок процентов своих жителей менее чем за сорок лет.Сегодня на острове проживают всего около пяти миллионов человек, хотя отдельные регионы в Италии и Испании, столкнувшиеся с подобными проблемами в те же годы, восстановили численность населения менее чем за одно столетие.

Кирибати – единственная страна на планете, расположенная во всех четырех полушариях.

Это маленькое государство в Микронезии расположено по обе стороны экватора и 180-го меридиана, поэтому его территория частично находится в южном, северном, западном и восточном полушариях.Это обстоятельство позволило правительству Кирибати учредить особый часовой пояс UTC + 14. Это означает, что новый день всегда наступает здесь раньше, чем на всей Земле.

Эфиопский календарь отстает от принятого во всем мире на семь лет.

Такой необычный календарь был установлен православной и коптской церквями, основывающимися на своем собственном исчислении даты Рождества Христова. В эфиопском календаре 12 месяцев продолжительностью по 30 дней и один – пять дней (в високосные годы — шесть). В этой системе год начинается в сентябре, 11 или 12 по грегорианскому календарю.

В Финляндии отцы проводят со своими детьми больше времени, чем матери.

Это стало результатом государственной политики, которая в высшей степени поощряет участие отца в воспитании, что считается критически важным для правильного развития ребенка. Отпуск по уходу за ребенком для мужчин может длиться девять недель и оплачивается вразмере 70 процентов от среднего заработка. Это превратило Финляндию в первую страну, где отцы берут на себя большую часть заботы о детях.

Шестьдесят процентов женщин—заключенных в Центрально—Африканской республике отбывают срок по обвинению в том, что они являются ведьмами.

Кроме того, около сорока процентов всех уголовных дел в стране так или иначе связаны с колдовством и магией, которая является самым распространенным видом преступления. Ничего подобного нет ни в одной другой стране мира.

Индийско—пакистанскую сухопутную границу ночью можно увидеть из космоса.

Границу между этими враждующими странами в пустыне Тар можно увидеть с низкой околоземной орбиты благодаря освещенным пограничным ограждениям и системам сигнального осветительного оборудования протяженностью более 1600 километров. Этот уникальный феномен впервые был зафиксирован Международной космической станцией и опубликован НАСА в 2011 году.

Несмотря на обширные размеры, территория Китая находится в одном часовом поясе.

В этой стране хватило бы места для пяти часовых поясов, но единственное официально признанное время – пекинское. Из-за этогов некоторых западных провинциях солнце даже летом встает в 10 часов утра.

Игорь Абрамов

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