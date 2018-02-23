Что нужно снайперу, кроме умения метко стрелять?

Меткие стрелки ценились во все времена. Когда еще не было огнестрельного оружия, лучшие лучники особо выделялись и направлялись на самые ответственные участки. Срабатывало в те времена и то, что определенное расстояние до противника считалось безопасным. И прилетевшая непонятно откуда стрела, нашедшая свою цель, иногда действовала сильнее самой отчаянной атаки, сея панику и наводя ужас.

Но настоящим переворотом в истории снайперства стало появление дальнобойного огнестрельного оружия, а чуть позже оптических прицелов. Еще в начале Первой мировой войны некоторые страны выделяли хороших стрелков в обособленные подразделения. Их личный состав усиленно тренировался, имел определенные привилегии, не привлекаясь к обычным для остальных военнослужащих работам.

Одними из первых поняли важность снайперов в американском Министерстве обороны. Организуя их подготовку, там столкнулись с первой важной проблемой, которую продолжали решать все страны долгие годы спустя. Речь шла о надежной маскировке стрелка. Серьезных успехов в разработке камуфляжных схем тогда никто еще не достиг. Но на тот момент вопрос был решен кардинальным образом и достаточно оригинально.

В 1917-м году в армии США появился бронированный костюм Брюстера. Он достаточно надежно защищал солдата. Шлем с конусообразным верхом заставлял пули от него рикошетировать. Узкую прорезь для глаз можно было прикрыть одним или двумя поворотными щитками. Однако находиться в такой ″консервной банке″ было удовольствием ниже среднего. Что в летнюю жару, что в зимнюю стужу. Вскоре после окончания войны ″броню Брюстера″ сняли с производства.

Важность подготовки снайперов понимали и в Советском союзе. Там пошли по интересному пути отбора потенциальных кандидатов в снайперы, объявив патриотичным массовое увлечение стрельбой. ″Ворошиловские стрелки″ росли, как на дрожжах. Это положительно сказалось на подготовку советских снайперов во Вторую мировую войну.

В 30-е годы прошлого столетия уже многие страны понимали, что маскировочные свойства обычной солдатской формы и экипировки снайпера должны в корне отличаться. Если для обычных бойцов велись поиски различных камуфляжных схем, то для стрелков начали использовать маскировочные костюмы особого рода.

Их изготавливали вручную небольшими партиями, но часто снайперы сооружали их своими руками. Каждый раз учитывая специфику времени года и ландшафта. По своей сути эти маскировочные костюмы представляли собой основу с нашитыми на нее кусками веревок и лоскутов ткани различной длины. Этот принцип маскировки сохранился до наших дней.

Но гораздо большей проблемой оказалась психологическая подготовка стрелка. Особенно после Второй мировой войны, когда широкое распространение получили локальные войны с привлечением наемных стрелков. Мало того, что снайпер долгое время сохраняет неподвижность, иногда справляя нужду под себя. В мощную оптику он часто видит глаза жертвы, что является сильнейшим психологическим стрессом для среднестатистического человека. Конечно, если он не прирожденный убийца.

Эта проблема не решена до сих пор. А ведь практика секретных операций, когда небольшую группу стрелков забрасывают в глубокий тыл при этом предупреждая, что в случае обнаружения они могут рассчитывать только на себя, к сожалению, находит все большее применение. Как следствие, огромный процент срывов среди этих военнослужащих, пытающихся вернуться к мирной жизни.