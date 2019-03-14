Болезнь Альцгеймера можно выявлять по глазам

На данный момент только в одной Великобритании около 850 тысяч человек страдают от деменции, и у большинства из них в конце концов развивается болезнь Альцгеймера. Тем не менее, несмотря на десятилетия исследований, которые обошлись в миллиарды фунтов стерлингов, до сих пор нет эффективного лекарства от этой болезни или хотя бы средства для облегчения симптомов.

Многие эксперты считают, что испытания новых лекарств не увенчались успехом по той причине, что если мозгу нанесён ущерб, то он становится необратимым. И поэтому раннее выявление заболевания является ключом к предотвращению разрушительных последствий.

В настоящее время диагностировать болезнь Альцгеймера довольно сложно — для этого требуется проведение дорогостоящего сканирования головного мозга или рискованной пункции спинного мозга, или, как это делается в большинстве случаев, оценки поведения пациента врачом на основании совокупности симптомов.

Но американские исследователи из Центра глаз при Университете Дьюка в Северной Каролине задались вопросом, могут ли изменения в головном мозге быть заметны на сетчатке глаз, которая, по сути, является продолжением мозга и может представлять собой своеобразное окно в череп.

Работа сетчатки состоит в том, чтобы преобразовать свет в нейронные сигналы, которые она посылает в мозг для обработки в понятные изображения.

Учёные обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера сетчатка была истончена, а также в ней отсутствовало больше мелких кровеносных сосудов в задней части глаза, по сравнению со здоровыми людьми и людьми с лёгкими когнитивными нарушениями, которые являются предвестниками деменции.

Исследователи надеются по этому признаку определять деменцию на ранней стадии, до появления первых симптомов, когда ещё есть время, чтобы обратить вспять или остановить болезнь с помощью лекарств или изменения образа жизни. И, в отличие от других методов диагностики, диагноз может быть поставлен всего в течение нескольких минут.

«Ранняя диагностика болезни Альцгеймера является огромной неудовлетворённой потребностью, — сказал доктор Шарон Фекрат, профессор офтальмологии в Университете Дьюка. — Нынешние методы, такие как сканирование мозга или люмбальная пункция, не позволяют эффективно выявлять пациентов с этим заболеванием».

«Возможно, что изменения плотности кровеносных сосудов в сетчатке могут отражать то, что происходит в крошечных кровеносных сосудах в мозге, прежде чем мы сможем обнаружить какие-либо изменения в сознании».

«И если мы сможем обнаружить эти изменения кровеносных сосудов в сетчатке до каких-либо изменений в сознании, это в корне изменит методы лечения».

В новом тесте используется метод неинвазивной визуализации, называемой оптической когерентной томографией (OCTA).

В своём исследовании учёные использовали метод OCTA для сравнения сетчаток глаз у 39 пациентов с болезнью Альцгеймера, у 7 тысяч 237 человек с лёгкими когнитивными нарушениями и у 133 здоровых людей.

Доктор Джеймс Пикетт, глава отдела исследований в обществе Альцгеймера, заявил: «Нам срочно нужен тест для выявления людей, у которых может развиться деменция, но у которых пока нет клинических симптомов».

«Учитывая, что к 2021 году у одного миллиона человек может развиться деменция, и не будет лекарства от этого заболевания, любые достижения в области ранней диагностики могут иметь огромное значение».

Исследование было опубликовано в журнале Opthamology Retina.

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