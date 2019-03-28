Авторы идеи о пересадке головы научились сращивать спинной мозг у собак и обезьян

Итальянский хирург Серджио Канаверо и его китайский коллега Жень Сяопин научились сращивать спинной мозг. Они рассказали, как полностью вылечили паралич у собак и обезьяны, у которых спинной мозг был полностью разорван.

По словам медиков, ранее европейские и американские нейрохирурги придерживались мнения, что поврежденный спинной мозг восстановить невозможно. Однако это ошибочное суждение теперь опровергнуто.

Отметим, Серджио Канаверо в 2015 году заявил, что планирует пересадить голову добровольца в донорское тело, полностью соединив спиной мозг с головным с помощью процедуры «протокол GEMINI». Доброволец нашелся, им стал российский программист Валерий Спиридонов, который вынужден передвигаться на инвалидной коляске из-за дистрофии мускулов, вызванной синдромом Верднига-Гоффмана.

Канаверо и Сяопинь продемонстрировали мышей и обезьян с пересаженными головами в 2016 году. В 2017 году ученые заявили, что им удалось пересадить голову одного усопшего человека на тело другого. Операция длилась 18 часов.

В связи с осуждением мировой общественности ученые перенаправили свою работу на сращивание спинного мозга после травм. Они уже проверили метод на дюжине собак, у которых был полностью разорван спинной мозг. Лечение оказалось эффективным, на третий день после операции животные демонстрировали позитивную динамику исцеления. В двух случаях собаки стали двигаться так же хорошо, как и раньше

Две собаки до сих пор живут в лаборатории итальянского хирурга и внешне ничем не отличаются от других собак, никогда не подвергавшихся операциям и не имевших травм позвоночника. Сейчас ученые заявляют о готовности лечить добровольцев.

Олеся Каштанова

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