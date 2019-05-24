Выбираем матрас: на какие параметры обращают внимание

Правильно выбранный матрас – залог комфортного сна. Утром человек почувствует себя полным сил, а его спина и шея не будут болеть. Первое правило – совершать покупки только в авторизованных магазинах. Здесь представлена оригинальная продукция, имеющая сертификат качества. Второе правило – при выборе изделия принимают во внимание габариты кровати, материал, из которого произведен матрас, прочее.

Покупателям на заметку

В специализированном магазине Венето представлен широкий ассортимент. Первая модификация матрасов получила название пружинные. Они бывают двух видов:

зависимые блоки – все пружины переплетены между собой;

независимые блоки – каждая пружина расположена в так-называемом отдельном «стакане».

С практической точки зрения, изделия с независимыми пружинными блоками считают более удобными. Причина – изолированные элементы быстрее адаптируются к анатомическим характеристикам тела. Стандартный вариант – около 256 пружин на 1 м2 площади. Второй тип матрасов – безпружинные изделия. С практической точки зрения, оно представляет собой блок, который изготовлен из нескольких типов материала. К категории «безпружинные» относят еще два типа матрасов – надувные и водяные.

Какие наполнители используют

Второй нюанс, который учитывают при выборе матраса, связан с типом использованного наполнителя. Их условно делят на две больших категории – старые и более современные:

Латекс – натуральный материал. Его особенность – упругость. Латексный матрас подойдет людям с аллергией. Высокая степень гигиеничности и хорошая степень поддержки позвоночного столба. Кокосовая койра – материал отличается прочностью и эластичностью. Как и в предыдущем случае, он подойдет людям с аллергическими проявлениями. Пенополиуретан – покрытие известно высокой степенью проницаемости воздуха, повышенной эластичностью.

Мемориформ – наполнитель, который относят к высоко технологичным. В его основе – полиуретан. Даже спустя несколько лет активной эксплуатации наполнитель не потеряет свои свойства. В специализированном магазине матрасов veneto.ua предложат двухсторонние и односторонние типы изделий. Второй вариант представлен моделями, у которых каждая сторона обладает разной степенью жесткости. Еще один вариант – каждая из сторон разработана для зимнего и летнего сезона. Практическую помощь на этапе выбора окажет менеджер магазина.