Баннерная реклама: повышаем эффективность

Баннерная реклама – одна из самых популярных и используемых в интернете. Это говорит о ее доступности и эффективности. Однако далеко не все рекламодатели получают действительно хороший эффект от такого типа рекламы. Конкуренция здесь высокая, многое зависит от целого ряда факторов. Мало просто настроить и запустить показы, важно еще и продумать решения для хорошей отдачи еще на стадии создания рекламы.
Что нужно учитывать в баннерной рекламе?
- Таргетинг. Без этого сейчас немыслимо размещение баннерной рекламы высокой эффективности. Важно четко определить целевую аудиторию компании, ее товаров или услуг. Можно показывать баннер людям определенного пола, возраста, проживающим на указанной территории и т.д. Это не только повышает количество кликов, но и позволяет сэкономить бюджет. Ведь реклама демонстрируется только тем пользователям, которые в теории должны быть заинтересованы в сотрудничестве с компанией или же в покупке ее товаров и услуг по максимуму. Не всегда обычному человеку удается настроить эффективный таргетинг. Чаще всего для этих целей привлекают специалистов.
- Выбор площадок и целей показа. Позволяет показать объявление той аудитории, которая максимально заинтересована в определенном продукте или в аналогах. Например, некоторые баннеры рациональнее располагать на сайтах, которые связаны с товаром или услугой. А некоторые показывать тем, кто уже ранее искал продукцию в поисковой системе, но пока не решился на покупку.
- Выбор места для баннера на странице. Специалисты внимательно изучают поведение пользователей на сайтах. Вплоть до того, куда падает их взгляд в первую и во вторую очередь, на что они не обращают внимание, насколько важен для них цвет и размер различных элементов. Это важно не только для размещения баннеров, но и при продвижении, раскрутке сайта. Подробнее о ней здесь: http://topseo.ua. От того, насколько грамотно и продумано будут расположены значимые элементы на странице, будет зависеть и количество кликов, и время нахождения пользователя на ресурсе.
Немаловажен размер баннера, наполнение его информацией, цвет и даже размер шрифта. Качественная рекламная компания – удовольствие не из самых дешевых. Поэтому рекомендуется ее создание и настройку изначально доверить опытным специалистам. Они помогут сделать баннер эффективным и приведут клиентов, сэкономив бюджет.