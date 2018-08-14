Букеты с доставкой: полевые цветы и другие варианты

Составление букетов — задача для профессионального флориста. Можно подобрать оттенки, варианты цветочных растений, оригинальный декор и сформировать изысканные композиции на любой вкус. Современные сервисы позволяют оперативно заказывать подобные презенты через интернет с доставкой по месту назначения. К примеру, онлайн-портал Flowers UA предлагает стилизованные и классические букеты для любых праздничных мероприятий с оперативной доставкой по Киеву, Ужгороду, Харькову и другим городам. На сайте легко подобрать традиционные варианты и изысканные композиции, составленные индивидуально для заказчика, неповторимые цветы в шляпных коробках, комплекты, дополненные сладостями, мягкими игрушками и прочими приятными сюрпризами.

Полевые или роковые: какие цветы выбрать?

Симпатичный и изящный букет из полевых цветов — достойное решение для представительниц прекрасного пола, которые любят ненавязчивую скромность и элегантность. Нежные ромашки, васильки, яркие маки, разноцветные колокольчики, трогательные маргаритки в сочетании с яркой, контрастной зеленью, колосьями, сочной травой, мать-и-мачехой могут составить интересные композиции. Нельзя назвать полевые цветы простыми — они легко конкурируют с розами, пионами и прочими флористическими элементами другого «сорта».

Покорить красотой могут колоритные хризантемы и герберы, лилии, которые роскошно смотрятся в моно- и контрастных сочетаниях. При составлении букетов флористы учитывают массу нюансов. Традиционные роскошные цветы не комбинируют с полевыми — для каждого растения актуальны свои тандемы и сочетания. К примеру, розы великолепно смотрятся с сиренью, лавандой и гортензиями, каллами, альстромериями. А вот к тюльпанам и нарциссам их лучше не добавлять.

По популярности лилии ничуть не уступают другим цветам. Они прекрасно смотрятся в стилизованных моно-букетах, гармонируют с ирисами, примулами и пионами. При составлении композиции важно больше времени уделить подбору красивой оберточной бумаги и атласных лент. Но лилии гармонично смотрятся и в обычной крафт-бумаге.

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