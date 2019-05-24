Чесночное молоко от 11 проблем со здоровьем

Приготовьте чесночное молоко, этот напиток поможет вылечить астму, пневмонию, туберкулез, проблемы с сердцем, поможет при бессоннице, артрите, кашле и многих других заболеваниях!

Чесночное молоко — отличное средство в борьбе с различными заболеваниями. Польза для здоровья чесночного молока огромна. Убедитесь в этом сами!

Польза чеснока

Астма

Вы можете использовать хотя бы три зубчика чеснока каждую ночь, чтобы добиться отличных результатов в борьбе с астмой.

Пневмония

Чесночное молоко, принимаемое трижды в день, также является эффективным средством от пневмонии.

Проблемы с сердцем

Тикоагулянт снижает уровень холестерина ЛПНП (также известного как «плохой») в организме, предотвращает образование сгустков, тем самым улучшая здоровье кровообращения. Употребление чесночного молока очень эффективно для облегчения проблем с сердцем.

Желтуха

Чеснок помогает организму избавиться от нежелательных токсинов путем активации энзимов печени.

Печень нуждается в сере для детоксикации организма от токсинов. Поскольку чеснок является отличным источником этого элемента, он оказывает удивительное влияние на симптомы жировой дистрофии печени. Насыщенный аллицином и селеном, чеснок усиливает выработку желчи, уменьшая содержание жира в печени. Поэтому употребление чесночного молока в течение 4-5 дней поможет при желтухе.

Артрит

Потребление чесночного молока каждый день очень эффективно для уменьшения симптомов артрита, таких как боль и воспаление.

Бессонница

Полезное чесночное молоко, принимаемое перед сном, избавит от бессонницы, вызывая крепкий сон благодаря успокаивающим компонентам чеснока.

Кашель

Чеснок вместе с куркумой — отличное средство от постоянного кашля. Для лечения этого заболевания можно приготовить чесночное молоко с куркумой. Антибактериальные свойства чеснока делают его отличным средством от кашля. Смесь меда и чеснока является отличным отхаркивающим средством.

Туберкулез легких

Чеснок высокоэффективен при некоторых заболеваниях органов грудной клетки. Mycobacterium tuberculosis восприимчив к многочисленным серным компонентам, присутствующим в чесноке. Отвар чеснока, сваренного в молоке, считается прекрасным лекарством от туберкулеза. Один грамм чеснока, 240 мл молока и 1 литр воды кипятят до тех пор, пока не останется только одна четвертая часть отвара. Вы должны принимать это лекарство трижды в день.

Холестерин

Если вы пьете теплое чесночное молоко непрерывно в течение недели, это поможет вам снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), известного как «плохой» холестерин, тем самым увеличив липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые являются хорошим холестерином в организме.

Система пищеварения

Чеснок является эффективным иммунным усилителем, обладает сильными антисептическими свойствами. Это один из продуктов, полезных для пищеварения. Он также благотворно влияет на лимфу, способствуя удалению токсичных отходов из организма. Чеснок может стимулировать секрецию пищеварительных соков, оказывая заметное воздействие на кишечник, и обеспечивая успокаивающее действие при различных формах диареи. Таким образом, чесночное молоко идеально подходит для лечения всех видов расстройств пищеварения. Напиток является отличным средством от инфекционных заболеваний и воспалений желудка и кишечника.

Импотенция

Чеснок — фантастическое лекарство от мужского бессилия. Употребление чесночного молока и вареного чеснока помогает бороться с бесплодием.

Молоко с чесноком. Рецепт

Ингредиенты:

Очищенные и измельченные зубчики чеснока — 10 штук

Молоко –500 мл

Вода — 250 мл

Мёд- 2 — 3 чайные ложки

Приготовление:

Сначала налейте молоко и воду в кастрюлю. Затем добавьте зубчики чеснока и варите эту смесь в открытой кастрюле на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь в половину не уменьшится. После этого процедите молоко и добавьте мёд. Подавать горячим. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью!

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