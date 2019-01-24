Amazon запустила тестовую доставку «до двери» при помощи роботов

Раньше этим занимались только курьеры-люди.

Amazon тестирует доставку заказов до дома при помощи автономных роботов Scout размером с кулер для воды. Они будут доставлять посылки до двери, где их сможет забрать клиент, говорится в блоге компании.

Роботы работают в округе Снохомиш, штат Вашингтон. На первом этапе ритейлер вывел на маршрут шесть роботов, они будут использоваться для доставки посылок с понедельника по пятницу в светлое время суток. До сих пор доставкой на «последней миле» занимались только курьеры партнёров Amazon: службы UPS, FedEx и USPS.

Роботы полностью автономные и способны распознавать и объезжать людей, животных и другие препятствия на пути, отметили в компании. Но первое время за ними будут следить сотрудники Amazon.

Использовать роботов на улицах намного сложнее, чем на складских помещениях, производстве и в офисах, где ровные полы и хорошее освещение, отметил в разговоре с Bloomberg Дан Кара, вице-президент по робототехнике компании WTWH Media, которая в том числе занимается исследованиями в области робототехники.

По словам Кары, на улице роботам предстоит столкнуться с экстремальными погодными условиями, склонами и горками, бордюрами и другими препятствиями, которые могут стать значительной проблемой.

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