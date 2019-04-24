Банкротство физлиц в Украине по новому Кодексу

В октябре 2018 года был принят новый Кодекс о банкротстве, в котором впервые в украинском законодательстве урегулированы вопросы признания банкротом не только юридического, но и физического лица.

Этот документ, с одной стороны, дает возможность заемщикам безболезненно снять с себя долговое бремя, продолжать жить полноценной жизнью, не боясь давки коллекторов, с другой – позволяет защитить права кредиторов.

Процесс признания гражданина неплатежеспособным не такой простой, как кажется на первый взгляд. Для открытия дела о банкротстве, во-первых, нужны основания, список которых предусмотрен законом. Во-вторых, необходимо собрать внушительный список документов и оплатить услуги арбитражного управляющего минимум за три месяца. В-третьих, признание неплатежеспособности накладывает на физлицо ряд ограничений.

Основания для открытия дела о банкротстве

Чтобы суд открыл дело о неплатежеспособности, необходимо, чтоб было выполнено одно из следующих условий:

размер долга – не ниже 30 минимальных зарплат;

непогашение в течение 2 месяцев кредитов, иных плановых платежей в размере свыше 50% по каждому их них;

отсутствие у физлица имущества, которое может подлежать взысканию; и об этом вынесено постановление в исполнительном производстве;

•наличие других обстоятельств, доказывающих, что физлицо ближайшее время не имеет возможности платить по своим обязательствам – болезнь, потеря работы и т. д.

Дела о банкротстве рассматриваются в хозяйственном суде по месту проживания должника с обязательным участием арбитражного управляющего.

Реструктуризация или банкротство

Решение вопроса с задолженностью предусматривает два пути:

реструктуризация долга;

объявление должника банкротом.

Реструктуризация предполагает погашение обязательства с отсрочкой, на льготных условиях, списание части долга, его выплату третьим лицом. Этот вариант возможен в случае утверждения плана реструктуризации с кредиторами.

Если на протяжении 120 дней суд не принял решения о реструктуризации, физлицо признают банкротом. Его имущество реализуется на электронном аукционе.

Гражданин, объявленный банкротом:

на протяжении 5 лет не может повторно инициировать дело о банкротстве;

5 лет не может заниматься предпринимательством;

при заключении сделок обязан в письменном виде уведомлять о своем банкротстве контрагентов;

на 3 года лишается статуса лица с безупречной деловой репутацией.

Документы и сведения, необходимые для открытия дела о банкротстве

Вместе с заявлением должник должен подготовить и подать в хозсуд:

список кредиторов;

описание имущества, которое находится в собственности должника и в залоге;

копию трудовой книжки и информацию о работодателе;

доказательства не занятия предпринимательством.

Процедура банкротства физических лиц будет долгим и затратным процессом, в котором не обойтись без помощи юриста. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. На данный момент документ пока не подписан Президентом.

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