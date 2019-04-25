Даже лёгкие физические нагрузки замедляют старение мозга

Дополнительные физические нагрузки даже небольшой интенсивности приводят к росту объёма мозга и способствуют его нормальному — без патологий — старению.

Существует много свидетельств того, что регулярная физическая активность способна предотвратить ухудшение когнитивных функций и деменцию. У физически активных людей ниже вероятность возникновения расстройств обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний, что может объяснить склонность их мозга к нормальному старению. Но конкретные объёмы физических нагрузок, оптимальные для предотвращения деменции, были неизвестны.

Согласно «Руководству по физической активности для американцев», изданному в 2018 году, даже небольшие физические нагрузки лучше, чем их отсутствие, и для достижения существенных результатов рекомендуется не менее 150 минут нагрузок средней и высокой интенсивности в неделю.

Используя данные, полученные проектом «Фрамингемское исследование сердца» (ведётся с 1948 года), учёные обнаружили, что каждый час интенсивных физических нагрузок в неделю приводил к замедлению старения мозга на 1,1 год.

По мнению исследователей, этот результат показывает, что порог благотворного влияния упражнений на мозг в отношении их интенсивности и объёма весьма низок и легко достижим.

«Каждый дополнительный час лёгких физических нагрузок в неделю связан с большим объёмом мозга, даже у людей, не соответствующих требованиям «Руководства по физической активности». Эти данные согласуются с предположение о том, что положительное влияние двигательной активности на старение мозга проявляется даже при небольших, более доступных нагрузках, — объясняет доктор Николь Спартано, профессор медицинской школы Бостонского университета. — Мы только начали раскрывать влияние физической активности на здоровье мозга».

Спартано подчёркивает необходимость исследовать влияние отсутствия физических нагрузок на старение мозга у разных расовых, этнических и социально-экономических групп. Она прилагает усилия к проведению таких исследований в разных районах страны.

«Мы не смогли бы провести это исследование без содействия участников «Фрамингемского исследования сердца», столь много давших медицинскому сообществу. Наша работа также опирается на мультидисциплинарную группу исследователей в Бостонском университете и на независимых участников».

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