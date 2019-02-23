Депрессия может быть скрыта за улыбкой

«Почти половина людей, страдающих от депрессии, выглядят вовсе не так печально, как можно было бы ожидать. Тем не менее, они подвержены особенно высокому риску самоубийства», — пишет издание Slate.fr.

«Термин «улыбающаяся депрессия», который предполагает счастливый вид в то время, когда человек страдает от внутренних депрессивных симптомов, получает все большее распространение, — говорится в статье. — Количество статей на эту тему в популярной литературе растет, так же, как и количество запросов в Google, посвященных этому вопросу — в этом году оно значительно выросло. Тем не менее, можно задаться вопросом, действительно ли улыбающаяся депрессия является патологическим состоянием».

«Хотя это выражение не фигурирует в списке специальных терминов, используемых психологами, оно, безусловно, соответствует реальности. Вполне возможно быть подавленным и при этом быть способным маскировать признаки уныния. Наиболее близкое научное название для этого состояния — «атипичная депрессия», — поясняет автор статьи.

«Обнаружить людей, страдающих от улыбающейся депрессии, совсем нелегко. Кажется, у них нет никаких причин грустить — у них есть работа, квартира, возможно, даже дети, партнер или партнерша. Они улыбаются, когда вы приветствуете их, и могут быть приятными в общении. Короче говоря, во внешнем мире они надевают маску и, если судить по виду, ведутвполне нормальную и активную жизнь», — отмечает Slate.fr.

«Однако внутри эти люди чувствуют себя отчаявшимися и подавленными. Они даже иногда задумываются о том, чтобы положить всему этому конец. Как ни парадоксально, но сила, которую они используют для продолжения своей повседневной жизни, может сделать их особенно уязвимыми для подобных планов суицида. В этом улыбающаяся депрессия контрастирует с другими формами депрессии, когда у людей могут возникать мысли о самоубийстве, но им не хватает энергии для их реализации», -пишет автор публикации.

«Среди симптомов этого состояния следует отметить переедание, чувство тяжести в руках и ногах или чрезвычайную ранимость в связи с любой критикой или отказом. Люди с улыбающейся депрессией также чаще испытывают депрессию в вечернее время и нуждаются в большем количестве сна. В случае других форм депрессии настроение бывает хуже по утрам и людям может требоваться даже меньше сна, чем обычно», — уточняет издание.

«Трудно точно определить, что вызывает улыбающуюся депрессию. Депрессия может быть вызвана рядом факторов, таких как проблемы на работе, разрыв отношений или ощущение, что жизнь не имеет ни смысла, ни цели», — говорится в статье.

«Депрессия является очень распространенным заболеванием, она поражает примерно каждого десятого. Среди них от 15% до 40% людей страдают от атипичной формы депрессии, которая напоминает улыбающуюся депрессию. Такая депрессия часто начинается в раннем возрасте и может длиться довольно долго», — указывает портал.

«Доказано, что медитация и физическая активность способны принести огромную пользу для психического здоровья. Исследование, проведенное Ратгерским университетом в США, показало, что у людей, которые занимались медитацией и спортом два раза в неделю, всего за восемь недель уровень депрессии снизился на целых 40%», — сообщает Ремес.

«Когнитивно-поведенческая терапия, которая включает в себя обучение изменению моделей мышления и поведения, является еще одним вариантом для людей, страдающих этим заболеванием», — продолжает журналистка.

«Крайне важным также представляется и нахождение смысла в жизни. Австрийский невролог Виктор Франкл писал, что краеугольным камнем хорошего психического здоровья является жизненная цель. По его словам, мы не должны стремиться к «ненапряженному состоянию», лишенному ответственности и вызовов, скорее нам следует прилагать все усилия для достижения цели», — передает Slate.fr.

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