Четверть века с книгами

Одна конкретная издательская инициатива.

С Ольгой Морозовой, которая теперь возглавляет издательство своего имени, я впервые встретился в конце девяностых годов. В издательстве «Независимой газеты», где она тогда работала, вышла книга Соломона Волкова «Диалоги с Бродским». А я тогда начал собирать книги поэта и о нем, что связано было с интересом к творчеству Бродского. Тогда, после его ухода, в журналах и издательствах России вышло много статей и материалов, связанных с ним. Но все же та, что появилась в издательстве «Независимой газеты», которой тогда руководил Виталий Третьяков, была чем-то особенным: нестандартного формата в вертикаль, на отличной бумаге, с хорошим и крупным шрифтом, с редкими черно-белыми фотографиями поэта, с выделением каждой главы – она, несомненно, стала событием культурной жизни. Потом мне попадали на глаза другие издания той же книги, то того впечатления, какое произвела сразу и надолго та самая, которая вышла у Ольги Морозовой, не было больше ни разу. Книги тогдашнего издательства «Независимой газеты» ни с чем нельзя было спутать: на общем суетном тогда книгоиздательском фоне они обращали на себя внимание как качественностью содержания, так и изыском даже в оформлении. В них чувствовался пиетет перед книгой, что-то по-хорошему старомодное, давнее, интеллигентское, плюс вкус, тщательность, проще говоря – уважение к книге как духовной ценности.

И другие книги, связанные с творчеством Бродского, выходившие в этом издательстве, снова и снова привлекали стильностью их подачи, тем, что каждая из них делалась в издательстве у Ольги Морозовой, как раритет. И это чувствовалось, стоило любую из книг издательства – оригинальных или переводных – взять в руки. Возможно, что я пристрастен, поскольку подобное отношение к книге, которое задано было в начале девяностых прошлого века Ольгой Морозовой, совпадает с моей любовью к книге, как ценности и событию. Думаю даже, что те элементы подачи текста, которые сразу использованы были под руководством Ольги Морозовой, потом нередко встречались как должное в том, что выпускали другие издательства. Например, “CORPUS”, где Ольга Васильевна работала некоторое время, чтобы снова вернуться в свое издательства и самой определять его художественно-творческую политику.

Короче говоря, перед нами довольно редкий, наверное, штучный пример того, как правильная инициатива смогла, несмотря ни на какие перемены и обстоятельства, состояться в России. И именно благодаря тому, что Ольга Морозова восприняла ее не просто как службу, а как призвание, что было и есть на самом деле.

Вспомнилось к слову, что как-то мы встретились с нею в метро. Поезд остановился на одной из станций в центре города, и в ту дверь вагона, где ехал и я среди других пассажиров, вошла Ольга Морозова. Если не ошибаюсь, черная качественная юбка, белый пуховик (дело было зимой) – передо мной стояла элегантная деловая женщина с эффектной стрижкой. Не уверен, что она меня узнала, поскольку до того в ее закутке, что помещался во дворе холдинга «Независимой газеты», я был один раз. И теперь уже не вспомню – из-за книги Волкова или с издательским предложением. Она была озабочена, и вся в мыслях о делах. Что не помешало мне улыбнуться, взглянув на нее. В благодарность за те замечательные книги, которые уже тогда она успела выпустить в руководимом ею издательстве.

Теперь издательство Ольги Морозовой выпускает прежде всего переводную литературу. И о некоторых книгах, вышедших здесь в недавнее время, я расскажу отдельно, постфактум и постскриптум.

Как удивительно порой пересекаются люди и намерения. Мне захотелось прочитать на досуге что-то качественное и хорошо изданное. Интернет выложил на сайте книжного магазина полтора десятка книг издательства Ольги Морозовой. И я поймал себя на мысли: почему же я до сих пор не написал о ней, подвижнически, скромно и ответственно работающей в книжном бизнесе?

Я передал сразу же в издательство Ольги Морозовой несколько вопросов, на которые быстро и четко получил ответы, приводимые ниже. Мне не захотелось получившийся монолог разбивать на части, поскольку в лаконичности его – биография человека и его настоящего, отлично существующего развивающегося дела. И добавить мне тут нечего, потому – слово Ольге Морозовой.

– Первые книги были Петра Вайля и Александра Гениса: «Родная речь» (1991 г.) и «Русская кухня в изгнании» (1995 г.), хотя годом основания издательства считаю 1993 г., когда вышел первый переводной в издательстве роман Джона Фаулза – «Волхв» и впервые на русском языке. Потом были: Соломон Волков «Диалоги с Бродским», Соломон Волков «История культуры Санкт-Петербурга», два тома эссеистики Иосифа Бродского: «Меньше единицы» и On grief and reason. Три тома лекций Владимира Набокова – О русской литературе, Лекции о зарубежной литературе, Лекции о Дон Кихоте.

Два тома биографии Вл. Набокова Брайана Бойда: «Русские годы и Американские годы». Эрик Хопсбаум «Эпоха крайностей», Дональд Рейфилд «Жизнь Антона Чехова», Дневники Суворина. Большой том стихотворений Иосифа Бродского и много других хороших и значимых для меня и читателей книг. Особую часть составляют книги Андрея Битова: «Вычитание зайца», «Воспоминание о Пушкине», «Пятое измерение», книга Густава Шпета «Комментарии к посмертным запискам Пиквикского клуба».

Да, я начала с текстов про книги и книжных событиях, описывала свою первую поездку на франкфуртскую книжную ярмарку. Просто постепенно поняла, что журналистика не совсем мое.

Время как раз было замечательное для всяких дерзаний, полно идей и острый недостаток хороших и неизданных книг. Третьяков меня не поддерживал, он делал именно газету. Один раз только заметила перемену в его взгляде на меня, когда вышли лекции Набокова о литературе.

Определенная свобода была, а именно, свобода выбора, но в финансовом отношении минимально поддерживал, т.е. не могла себе позволить тогда большее.

Переводной издавалось меньше, чем отечественной, не знаю, в процентах не считала.

К оформлению книг относилась очень серьезно и бережно, а как иначе, если это не переиздание и книга выходит впервые, смотрела западные каталоги в огромных количествах, однажды, тогда еще возили бумажные, с меня в аэропорту Франкфурта взяли деньги за перевес.

В издательстве «Корпус» я никогда не работала, просто на некоторых книгах был общий художник, это сближает.

В 2004 г. я ушла из «Независимой газеты», проработав год с новым руководством, после ухода Третьякова, и не без проблем открыла свое издательство.

В 2008 г. мне предложили должность главного редактора в издательстве Азбука – Аттикус (где я проработала до 2011 года) с огромным трудом сохраняя при этом свое издательство.

Поиск авторов и переводчиков и есть самое интересное в издательском деле, а то остается только печатный станок.

Я особенно не создаю читательский спрос, я имею в виду сейчас, скорее всего я уже подустала от всего этого и борьбы с большими издательствами, но по-прежнему стараюсь делать интересные, по-моему мнению, книги.

Очень дорожу серией «Биография города» (вышло 8 книг) многие коллекционируют эту серию, надеюсь продолжить, но финансово очень тяжело, такое издательство как у меня может благополучно существовать только при финансовой поддержке от спонсоров или государства

Стоит только поблагодарить Ольгу Васильевну, как мне кажется, далекую от пафоса и чего-то в этом роде, за преданность книги, за замечательные книги, уже вышедшие за двадцать пять лет ее издательской деятельности, за те, что сейчас готовятся и выйдут обязательно, привлекая содержательностью, великолепным полиграфическим исполнением, воспитывая, что очевидно, безукоризненный читательский вкус и внимание к хорошей, настоящей литературе, входящей в круг чтения российского читателя просто, ясно и достойно.

Илья Абель