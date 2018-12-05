Чем зарабатывают микрогосударства?

На мировой политической и торговой арене всего несколько крупных игроков. Но каково приходится небольшим странам? Ведь зачастую на их землях нет полезных ресурсов, а их акции и валюта совершенно не в цене на биржах. Что ж, изобретательности некоторых государств можно только позавидовать! Они умудряются оставаться на плаву, правда, не всегда легальным способом.

Федерация Сен-Кристофер и Невис

Это небольшая страна на Карибах, чьим основным источником дохода являются сахарная промышленность. Правда, и эта деятельность к 2006 году стала приносить одни лишь убытки. От краха этот небольшой теплый уголок земного шар спас юрист из Швейцарии — Кристиан Калин. Он предложил продавать гражданство за вложения в местную недвижимость в размере 250-400 тысяч долларов. Такое предложение возымело огромную популярность у будущих резидентов. Ведь гражданин Сен-Китса получал лояльны налоговые условия и въезд на территорию 128 стран без виз. Благодаря этой системе только в 2013 году страна заработала 100 миллионов долларов.

Тувалу

Это островное государство, омываемое водами Тихого океана. Его правительство изобрело свой способ выхода их кризиса: Тувалу продает свой телефонный код за деньги любому желающему. Кроме того, домен первого уровня «.tv» также был продан за 30 миллионов долларов. При этом, новая компания-владелец ежегодно выплачивает Тувалу еще по миллиону. Дела на острове были бы не так плохи, если бы из-за глобального потепления ему не грозило скорое потопление.

Науру

Эта крохотная страна насчитывает не больше 10 тысяч жителей. Образовалась она сравнительно недавно — в 1968 году. Первое время Науру поддерживало свою экономику с помощью экспорта фосфатов. Науруанцы не бедствовали: они ездили на спорткарах, летали на чартерах на соседние райские острова и были счастливы. Но однажды фосфаты просто закончились. Первой попыткой восстановить финансовое благополучие стала постановка шоу о любви между Да Винчи и Моной Лизой. Мировая общественность не выдержала такого издевательства над гением и не приняла шоу. Тогда правительство стало предоставлять гражданство тем, кому запрещен въезд в Австралию, чем и живет сегодня.

Эритрея

В Эритрее господствует жестокая диктатура, и ее гражданам живется не слишком счастливо. По этой причине многие из них пытаются покинуть страну вопреки негодованию государственных деятелей. Тогда последние поняли, что это их единственный шанс на обогащение. Они ввели плату в размере 2% от дохода иммигрировавших. Покинувшие Эритрею просто вынуждены выплачивать эти деньги, ведь в ином случае правительство угрожает их семьям или отказывает в выдаче паспортов.

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