Баннерная реклама: повышаем эффективность

Баннерная реклама – одна из самых популярных и используемых в интернете. Это говорит о ее доступности и эффективности. Однако далеко не все рекламодатели получают действительно хороший эффект от такого типа рекламы. Конкуренция здесь высокая, многое зависит от целого ряда факторов. Мало просто настроить и запустить показы, важно еще и продумать решения для хорошей отдачи еще на стадии создания рекламы.

Что нужно учитывать в баннерной рекламе?

Таргетинг. Без этого сейчас немыслимо размещение баннерной рекламы высокой эффективности. Важно четко определить целевую аудиторию компании, ее товаров или услуг. Можно показывать баннер людям определенного пола, возраста, проживающим на указанной территории и т.д. Это не только повышает количество кликов, но и позволяет сэкономить бюджет. Ведь реклама демонстрируется только тем пользователям, которые в теории должны быть заинтересованы в сотрудничестве с компанией или же в покупке ее товаров и услуг по максимуму. Не всегда обычному человеку удается настроить эффективный таргетинг. Чаще всего для этих целей привлекают специалистов.

Выбор площадок и целей показа. Позволяет показать объявление той аудитории, которая максимально заинтересована в определенном продукте или в аналогах. Например, некоторые баннеры рациональнее располагать на сайтах, которые связаны с товаром или услугой. А некоторые показывать тем, кто уже ранее искал продукцию в поисковой системе, но пока не решился на покупку.

Выбор места для баннера на странице. Специалисты внимательно изучают поведение пользователей на сайтах. Вплоть до того, куда падает их взгляд в первую и во вторую очередь, на что они не обращают внимание, насколько важен для них цвет и размер различных элементов. Это важно не только для размещения баннеров, но и при продвижении, раскрутке сайта. Подробнее о ней здесь: http://topseo.ua. От того, насколько грамотно и продумано будут расположены значимые элементы на странице, будет зависеть и количество кликов, и время нахождения пользователя на ресурсе.

Немаловажен размер баннера, наполнение его информацией, цвет и даже размер шрифта. Качественная рекламная компания – удовольствие не из самых дешевых. Поэтому рекомендуется ее создание и настройку изначально доверить опытным специалистам. Они помогут сделать баннер эффективным и приведут клиентов, сэкономив бюджет.