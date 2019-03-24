Цитрусовый сок может предотвратить инсульт

О продукте, предотвращающем инсульт, рассказали медики из Нидерландов. По их словам употребление фруктовых напитков способствует снижению риска возникновения инсульта. Наиболее полезным фруктовым напитком соком в данном случае считается апельсиновый. По словам медиков, ежедневное употребление 250 мл апельсинового сока снижает риск возникновения инсульта почти в 30%.

Для того, чтобы прийти к данным выводам медики провели наблюдения, в которых приняли участие более 30 тыс. добровольцев. Наблюдения проводились в течение нескольких лет. Участниками стали люди от 20 до 70 лет.

Таким образом, сопоставив частоту употребление фруктовых соков участниками проекта и частоту возникновения инсульта среди них, медики пришли к выводам. Также были учтены сторонние факторы, которые могли стать причиной возникновения инсульта. Помимо того, свежевыжатый сок цитруса благотворно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

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