Чай с имбирём и одуванчиком для здорового пищеварения

Хороший травяной чай может сделать гораздо больше, чем просто расслабить ваше тело. И в зависимости от того, какие травы вы выберете, вы можете получить мощное сочетание оздоровительных и восстанавливающих преимуществ. Попробуйте этот чай из одуванчиков и имбиря, принимайте его вечером. Особенно полезным он будет для людей с проблемами с желудком.

Имбирь издавна использовался в качестве средства, которое благотворно влияет на пищеварительную систему. Он справляется с расстройством желудка, стимулирует выделение желудочного сока, улучшает кроветворение и кровообращение. Корень способствует лучшему усвоению и расщеплению жиров. Аминокислоты в его составе ускоряют протекание обменных процессов. Пряность оказывает тонизирующий эффект, укрепляет иммунитет.

Такой чай- это отличный способ включить имбирь в свой ежедневный рацион.

Одуванчик — это кладезь полезных свойств, поэтому стоит узнать о нем больше. Он богат витамином А, различными минералами, белком (больше, чем шпинат). Его использовали в течение тысяч лет для лечения всевозможных расстройств, включая депрессию.

Что касается вашей пищеварительной системы, то чай из корня одуванчика действует как легкое слабительное и мочегонное средство, которое способствует хорошему пищеварению и улучшает работу кишечника, а также балансирует полезные, природные бактерии в кишечнике. Чай помогает избавиться от отечности, запоров, метеоризма, помогает быстрому восстановлению после отравлений.

Одуванчик снимает усталость, укрепляет память, помогает сконцентрироваться.

Как приготовить успокаивающий чай

Вы можете наслаждаться этим чаем в любое время, но он особенно хорош перед сном благодаря расслабляющим свойствам ромашки.

Ингредиенты:

2,5-сантиметровый кусочек имбиря, очищенный и натёртый

2 пакетика чая из одуванчика

1 чайная ложка сушеной ромашки

5 стаканов кипятка

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты в чайник, залейте кипятком и настаивайте 5 минут.

Процедите. Пейте тёплым и наслаждайтесь!

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