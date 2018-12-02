Что происходит с хорошими манерами в Интернете

О том, что общего у сетевых троллей и античных поэтов и в каком амплуа выступил бы Жан-Жак Руссо, будь у него аккаунт, — глава «Новое цифровое Средневековье» книги «Только после Вас: Всемирная история хороших манер».

Казалось бы, блага цивилизации должны делать нас гуманнее, толерантнее и нравственнее, но достаточно зайти в фейсбук, чтобы убедиться, что это не всегда работает. Люди оскорбляют друг друга в комментариях, как будто не было всей истории этикета. Поскольку благодаря цифровым технологиям весь мир превратился в одну большую деревню, в наши дни легко познакомиться с чужой культурой и ее обычаями. Для этого не нужно даже вставать с дивана, ведь теперь и самые далекие уголки планеты стали доступны для нас благодаря спутниковому телевидению и интернету. Не то что в эпоху Средневековья, когда вся информация, поступавшая извне круга твоего общения, была окрашена пропагандой либо церкви, раздувавшей пожар священных войн, либо правителей, вечно воюющих меж собой. Если в том мире вежливость и хорошие манеры были вещью второстепенной, поскольку человеку приходилось не жить, а выживать, то сейчас, казалось бы, ситуация должна измениться к лучшему.

Надеваю белое пальто и иду кормить троллей: Что происходит с этикетом в Интернете

Мысль о том, что цифровые технологии несут нам свет цивилизации, является прекрасной, но несколько наивной. По сравнению с мощной полноводной рекой бесконечных реалити-шоу телепрограммы, посвященные другим культурам и традициям, являются лишь маленьким маргинальным ручейком. Куда ни кинь взгляд, в любом уголке мира по телевидению демонстрируют изобретенные в Европе программы, в которых взрослые люди издеваются друг над другом и состязаются самыми макабрическими способами, словно средневековые шуты. Можно задаться вопросом, какого мнения был бы Эразм Роттердамский о своих соотечественниках голландцах, придумавших телешоу, в которых людей сводят с ума в закрытом помещении, пытаются подтолкнуть к адюльтеру или же раздевают догола с целью найти им партнера для спаривания на экзотическом острове. Скорее всего, Эразм ощутил бы прилив так называемого финского стыда и выразил бы это с помощью популярного фэйспалм-мема, если бы, конечно, вел блог.

В теории интернет мог бы служить мостом между культурами, однако нетикет, придуманный в качестве пособия по правилам поведения в Сети, не смог ограничить агрессию пользователей, которая постоянно принимает новые формы с изобретением все новых мобильных приложений для общения. К примеру, вечная проблема — расизм и национализм — вновь вспыхнула пожаром, когда в 2015 г. в Европу хлынула очередная волна мигрантов: люди наперегонки занимались распространением разжигающих национальную вражду материалов в социальных сетях, которые сейчас занимают настолько значимую позицию, что с ними вынуждены считаться, готовя обзоры новостей, традиционные СМИ. Ну, а уж когда бензина в огонь подлила желтая пресса, не имеющая никакого понятия о журналистской этике, круг замкнулся.

Победоносное шествие европейской культуры впечатляет размахом: сначала хорошие манеры от придворных проникли в жизнь мещан и буржуа, а затем стали нормой также для простого народа. Интернет и социальные сети тоже изначально призваны были сплотить людей и помочь наладить новые дружественные связи, однако то, что творится сейчас в Сети: хамство, выпячивание нарциссических комплексов и риторика ненависти, — как нельзя лучше доказывает, что разнузданные средневековые замашки обрели новый дом в виртуальном мире.

Тяжесть коммуникации: сетевой мир, тролли и реальность

С каждым днем людей, которые не мыслят свою жизнь без социальных сетей, становится все больше и больше. Взять, например, Facebook, где количество зарегистрированных пользователей осенью 2015 г. уже перевалило за 1,5 миллиарда, а суточная активная аудитория в среднем составляет около 1 миллиарда человек. В то же время между реальностью и виртуальным миром царит конфликт поведенческих норм: если взять за образец стандарты, принятые в сетевых дискуссиях и на форумах, можно запросто стать человеконенавистником.

Когда коммуникация не включает в себя реальное физическое общение, хорошие манеры отступают на второй план, равно как и пропадает желание контролировать всплески гнева.

Также позиция тех, кто координирует виртуальную реальность, подчас вызывает недоумение: так, модераторы в соцсетях могут заблокировать фотографии, содержащие легкую эротику или запечатлевшие процесс кормления грудью, однако открытая риторика ненависти контролируется куда более слабо, поскольку считается, что в таких вопросах цензура может посягнуть на свободу слова.

Американский психолог Джон Саллер в 2004 г. опубликовал статью, в которой перечислил причины, по которым пользователи ведут себя в Сети агрессивно. Анонимность в интернете придает человеку смелости и провоцирует его делать вещи, которые он никогда бы не совершил в реальной жизни; в виртуальном пространстве мы ощущаем себя более безопасно. Ведя сетевую дискуссию, мы не видим, как другие люди жестикулируют, вздыхают или качают головой. Поскольку лиц не видно и все нюансы невербальной коммуникации отсутствуют, человеческий мозг по своему выбору награждает собеседника качествами, которыми тот якобы обладает. Зачастую эти черты отражают наши собственные потребности, желания и надежды, а не реальные характеристики человека по ту сторону экрана.

Воображение создает новую цифровую реальность, поля для битвы, где сражаются наши аватары.

В интернете общение не привязано к времени или месту, при желании его легко закончить в любой момент. При общении лицом к лицу тебе некуда деться от собеседника, однако в Сети принято разбрасываться направо и налево своими мнениями, ведь в крайнем случае всегда можно просто выключить компьютер. По мнению Саллера, общение в Сети для многих является игрой, в которой правила и нормы обычной жизни не работают и которую можно прекратить когда угодно. Это своего рода проявление эскапизма, возможность отвлечься от рутины и броситься в пучину удовлетворения страстей — не заботясь при этом о последствиях своего поведения.

Однако значительно бóльшая опасность, нежели дурно воспитанные индивиды, заключается в том, что социальные сети оказывают на людей определенное давление, а это может привести к непредсказуемым последствиям. Поскольку чужаки не пробуждают в нас такого же сочувствия, как члены собственной группы, этих посторонних легко дегуманизировать при поддержке участников своего сообщества. Афоризм о том, что невозможно переоценить глупость толпы, применим также и к виртуальной реальности.

Так, тренер лондонской футбольной команды «Арсенал» Арсен Венгер выразил беспокойство по поводу агрессии, которую выплескивают в социальных сетях европейские футбольные болельщики. Эта агрессия, по его словам, вскоре может стать самой серьезной проблемой, которую футбольному сообществу придется решать. Венгер в интервью сетевому изданию Goal.com заявил, что мнение отдельного фаната может превратиться в волну всепоглощающего гнева в Facebook. Это замечание кажется в особенности пугающим, если вспомнить, что агрессивное поведение футбольных хулиганов — феномен куда более давний, чем социальные сети.

С подобными неконтролируемыми вспышками агрессии приходится сталкиваться также учителям, журналистам и исследователям — то есть людям, занимающимся сбором и распространением информации, тем, чья компетентность часто публично и в грубой форме подвергается сомнению. Если раздувание агрессии происходит осознанно, то можно говорить о троллинге, цель которого — вызвать недоумение и злость, направленные на конкретного человека или группу лиц. Часто троллинг ведется анонимно, под прикрытием никнеймов, но он может быть и открытым, например, когда против чего-то или кого-то протестуют с помощью специально созданного сайта. Троллинг может лоббировать интересы какой-либо политической группы, но чаще это нападение на человека или группу лиц, происходящее в силу личных причин. Так или иначе, цели при этом преследуются одинаковые: подорвать репутацию и возбудить негативные чувства, используя в качестве инструмента Всемирную паутину.

Виртуальная реальность и социальные сети, таким образом, создают собственную вселенную, в которой каждый может быть кем хочет и вести себя как угодно. В худшем случае эта манера поведения перекочевывает в реальный мир, где люди общаются лицом к лицу. Привело ли развитие интернета к тому, что мы оказались в эпохе цифрового средневековья, где попросту не способны контролировать выражение собственных эмоций, общаясь посредством информационных сетей? Готовы ли мы немедленно выхватить шпагу и воткнуть ее в своего собеседника — и неважно, что шпага эта лишь вербальная, — как только нас что-то начинает раздражать? В эру компьютерного средневековья насмешки, агрессия и отсутствие эмпатии стали частью нашей повседневной жизни.

Разумеется, риторику ненависти люди освоили уже давно, лишь инструменты прежде были иными. Охота на ведьм оказалась бы куда более гибельной, имейся у троллей из доминиканских монастырей интернет. Можно лишь вообразить, с какой ловкостью выслеживающие инакомыслящих инквизиторы использовали бы социальные сети и форумы для отлова жертв.

На самом деле человек троллил с тех пор, как научился писать. Еще в Древней Греции боялись острого языка поэтов и их издевательских стихов, написанных ямбом и гекзаметром. С помощью своих сатирических и обличительных произведений поэты привлекали внимание к неподобающему поведению отдельных личностей. Так, сборник язвительных поэм, написанных античным философом-скептиком Тимоном из Флиунта в 250 г. до н. э. и направленный против философов-современников, назвали «оскорблением всему роду человеческому».

В Италии времен Ренессанса люди, которые сами не владели пером, даже специально нанимали поэтов, чтобы те с помощью рифмованных строк очерняли их противников. Самым известным из таких поэтов был сатирик Пьетро Аретино, который писал остроумные эпиграммы на всех, кто попадался ему под горячую руку. В 1525 г. он опубликовал направленный против высшего духовенства пасквиль, который едва не стоил ему жизни. Аретино сбежал в Венецию, где жил под покровительством сразу двух европейских правителей, Карла V и Франциска I, каждый из которых платил поэту пенсию в надежде, что тот будет своим пером досаждать другому государю.

Нарциссы в Сети

Герой одного из древнегреческих мифов, прекрасный юноша по имени Нарцисс, влюбляется в собственное отражение в горном источнике и, очарованный им, не в силах оторваться от созерцания прекрасной картины, гибнет от голода и жажды. В наши дни люди могут нарисовать в соцсетях прекрасную картинку своей жизни, однако на деле она сплошь и рядом оказывается искаженной, словно отражение в кривом зеркале. Сетевой ресурс WhoIsHostingThis.com в 2012 г. провел среди своих пользователей опрос, результаты которого продемонстрировали, насколько распространена ложь в соцсетях. Люди, например, постили статусы, согласно которым занимались разными веселыми и интересными делами по всему миру, в то время как в действительности они даже не покидали свой дом. Большинство респондентов подтвердили, что они занимаются намеренным искажением информации в Facebook. Исследования показали, что каждый третий участник опроса проявил склонность к патологической эгоцентричности.

Профессор Кристофер Карпентер из Университета Западного Иллинойса в 2012 г. также провел исследование на тему потребности в самоутверждении, свойственной пользователям соцсетей. Карпентер изучал, как люди самоутверждались с помощью постоянных апдейтов, новых фотографий и улучшений профиля. Он заметил, что юзеры испытывали злость, если никто не комментировал их посты, и что многие старались отомстить за негативные комментарии, оставленные в Facebook. Исследование показало, что Facebook подпитывает нарциссическое поведение, поскольку соцсети предлагают возможность завязывать сотни, если не тысячи, поверхностных и мимолетных социальных связей и практиковать эмоционально отстраненную коммуникацию.

Люди, обладавшие большим количеством «друзей» на Facebook, были в особенности склонны к эксгибиционному нарциссизму, который сочетает эгоизм с потребностью манипулировать другими и использовать их в своих целях.

Возможно, стоит вспомнить, чем закончился миф о Нарциссе: нимфы пришли оплакать смерть прекрасного юноши, и их вздохи и плач нимфа Эхо, ранее высокомерно отвергнутая Нарциссом, повторяет и повторяет бесконечно. В Сети тоже следует быть предельно осторожным: ведь информация, которую ты о себе распространяешь, может остаться там навеки.

Французский философ Жан-Жак Руссо сделал похожие наблюдения о нарциссизме еще в 1750 г. в своем трактате «Рассуждение о науках и искусствах» (Discours sur les sciences et les arts). Руссо утверждал, что науки и искусства не принесли человечеству никакой пользы, поскольку они развивались не благодаря людским потребностям, а в силу человеческой гордыни и тщеславия. Появление материализма разрушило настоящую дружбу, и на ее место пришли зависть, страх и подозрение. По мнению Руссо, распространение зависимости от социальных отношений отрицательно сказалось на благополучии людей. Любовь к себе, в которой нет ничего плохого, ибо она основана на естественной потребности в самосохранении, сменилась самолюбием. А вот оно является чувством ненатуральным, поскольку заставляет человека сравнивать себя с окружающими, служит источником немотивированного страха и делает возможным злорадство, то есть наслаждение страданием и слабостями другого.

Если бы Руссо жил в наши дни, у него вряд ли было бы много друзей в Facebook. Весьма сомнительно, чтобы знаменитый французский философ стал бы пригоршнями рассыпать «лайки» или же, несмотря на присущий ему эгоцентризм, тыкать в людей палкой для селфи на улицах европейских городов. И уж Руссо точно не строчил бы постоянные посты, призванные рассказать миру о его собственном великолепии. Скорее всего, он писал бы саркастические статусы, обличая в них нарциссизм и упадок современной цивилизации.

Несмотря на то что притворство людей, пользующихся Facebook, вряд ли удивило бы Руссо (ведь при дворе «короля-солнца» истинное лицо тоже прятали за пышным париком, пудрой и изысканными манерами), он был бы поражен культурой общения, принятой в цифровую эпоху. Даже такого прямолинейного, вплоть до грубости, человека наверняка шокировало бы обилие угроз, оскорблений и клеветы, распространяемых в Сети. Для Руссо это стало бы знаком, что человечество деградировало, вернувшись в эпоху религиозных войн, предшествовавших Просвещению, во времена, когда людей натравливали друг на друга с помощью риторики ненависти.

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