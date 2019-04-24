Банкротство физлиц в Украине по новому Кодексу
В октябре 2018 года был принят новый Кодекс о банкротстве, в котором впервые в украинском законодательстве урегулированы вопросы признания банкротом не только юридического, но и физического лица.
Этот документ, с одной стороны, дает возможность заемщикам безболезненно снять с себя долговое бремя, продолжать жить полноценной жизнью, не боясь давки коллекторов, с другой – позволяет защитить права кредиторов.
Процесс признания гражданина неплатежеспособным не такой простой, как кажется на первый взгляд. Для открытия дела о банкротстве, во-первых, нужны основания, список которых предусмотрен законом. Во-вторых, необходимо собрать внушительный список документов и оплатить услуги арбитражного управляющего минимум за три месяца. В-третьих, признание неплатежеспособности накладывает на физлицо ряд ограничений.
Основания для открытия дела о банкротстве
Чтобы суд открыл дело о неплатежеспособности, необходимо, чтоб было выполнено одно из следующих условий:
- размер долга – не ниже 30 минимальных зарплат;
- непогашение в течение 2 месяцев кредитов, иных плановых платежей в размере свыше 50% по каждому их них;
- отсутствие у физлица имущества, которое может подлежать взысканию; и об этом вынесено постановление в исполнительном производстве;
- •наличие других обстоятельств, доказывающих, что физлицо ближайшее время не имеет возможности платить по своим обязательствам – болезнь, потеря работы и т. д.
Дела о банкротстве рассматриваются в хозяйственном суде по месту проживания должника с обязательным участием арбитражного управляющего.
Реструктуризация или банкротство
Решение вопроса с задолженностью предусматривает два пути:
- реструктуризация долга;
- объявление должника банкротом.
Реструктуризация предполагает погашение обязательства с отсрочкой, на льготных условиях, списание части долга, его выплату третьим лицом. Этот вариант возможен в случае утверждения плана реструктуризации с кредиторами.
Если на протяжении 120 дней суд не принял решения о реструктуризации, физлицо признают банкротом. Его имущество реализуется на электронном аукционе.
Гражданин, объявленный банкротом:
- на протяжении 5 лет не может повторно инициировать дело о банкротстве;
- 5 лет не может заниматься предпринимательством;
- при заключении сделок обязан в письменном виде уведомлять о своем банкротстве контрагентов;
- на 3 года лишается статуса лица с безупречной деловой репутацией.
Документы и сведения, необходимые для открытия дела о банкротстве
Вместе с заявлением должник должен подготовить и подать в хозсуд:
- список кредиторов;
- описание имущества, которое находится в собственности должника и в залоге;
- копию трудовой книжки и информацию о работодателе;
- доказательства не занятия предпринимательством.
Процедура банкротства физических лиц будет долгим и затратным процессом, в котором не обойтись без помощи юриста. Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. На данный момент документ пока не подписан Президентом.
Возможность объявить себя банкротом имеют нынче только ФЛП и юрлица. Но и они сталкиваются с рядом трудностей. Компания «Легал Солюшнз» https://legalsol.biz/ru/korporativnye-pravootnosheniya/likvidaciya-predpriyatij/bankrotstvo-flp.html готова помочь в любых вопросах, связанных с банкротством, в том числе предлагает услуги арбитражного управляющего.