Алексей Жирафов | Фейсбучные истины

Об авторе
Алексей Жирафов…
Рождение этого легендарного писателя окутано прокуренной дымкой шестидесятых… Хотя и родился он в другое время.
Иногда спрашивая себя — кто он? — Алексей отвечает так: «Без роду, без племени, но с огромным желанием излить свою душу в общий поток русской литературы». …Иногда ему это удается…
В 1979 году закончил техникум…на этом его контакты с образованием оборвались, и Алексей ушел в мир искусства, где нашел настоящих друзей и любовниц.
Первая, знаменитая, самовыставка А.Жирафова (около Пушкинского музея) заставила всех говорить о нём много и эмоционально. А уж первая книга Алексея дала такую встряску критикам, читателям и даже случайным людям, что замолчать его крупную фигуру стало невозможным. Так он и вошел в русскую литературу, где помогает многим своим разящим слогом и выстраданным стилем малообразованного человека.
Известный критик Н. дал, на наш взгляд, убийственную в своей точности характеристику А.Жирафову: «Если у нас есть такие писатели, то литературу голыми руками не возьмешь».
Итак, Алексей Жирафов….последний русский писатель…утешитель слабых, защитник сильных…
Фейсбучные истины
(Фейсбук в себе и вне себя)
Время собирать камни… и цветы… и время их разбрасывать… Кому камни, кому — цветы… В этом суть Фейсбука — дать всем то, что их хочется или что хочется другим…
Широкой интеллектуальной публике, наконец-то, предоставлена возможность насладиться концентрированной, избранной перепиской с друзьями и сожителями в ФБ.
Алексей Жирафов, известный писатель и самоучитель (философ), имеет многочисленную аудиторию, насчитывающую несколько миллионов человек по всему свету. Благодарные (порой и не очень) японцы, русские, молдоване, американоживущие, европейцы и жители Австралии… припадают к живительному источнику Лёши Жирафова, который мощно и чисто бьет из ФБ.
И напоследок — пусть радость от общения с «Фейсбучными истинами» не знает границ!
PS Фразеомысли шли незамутненным потоком и частенько сбивались в небольшие плотные тематические группы — «Совесть», «Секс с женщиной», «Природа», «Из биографии гения (А.Ж.)», «Искусство в себе», «Воспоминания об учителях(Бродский, Ван Гог и др.», «Любовь к Родине и загранице», «Отрицание», «История в лицах и спинах», «Наука (жить)» и т.д.
НА ЛЮБОЙ ВКУС! …если есть вкус…
Еще. Большинство мыслей появилось на злобу дня и на потеху толпе… Многие ответы — из переписки с друзьями и поклонницами…
- Иногда хочется быть умнее самого себя
- с чувством глубокого удовлетворения хочу заметить, что глубоко не удовлетворен
- кроме секса, есть еще и человеческие отношения
- в смене времен года есть что-то патриархальное
- Сегодня, бесплатно, я расскажу о смысле жизни…
- Если плохого поэта высечь, сколько будет крика!…Хороший поэт не кричит, поет…
- Сегодня — мой день! Буду говорить о других только хорошее…
- Не плачь, поэт! Тебя все равно съедят….
- Единственное, что может нас испортить — это наше совершенство..
- Беру заказы на портреты (без морщин),пейзажи (без березок) и»ню»(с пупосиками)…
- Недостатки наших девушек отсвечивают золотом…
- Дурные привычки многих из нас делают лучше…
- Спал, спал… пока снова не заснул…
- Как много я знаю! Но не хочу об этом думать…
- Свою тонкую душу меняю на вашу тонкую шкуру…
- Если сказка не наступает, то наступим на волшебника…
- Девчонки! У вас до восьмидесяти — вся жизнь впереди!
- В пять лет кто из нас думал, что он будет ходить в ботинках и нравиться нянечкам?
- Целую- и чувствую вкус мяса и чеснока…Как хорошо, что она не вегетарианка!…Обожаю!
- Всегда верил Ленину, Сталину и другим… Хотя и был всего лишь конем Буденного….
- Откуда такая особая любовь к ножкам, попе, походке? Ты поговори с ней, узнай, что за человек…
- Влюбиться!…. это не для слабонервных…
- Одновременно с выставкой Густава Климта и Эгона Шиле пройдет и моя… Не проходите мимо…
- Каждому из нас не хватает Вселенной…
- Часто возникает ощущение, что кто-то за спиной…Оборачиваюсь резко! Это-Москва…
- Жизнь удава напоминает праздник: кого не встретит, лезет обниматься…
- Мы вас не понимаем! Вы нас не понимаете… На этом и остановимся…
- Мечта человечества о достижении границ Вселенной вчера была достигнута! Сегодня возвращаюсь на Землю…Один..
- Без одежды я гораздо откровеннее
- чтобы так ненавидеть, нужно очень любить что-то другое…
- Из нас двоих кто-то, наверное, лучше другого. Вот почему я прощаю твои недостатки…
- -В чём счастье жизни?
-В энтем…
- Выставляя свою кандидатуру на пост путевого обходчика, Василий еще не знал какая грязь на него обрушится….
- Наши привычки определяют наше место в чужой жизни…
- Злобно ударил по шляпке гвоздя…а он только вежливо поклонился…
- Фигурка, как у статуэтки…И каменная задница…
- Леность тела часто побеждает свободу мысли…
- Давай поменяемся мозгами, если ты такой глупый…
- -Не глупее тебя!- с обидой сказало одно бревно другому…
- Стал играть в покер один… и сразу же выиграл!
- Среди подлецов много хорошо воспитанных людей…
- Вернул долг красивым жестом… из трех-четырех букв…
- Перешли на «ты», но секс остался прежним…
- В собаках есть нечеловеческая преданность…
- На пьедестал и с пьедестала, как правило, нас гонят одни и те же…
- Съел печень своего врага… и стал хроническим алкоголиком…
- Нужно прощать недостатки других… Лучше это делать, хотя бы, во сне… (из практики мудреца)
- Критерий красоты: не страшно проснуться рядом…
- когда любуешься игрой света и тени на заднице любимого человека, сам становишься лучше…
- руки нам даны, чтобы щупать прекрасное…
- — Не в ногах счастье, — опять подумала сороконожка (из цикла «Физиологические сказки»)
- За все мои обиды придется отвечать самому…
- Душа нараспашку, веселый, с юмором… типичный английский шпион…
- Моя мама говорила по-французски… Я дожил до момента, когда и молчу на неизвестном языке…
- Долго следил за собой… И все-таки поймал — сегодня забыл (не захотел) побриться…
- Молчания этого болтуна с экрана телика мы никогда, кажется, не дождемся…
- Что вы знаете о любви?… то, что Мопассан рассказал…
- Я в тебя верю, сволочь…
- Не сомневайтесь в моих хороших поступках…
- Тиха украинская ночь… Так думал наш Николай Васильевич…
- У женщин есть одно чудесное свойство… Нет, уже нет…
- Взлетать от восторга умеют только очень легкие люди…
- Смотрю в твои глаза… И крепче сжимаю спасательный круг из своих обязанностей перед другими, на берегу…
- Каждый из нас подозревает о существовании других…
- Эволюционно я уже окуклился…
- Свое развитие он завершил двадцать лет тому назад…
- Чем больше читаю, тем больше хочется петь, например…
- Среди первых красавиц королевства она скромно занимала первое место
- В дверь постучали… Это было цунами…
- В постель нас зовут сны…
- Мечтал держать голубей в детстве… Теперь вы всё про меня знаете…
- Всё нормально… Просто меня уже нет…
- Вы мне покажите настоящего японца! Без харакири и суши…
- От наших врагов нам передаются их недостатки…
- Читал «Войну и мир» до остервенения…
- в японском есть какая-то недосказанность…
- По-английски он говорил так же свободно, как думал о чем-то другом…
- Все наши грехи еще впереди…
- -На Борнео без лаврушки и соли никто не гуляет…(о привычке каннибализма на Борнео)
- До сегодняшнего дня и не жил по-настоящему!…Теперь — другое дело…но уже не хочу!
- Между правдой и ложью нет различий до момента, пока мы не узнаем, кто это сказал…
- С детства тянется диагноз: «Не соответствует»…
- -И какой был мотив?
-Честно — хотел изнасиловать…а полюбил на всю жизнь…
- Задняя мысль длиннее всего остального…
- Натуральности не хватает в наших искусственных отношениях…
- Искусство постепенно вытесняет жизнь…
- Выгодно поменял свои убеждения на поддержанное самолюбие…
- Пою весь день…Но это — не песня радости…
- Сделай мне «лайк»… больно и красиво…
- Из литературного завещания:»Хотя я последний русский писатель, у меня ничего нет…»
- Общение с умершими -привилегия живых…
- Игра на барабане делает меня хорошим соседом…
- Уже с 10-ти лет знал, что хочу. Чтобы не учили, как жить…
- Мы расставались раз сто…Не мог отказать себе — смотреть, как она красиво уходит…
- когда солнце заходит, наступает старость… Или видимость молодости…
- Гол как сокол…Но орёл!…
- Свобода художника определяется его неподвижностью в семи измерениях…(попробуйте, может быть, вы тоже свободный художник…)
- В цирке я свой человек- завис, перешел на прямые, наелся опилок, но…живой!
- Есть достойные среди недостойных…Они заблуждаются.
Есть недостойные среди достойных. Они лгут..
- По-настоящему, никто не верит, что он умрет… На этом стоит культура, переселение душ и общепит…
- Красавиц стало меньше…но все равно ноги волнуют…
- Я в тебя верил, как в себя! — помножь на два, раздели на четыреста… И я в тебя верю, подонок…
- Разделение на плохих и хороших требует проснуться… Это был сон, цветной сон…
- Изгиб твоего бедра напоминает мне о моем несовершенстве…
- Красота растворяется в деталях… Люблю Рембрандта!
- Уверенные в себе поэты и писатели заслуживают хорошего пинка…Но они даже не почувствуют…
- Подойди к зеркалу, скинь фальшивое покрывало… Кто ты? Глаза, щеки…зубы вдруг засверкали…Искусственный интеллект… Вспомни свою первую любовь, свою первую подлость, последний разговор с нимфой… Поспокойнее и подобрее… Иди, гипотенуза хренова…
- И все, все объясняют, что нужно так, а жить этак…Замираю… а потом -или вслух, или в голове…говорю: «…». Первые всегда обижаются больше, чем вторые… Не знают, что они равны…
- Поэты всегда целомудреннее своих желаний…
- Мои художники боролись с пошлостью… спивались, стрелялись, объедались, трахались, как суслики… Уверяю вас (кто сомневается), они — победили… И всегда будут побеждать!
- всё — когда-нибудь бывает первым, даже жизнь…
- Если хороший человек…нет разницы — баба или мужик…Или даже из правительства…
- Мою идентичность подтвердит мое либидо…
- не хватает баб в личной жизни…
- Всех друзей можно поделить надвое…Это жестоко, но надо…
- -Ты мне покажи смысл! …-Не смотрится…
- Чтение завораживает…Читаешь, читаешь, а свет в конце туннеля то ярче, то глуше…
- У нас есть преимущество — мы знаем всех гениев…А они могут этого не знать…
- Хорошо, что ты у меня есть… Хотя бы в виде старой открытки…
- Здорово быть лишь повторением себя…
- Вопрос для филологов. Женская красота — это вторичный половый признак?
- Взять всё хорошее из жизни…Кто это делает?
- Золотой человек…Голова чугунная…
- Чуть поверните голову…Вот так гораздо умнее…
- Слишком много в тебе земного…(из признания одной марсианки)
- дети всему верят….поэтому нельзя врать…
- Можно с кем-нибудь поделиться радостью?…Интим не предлагать?
- Настоящая жизнь напоминает…хорошую литературу…
- Вас не покидает ощущение полноценности жизни? Проверьте левое полушарие и ногу ниже щиколотки…Поздравляю! Вы-рептилоид!
- Вежливость убивает даже сильных…
- Да, Рубенс уже не тот…
- Если мы все скифы,то прошу часть золота отдать и мне…(о музейном скифском золоте)
- Ребята, те, кто помнит меня по детсаду №73 Ленинградского района, прошу откликнуться…
- Для собаки главное, чтобы человек рядом был счастлив…
- Покажите мне умного человека! Нет, чтобы он был и приятным…Нет, нет таких…
- Будем прирастать…маразмом! Маразм безграничен, как Вселенная…
- Нет красивых женщин…Они еще лучше…
- Стабильные ягодицы… Равнобедренная походка…Евклидова геометрия грудей…
- впечатления никогда не врут….
- После рождения наша жизнь меняется раз и навсегда…(из мемуаров повитухи)
- Ем жадно, чтобы заглушить боль от последней книги…
- А вот теперь я скажу правду… Ни хрена, вы, не понимаете…
- Глубина угла моего падения равна вашей мерзкой гипотенузе… (из математических загадок)
- Чемпион Северного полюса по перетягиванию каната с Южного…
- Только честное отношение к делу делает нас очень хитрыми…
- Необходимость здорового образа жизни наполняет нашу жизнь чем-то тревожным…
- Лекарства украшают нашу жизнь…
- Всех нас спасет массовка в конце… (из сценария нового Всемирного потопа)
- Умер он в богатстве и неге, окруженный счастливыми кредиторами…
- Обещала показать задницу Вселенной… и обещание свое выполнила!
- Многие спрашивают: -Почему вы такой умный?
-Ну, не знаю, это ведь дело случая…
- Поставили эксперимент…В одной клетке толстая жизнерадостная мышь, в другой — её тень, худая мышь…Скоро толстая и худая поправились. Оказалось, все дело — в недостатке питания…
- -Деточка, чтобы выглядеть моложе, нужно этим быть…
- К себе привыкаешь…Чего не скажешь про всех остальных…
- В очереди сказали, что все там будем…Попытаюсь записаться к другому врачу…
- «Резать по живому…» -значит еще жив, курилка!
- Знаете, а для меня все равны! Вот вы…подойдите! Я и вам в рожу плюну…(из дневника писателя Н.)
- Перед вами вся жизнь! Какой бы она не была…Это лучше, чем воспоминания о жизни…
- Ваши достоинства настолько неоспоримы, что вытесняют любые желания вас тискать, обнимать и любить…
- Как хорошо быть независимым человеком…поэтом…гениальным художником…жить в единении с природой и животными… Просто быть идиотом…Хорошо!…
- С тиграми и лошадьми нужен особый язык…По-человечески они не понимают…(из разговора в цирке)
- Не многим удается ничего не слышать, не видеть, ни на что не обращать внимания…Это избранные…Наши избранные, нами избранные…
- В пении птиц очень много фальшивых нот…Будем переучивать… (из приказа по консерватории)
- Между оперой и балетом всегда выбирал последнее. Балерины -более молчаливы…
- Счастье быть матерью или отцом…Счастье быть ребенком…Всем пожелаю этого счастья!
- На грубость он отвечал грубостью, на любовь -любовью…На письмо из налоговой не ответил…
- Утюги седьмого поколения охотятся на людей…
- Из истории мы знаем, как важно вовремя всех перерезать, всё сжечь и самому повеситься…
- История любой страны наполнена веселящим газом…
- Никому не хочется быть последним…-Я -крайний! Значит- «Первый»?… с любого конца…
- Отпущенный семьей и друзьями на свободу поэт веселился, пел, в восторге кричал…Пока окончательно не затих…
- В красивой женщине не видишь недостатков. -Нос чуть кривоват…волосатые руки…подслеповата… -Да, всё есть.. Но это делает её только лучше!.. Вот это взгляд поэта — видеть превосходство красоты над всем остальным!
- Страсть — как высшая степень земных желаний… Страсть, как хочется поспать!…
- Перед тем, как открыть дверцу холодильника, подумай о перспективе стать худее…
- О чем мечтал неандерталец? О холодильнике, набитом пищей… Убери из себя неандертальца!
- не верить в себя — один из видов предательства…
- не верить в себя — один из видов благородного поведения…
- от одиночества нас спасает одиночество других людей…
- Шел на красный огонь…Оказалось, что это глаза нашего соседа-алкоголика…Выпили, поговорили, стало легче…
- Невинность первого поцелуя хорошо дополняется невозможностью всего остального в преклонном возрасте…
- Есть в любви самоотдача? Есть! Любовь к добыче угля…и другим производственным показателям…
- За что нас так любят?… И главный вопрос -и кто это нас любит воще?.. И воще?…
- Специалисты в национальном вопросе однозначно говорят, что Адам и Ева были вятичами…
- иногда вершины современного искусства достигают нашего пупка…или чуть ниже…
- меня от Мандельштама отделяет только пуповина…(мог сказать Бродский)
- хорошо, что собака не знает, что она друг человека…
- Есть такие тонкие девушки. Ты только кашлянешь или задумаешься, а она уже забеременела
- нежный как слон…
- нет, нравится, конечно… но уж больно худы-с…
- ведь характер не прикроешь…
- в татуировке на спине — ошибка….Целый абзац…
- Писатель не может не пить, где бы он не находился…И сколько бы он не выпил…И даже, если он -не писатель….
- Есть такая профессия -деревенский дурачок…
- Без воды нам и пустыни не нужны…
- Желудок и мозг всегда жили отдельно, не встречались, у каждого своя компания…Но однажды…(из книги ужасов С.Кинга)
- Долго смотрели друг другу в глаза, она не выдержала первой и уползла…Кобра…Сегодня вечером попробую на жене…
- Хорошо, что я верю в будущее!..Но каждый раз оно — разное…
- не хватает ума не думать…
- Нашел настоящего друга в ФБ! Недавно узнал, что это я сам…
- Выступал перед большой аудиторией, говорил о несовершенстве человека. Имел успех…Меня вынесли из зала и сбросили со второго этажа…
- Как же много нам дает Природа!… Но за это и многое отнимает…Иногда — всё…
- Открою тайну: дураки с годами не меняются… Наверное, это — как талант: или есть, или нет…
- На чужих ошибках учимся, на своих — живем…
- Продаю картины. Дорого. Деньги вперед. В зависимости от суммы будут написаны картины разной художественной ценности и гражданского звучания…
- Как заразителен смех…Сижу на приеме к стоматологу, в коридоре хохочут две симпатичные медсестры…Думаю, с каким бы удовольствием задушил бы обеих…
- На бреде писателя Н. воспитано не одно поколение читателей…
- Эротический роман с хорошим концом…
- Услышав заразительный смех, невольно и сам рассмеешься…Кто-то вслух заплакал…вытираешь себе слезинку…В толпе крикнули:»Дайте жить!»…И тут не удержался — сквозь слезы засмеялся…
- В этом прекрасном теле еще теплилась надежда стать швеей-мотористкой…(из записок гейши)
- Официальное заявление. Никакого отношения к гомеопатии и здравому смыслу я не имею! Прошу занести в протокол…
- Нас так воспитали: слова «Завтра будет лучше…» звучат для нас паролем…
- Вы уверены, что счастливы? Или несчастливы? Есть лишь уверенность, что вы живите…
- Сделать нас лучше может только судьба…
- подаришь одной женщине счастье..и оно с тобой всю жизнь…
- Честная борьба осталась только в искусстве…(из лозунгов наивного искусства)
- Под лозунгом борьбы за справедливость были уничтожены все сторонники борьбы за справедливость…
- Чем больше сочувствуешь себе, тем больше себя понимаешь…Нужно попробовать это и на других людях…
- Сегодня пересмотрел коллекцию Лувра…Вопросов много….Но знаете, в целом -неплохо…
- Простой человек…Живущий по правилам своего обмена веществ..И вдруг в его жизнь приходит искусство или незаурядный человек (женщина, например)… Что ему делать? Вопрос для всех 100%-ый… А главное, кто ответит, кроме самого испытуемого…?
- Их двух зол выбираем более отвечающее нашим представлениям о счастье…
- Принципиальность — это предел человеческого разума… За ним следует или хохот, или рыдания..
- Культурного, образованного человека видно сразу…Если он не начнет говорить, то может проходить весь день с блаженной, всё понимающей улыбкой…
- Культура языка — это не культура тела… Культура — это не физкультура…Вот так, из ссора рождаются стихи…
- А у ФБ есть мать и отец? А у ФБ есть ножки? (вопросы путешественника в пустыне, без воды)
- потребность в общении у него исчерпывалась вечерним разговором с аквариумными рыбками
- под пристальным взглядом своей семьи он стал порядочным человеком…
- Есть люди, которые уверены, что они правы…Этих людей много -почти все население Земли. Поэтому относительно часто, и вправду, правда оказывается правдой… (из теоремы нечетких множеств и случайных чисел)
- Вы — добрый человек случайно, или из принципа?
- Муха стремительно ворвалась на кухню, смахнула пыль с лампы, и исчезла…Что это было? Привет от лета? Хотела поговорить?…Или она -настоящая домоправительница, и ей не нравится пыль на кухне?..
- Прочитал, что без мата русский язык мертв…Но, если я выражаюсь исключительно матом, какую часть языка я кормлю грудью?…
- Если любишь животных, то становишься человечнее…Действует ли это правило, если ты пытаешься любить всех людей?…
- Перестал ходить на дегустации…понял, что всё лучшее я уже попробовал…
- Нежность читалось в каждом его движении…в его глазах..в кальсонах с завязками….
- Из «золотых» правил одиночества: нельзя болеть; нельзя умирать…
- Вдохнул воздух на Садовой — пошла чистая космическая энергия…
- Сначала нужно было согреть её ноги, тело, руки..И только потом разрешала вбить гвоздь для полочки…
- Друзья! Дайте денег на самосовершенствование!
- жизненный путь лошади Пржевальского никогда не пересекался с линией жизни лошади товарища Буденного
- У Декарта не было выбора: или занимайся наукой, или девчонок щупай!…
- Невыдуманные истории о великих людях похожи на анекдот…
- Гёте говорил: «От великого человека до смешного отделяет тонкая грань -кожура банана»…
- Диалог искусств возможен…Если рисовать свое, поверх Рубенса…
- Проведу мысленный эсперимент — сегодня весь проваляюсь в кровати, с любимой подушкой-думочкой….
- Современное искусство дает прекрасные примеры отсутствия искусства в живописи, в театре и пр.
- Книга по теории поля написана живым шутовским языком
- Оставаясь мастером психологической прозы, зарабатывал на рекламе подгузников…
- Чем наука может помешать любви?
- Врожденная тяга к живому полностью оправдывает его беспорядочные половые связи…
- Печень, почки, сердце, мозг…Грустно?…А ведь из этого можно сделать кулинарный шедевр!
- В последнее время все силы бросил на изучение бесконечности…И кажется, нащупал конец…
- В истории Земли насчитывается несколько цивилизаций…Та, в которой я живу один, самая лучшая…
- Мы прошли огромный путь! …от Пифагора -до «дышащих» штанов фирмы «Подгуз и К»
- Из горячего у нас только Цецилия Иванна…
- Новая игра- «Найди друга в себе…»
- Разложил лекарства перед собой, как патроны на бруствере окопа…буду отстреливаться до последнего…
- После кончины Дядюшки Тыквы осталась квартира…И сразу появились наследники, Арбуз и Арбузная Косточка…
- Если я не закончил университет, могу ли я считаться вашим другом?…
- Из «золотых» правил одиночества: -не впускай никого в свою жизнь, чтобы не потерять свои иллюзии и свое одиночество
- Мысль, по возможному определению, это логическая конструкция, где, как у Революции есть начало и конец…то есть скорее бесконечность — это хорошая мысль…
- На прошлой неделе опустился на вторую строчку рейтинга…Первую опять занимает Чехов…
- Надо уметь заходить в ФБ…
- Если каждый день есть мясо с кровью и быть открытым ко всем инновациям…то можешь почувствовать что-нибудь еще…
Гимн друзьям
- Вы знаете?…Мои друзья не имеют недостатков! Розовощекие бутусы, артисты своего дела, умелые любовники и сентиментальные знатоки куда надо…Без них я думал …бы…что совершенство -это миф…Нет, они своими словами, глазами, щупальцами и чуйствами держат матучку-Землю!…Вместе со мной..вместе с антиподами…и дарят нам радость открытия…и закрытия полного прохода Солнца!…Ихняя теплота и живость делает мне легкое, но проникающее в сердце и мозжечок, харакити…И старый, уже одной ногой в бесконечности, говорю своим френдам: Гоу хомс в мое сердце, ребята!…
- Девушка-однушка по цене двушки… (циничные стихи)
- Победа или смерть! Причем жизнь — до победного конца!… (из цикла «Наши концы»)
- Краски жизни…Светлая старость..Ах, добавим еще розового..Что это? Это-маразм..
- На сером фоне нашей жизни светлые личности сверкают, как боги Олимпа…
- Всё ненужное отсёк..Идеальное тело, без головы, рук, ног..С пупосиком…(из цикла страшных рассказов «Отсечка Микеланджело»)
- Вмешался в полемику и соединил два сердца. На стене в подъезде было написано «шлюха» и «козёл!».Поставил +,= и знак любви..
- Преимущество разговора с самим собой — в любой момент можно остановить этот бред и небывалую, запредельную лесть…
- Вошел в писательский цех…Смрад, низкие потолки, склоненные над пюпитрами фигуры…Тяжел труд писателя-разночинца…
- Жить не по лжи…В гареме приходится многим жертвовать…
- У меня каждая первая любовь — последняя…(из призывов к Дню Влюбленных)
- Саша Соколов, прочитанный на фотобумаге, производил сильное впечатление в свое время… когда любой намек и тем более призыв воспринимался, как борьба с режимом и страхом. Но литература мощнее любой конъюнктуры…и сейчас на столе многих не Соколов (отдадим ему должное…), а Чехов и Гоголь…по-прежнему…
- Привычным плотоягодным взглядом посмотрел на её ягодицы…-Ах, ты моя ягодка!…
- -Дети Земли! К вам обращается Внеземной Разум…Вы -уже не дети!…
- Борьба с недостатками других приносит глубокое удовлетворение…
- Йога во сне, случайно, задавила жена, нормальная женщина…
- Если хотите очистить чакры, не закусывайте!…
- С детства его окружала забота любимых вещей..Губочка-уточка, подушка-думочка, подушка-пердушка…
- Когда прилетели пришельцы, этот гад выдал всех членов своей, правящей, партии…
- Певица Ч. открыла тайну своей молодости: «Я — ровесница Шаляпина»
- Второй день не ем мяса…Как же мне травоядно!…
- Только птицы не фальшивят, потому что по-другому они петь не могут…
- Услышав первые звуки органного концерта Баха, набросился на неё, как зверь…Невинное создание… Она даже не поняла, что это Бах…
- несколько ключевых слов…и она твоя всю жизнь!..
- Все немецкие шпионы похожи на английских…
- Физически я очень близок к ней…Но как далеки наши литературные пристрастия!..
- Извращенцы…они — как груднички…Ничего невозможно объяснить..
- Если бы я знал, что делать…то и не думал бы…(из неопубликованных мыслей Лао-Цзы)
- Мозг можно обмануть…два-три раза…потом мозг взрывается…(из инструкции)
- целую руки ног…
- Из всего класса хорошо он относился только к Лене Фраерман, потому что она была самым добрым человеком в классе… (из «Истории бытового антисемитизма»)
- Мужчина хочет быть единственным, женщина старается помнить, кто единственный..(шутка)
- Снег падает…и я с ним… Красиво…
- наука — занятие, где интерпретировать факты (или домыслы) можно по-разному. Основной признак научной ценности -наличие совести, когда нужно честно признать, что для однозначного вывода многого не хватает…
- Ты стоишь на пороге дома, смотришь как мимо тебя проносится жизнь..
- Никто не сможет ответить, чем он лучше других…Но многие уверены, что они лучше…
- Он был настолько свободным человеком, что даже этого не замечал…
- Дожить бы до себя…
- Любовь отличается по цвету…Зеленая — лесная, желтая — степная…Красная — революционная и ковровая дорожка в Каннах…
- Давайте меняться недостатками…При нынешнем уровне коррупции они должны исчезнуть, в конце концов…
- Вы верите в загробную жизнь?..Чудно! Оставьте о себе хорошие воспоминания…А там….насрать….
- Для людей искусства, объяснение.. Секс-это искусство быть Чаплиным у Тарковского…
- Признаю, что был не прав…с момента рождения…
- Прошу принять мое заявление об утрате моей независимости от вас…
- Пушкин был кудряв и задирист, Гоголь — длиннонос и язвителен. Чем вы можете похвастаться?
- Пусть между нами пропасть..Всё равно буду любоваться тобой…из укрытия…
- Я, когда выпью, обязательно буддист…
- Скоро Новый Год!…
- Если кругом одни дураки, ты-то кто?..
- Страсть можно поделить между чувством долга и любовью…
- Между одной книгой и другой…иногда проходит вся жизнь…
- если нужно для Родины, могу и пожертвовать…
- Чудесное свойство хорошей литературы -она стареет вместе с тобой…
- перед хомяком стоит задача -не похудеть, задача нашего поколения-не быть похожим на хомяка.
- В очереди на Модильяни покалечили двадцать пять человек, двух убили…Но много еще осталось…
- Концом его тела считалась голова…
- Никто еще не измерил вечность и не видел бесконечность…Только мой сосед Петр…На все вопросы, он обычно отвечает: «На х… я это видал…»
- Глаза художника его никогда не подводили…
- Герасим ничего не говорил, потому что знал только матерный…Вот было воспитание!…
- Омоложение всего организма приводит к потере человеческого контакта с этим организмом…
- Привычно окунулся в сон, чтобы восстановить справедливость в мире…
- Какой, по вашему мнению, сейчас год? -Я считаю, что первый…
- терпел, терпел..и себе же нахамил…
- Моя путеводная звезда…Большая Медведица…
- В моем представленье о справедливости никто меня не поколеблет.. Даже я сам..
- Мать -алгоголичка, отец-алкоголик…А дети — святые…
- Без конца поднимаем экономику…Нельзя без конца…(из поэмы «Концы наши…»)
- гражданская война — это всегда семейные отношения…
- возраст мешает нам достичь совершенства…
- незаслуженно забытый друг, недоделанная интересная работа…
- Культурный обмен у каннибалов: меняю томик Чехова на соль и «лаврушку»…
- я — мой двойник
- Обжег палец… кто-то посочувствует, кто-то посмеется… А Чехов бы написал рассказ…
- Если верите в переселение душ, то при встрече не забудьте — люблю стейк с кровью и виски, чистый…
- Мы все стесняемся… Но уже все всё видели…и всё знаем…
- Иногда чувствую, что я не гений…Но это быстро проходит…
- что-то лицо Голодец олицетворяет…
- Из-за незнания биологии и географии ко мне пришло приглашение стать подругой… Вспылил, конечно… А потом…подумал, подумал… и согласился..
- у Бетховена есть неплохие вещи… Но это, конечно, не Киркоров…
- если бы мясоеды и веги объединились, в мире наступила бы гармония…
- уже все перепились, а Вы, Владимир, вдруг вспомнили для кого мы пьем…
- соберем всех поэтов, посадим на пароход… а на берегу их будут ждать прозаики…Вот тогда и увидим, кого больше, кто сильнее, кто красивее..
- у нас один мужик такое топором вытворял.. пока не посадили за многоженство…
- при умелой стрельбе по воробьям можно попасть и в глаз вероятного противника…
- старые воспоминания (какие бы они не были) чаще возвращают нас к тому, что не изменилось в душе…
- Если меня полюбит какая-нибудь необыкновенная женщина, то она и готовить хорошо должна…
- можно всех смущать своей адекватностью…
- Сон, часто…единственное место, где тебе скажут правду о самом себе…
- мне и имя, и женщина нравится…
- с радостью вышел из дому, но куда возвращаться не знал…(стих)
- свободу диким (в душе) домашним животным!…
- Сам себя высек.. и потом не разговаривал неделю…обиделся…
- Современное искусство бежит впереди жизни…
- На все ваши красивые «да» отвечу красивым молчанием…
- Нежность бывает так тонка…что хочется всё убить в себе…
- как можно написать автопортрет?…
- Про свое прошлое и будущее он отвечал одинаково: «Не знаю…»
- одна вселенная задела меня своим мягким перпендикуляром… (из любовной лирики…)
- Каждой женщине он говорил: Я тебя не боюсь», и эти чистые создания попадали в его лапы
- Ну хотя бы сегодня можно сказать правду?…
- В каждом из нас живет человек…И хорошо, если он — не паразит…
- Жизнь человеку дается один раз…а болезни и лекарства…много раз..Вот это жизнь!…
- Одно за другим…Обжег руку, сломал очки, прорвало туалет в самой неприятной форме…Вышел на балкон: птицы поют, Солнце — на орбите… по улице идет смешной двухметровый человек..Может быть, ко мне спешит вызванный сантехник? Улыбка, словно гримаса боли, изменила и улучшила геометрию лица..Сказал сам себе: «Еще поживем…».
- Человек-легенда, человек-метеор… страдал метеоризмом…
- У меня всю неделю мундиале…
- Одиночество гордого сокола… и неясная судьба общественной утки… Вот сюжет!
- Если у него нет мозгов, как я могу помочь Пушкиным?…
- -Моя госпожа!- его любимое обращение к обилечиващей тетке в автобусе…
- Очень важно — не убивать и не есть себе подобных! Креветки, слизни и хамелеоны! Объединяйтесь!
- Лучшее -это и очень плохое, и хорошее… А хорошее — никогда не бывает плохим..
- Король…Свита… Обожание толпы..Золотое тиснение букв в новой книге…. Всё -сам…
- Перестал бояться потерять работу…Просто…всё чаще…я даже не знаю, как меня зовут и кто я…
- Когда человека уже нет, о нем можно рассказать такую правду, которая заставит его и побелеть, и покраснеть…и пожалеть, что он вообще был когда-то жив…
- Не долюбил…не доел…не догулял… И всё — на прошлой неделе…
- Заявление для моей подруги Софи Марсо… Совместно нажитых детей дарю Франции…У нас тут пока тяжело…
- Благодаря врачам, ему отсекли всё лишнее…Осталась улыбка и большие теплые уши…
- Очень простая женщина…книг не читает…Прокофьев — один знакомый…Медведев -другой знакомый…А уколы и капельницы — лучше никто не делает…
- Хочу сказать всем спасибо! Хорошо, что у нас не Борнео в полном смысле этого зловещего слова!…
- Готовлюсь к Испании…Еще вчера был вегетарианцем, а сегодня буду есть отбивную из бычка…
- Современность. Найдешь красивую бабу…А она уже мужик… Горько… (в смысле -тяжело…)
- Покажите настоящие чуйства! А вы, художники слова и дела, не тычьте своим детородным…Тургенева на вас нет!…
- Разница между телами наших любимых равна нашей сентиментальности…
- Мне, тонкие люди, объяснили различие между словами…А мне кажется, различаются только люди…
- Я и матом могу сказать о высоком… Главное — услышать…
- Ты жил… и ты умер…Разница небольшая…Но во втором случае — уже ничего не напишешь..
- По-настоящему сентиментальны только наши внутренние органы…
- Верю в будущее! Еще раз… Верю в будущее… Да-да…, сомнения отпали… я -гений…
- Верю в прошлое! Кто докажет, что его не было?…
- Mикеланджело… всю жизнь рисовал пупосики любимых женщин…
- Хорошо, что есть молодость!…А она еще стесняется…Наши Мафусаилы(старики-пердуны)- это альбатросы революции, для которых ничего стеснительного уже нет…
- У Пушкина была няня -Арина Родионовна…А для меня- и Пушкин, и моя няня, тетя Нюся, — это один человек…
- Есть люди, помешанные на собственной грамотности…Вы, конечно, понимаете…это наши читатели…чтоб они были все здоровы…
- С малых лет впитывал жизнь, как губка…Сейчас -и похож на губку…только ничего не впитывается…
- Если всем на Земном Шаре, включая подростков, беременных и членов правительства, чудесным образом разрешили бы плюнуть в лицо неприятного человека, то…был бы очередной мировой потоп…
- Трамп — это детская игрушка…с током…
- многие наши подружки пили… и пили много… но нет уже сил их в чем-то обвинять..
- из ранних стихов… я в подворотне встретился с тремя нюансами..
- он родился для этой жизни, чтобы помочь другим ….
- небольшого роста, с вечными пузырями в уголках рта… уже шесть месяцев (после рождения) он поражал мир…
- никто не знает нас лучше… но порой и знать не хочется…
- особая жизнь настоящего писателя заставляет его никому не доверять…
- полет мысли тяжелее воздуха…
- После твоей кончины о тебе расскажут близкие и друзья… А не проще самому стать писателем?!..
- Японии не хватает секса, а нам не хватает Японии…
- слова наших американских усителей-писателей о запредельном пьянстве лишены всякого смысла, потому что они не знали Россию…и её лучших писателей…
- если жизнь — на «грани», то качество еды и спиртного — второстепенно…
- очень трудно остановиться, когда уже хорошо…
- Какое благородное, ни к чему не обязывающее, выражение лица…
- Древняя игра…Дать денег взаймы. А потом этим попрекать всю жизнь…
- Из поколения в поколение семейство волхвов передавало тайное знание- правило «Не больше трёх!»…- три рюмки, три бутылки, три наяды…за один вечер, не более!…
- Между розовым поросенком и мною есть кое-какое отличие…
- Верил ей, как себе…Оказался английским шпионом…
- Свидетелем его успеха была женщина легкого поведения…
- Как мало мы еще знаем обо всём…
- Хорошо, что многие из нас верят в переселение душ. Иначе…многие бы не пили и не шалили…
- У диктора был сильный насморк и дефект речи….поэтому все поняли, что они победили…
- (из резюме) Могу читать собственные мысли…
- Шоколатье из Бельгии создали новую линию с неприятным вкусом и отвратительным запахом…
- Геморрой — наша взрослая пуповина, связывающая с Землёй…
- -Хочется, конечно, надругаться…
— Я согласна!
-Мы же не спрашиваем…
- женщина владеет миром…если знает, как поддержать беседу…
- невинность наших подруг, со школьной скамьи, несколько преувеличена…
- если собрать всех жён и сделать что-нибудь, то пирамиды и не нужны…
- операция по оздоровлению населения: сначала уничтожаем весь запас спиртного в доме, потом — начинаем худеть…
- чудо — люблю сладкое, люблю солёное… и не беременна…
- Наше самомнение часто проигрывает нашей себестоимости…
- Нет некрасивых женщин…По-настоящему, есть всё для самовыражения..Если вы всё едите, всё пьете… и всех, хотя бы немного, любите…
- По-настоящему, нам не нужны ни женщины , ни слава… Только одна женщина… только, чтобы она заметила, как мама, что мы — гений…
- Некоторые нации упиваются своим языком… А в переводе- …….так прозаично…
- Как важно вовремя записать мысль…даже не очень умную…
- Не отойдем от своих принципов до тех пор, пока не появятся новые!
- Томность некоторых девушек доводит до понимания многих произведений культуры… «Черная дыра» Малевича, например.
- Прабабушкой моей бабушки была герцогиня фон Пеппендоррф. Иногда я это чувствую…
- Ребята! А не слишком ли вы взрослые?
- А хорошо выпить — мало не бывает
- Любить себя и легко, и тяжело! Вот такая задача стоит перед великой русской литературой!
- Получил(после курсов) лицензию экстрасенса. Теперь верну долги, любовь и иллюзии.
- Ничто нас так не сближает с народом, как чтение великой русской литературы наедине.
- Кем Вы приходитесь Льву Николаевичу? — Алексеем Яковлевичем!
- Есть веские основания считать виски безалкогольным напитком
- «Войну и мир» написал Шолохов, «Тихий дон» — Толстой, а всё списали у меня…
- В очереди на бессмертие всегда есть вероятность, что не успеешь…
- Лекарство от маразма подозрительно напоминает виски…
- А мы не жалуемся, не стонем… Знаем и так, что лучше будет через двенадцать лет, осенью.
- Умереть совсем молодым можно и в девяносто с хвостиком…
- Женщина под одеждой скрывает больше, чем мужчина (из мемуаров старого эксгибициониста)
- Проснулся утром… — значит весь день испорчен!
- Меня можно любить только за ум и красоту…
- Эмоционально я очень интересный человек…
- С Моисеем у меня много общего. Например, обожаю долго ходить…
- Бросил курить… Теперь выдавливаю из себя по капле никотин…
- Попробуйте за день сделать три добрых дела! Вот, и у меня уже голова кружится…
- Патриархальное разделение труда: один делает всё, другой пожинает плоды.
- Плохих поэтов нужно переучивать…
- Это счастье, что тебя понимают… И грустно, что понимают совсем не то…
- Плохой поэт тем и хорош, что не может лучше…
- Плохой поэт тем и хорош, что не может хуже…
- Смеешься над великими, и сам становишься чуть выше…
- Маньяк — убил в себе много талантов.
- Друзей по осени считают… (из записок деревенской свиньи)
- Визитная карточка — наглая морда.
- Высокий класс эстетики: «до» и «после»…
- Увидел хорошее лицо в толпе, стал приставать, получил по роже… но ощущение прекрасного осталось надолго…
- «…гений чистой красоты…» Нет, оказалась просто симпатяшкой.
- Всё пронизано родственными связями… Если бы я не был троюродным внучатым племянником Л.Н. и знакомым С., то никогда бы не получил новогодний заказ (с икрой).
- Один прыщик на попе решил прорываться к своим, на лице…
- Отдайте икру рыбам!
- Свежеиспеченный хлеб, с сочным куском окорока, здесь же — разрез помидора с крупной солью, невинный малосольный огурчик, румяная поджаренная картошечка с белыми грибами, потная от холода чарочка водки… часто заменяют нам друзей.
- Любителям легкой жизни.
-Легко не будет!
- -А я в тебя верю!- сказало одно приведение другому.
- Тело без изъянов — это тело баллистической ракеты.
- В нас так много заложено хорошего, что ждешь, ждешь…а оно всё там…Никак не рванет…
- В маразме есть ценное свойство-оно бережно передается тебе каждый день…
- Мне тоже приятно жить рядом с гением… Слова себе плохого не скажет….
- Хорошо, когда искусство приходит к тебе хотя бы с пищей…
- Что у вас будет на новогоднем столе? У меня — скатерть… и томик Цветаевой… Ладно, еще — виски…
- У змей, подлюк, спина не болит…
- В своей новой книге писатель Н. призывает вас быть добрее, вы, дебилы, сволочи и вонючки….
- Кащей Бессмертный так и не дожил до осуществления своей мечты — лишить Бабу Ягу невинности…
- Два в одном, три на четыре, семнадцать…так мы и добрались до сути…
- Литература течет вместе с пьющими литераторами…. Горько…
- Меня приняли в Союз Американских Поэтов
- Книга математических головоломок — «Играем с многочленом»
- Друзья, прощайте! Завещаю вам свой аппетит!
- Художник продает эмоции… Синее небо, голубые глаза…добавим желтое поле…Купите!
- Всё, что делает нас лучше, укорачивает жизнь…
- — Жизнь может быть единственной нашей ошибкой …
- Массовое искусство не может не нравиться: плюнь куда хочешь… все равно попадёшь…
- забор, уходящий в вечность….
- Кобра была совсем ручной, но почему-то укусила в ногу…
- Уже на закате жизни обнаружил, что говорит на иностранном языке…
- При родах присутствовали все отцы будущего ребенка…
- Не в коня корм — идеология диетического питания
- На фоне любой толпы, ты будешь выглядеть особенным и неординарным, чуть в стороне…
- (Из фильма ужаса) … В темной комнате раздалось зловещее ворчание… Это был мой голодный желудок…
- Никто не предупредил, что жизнь конечна!
- Если ты -настоящий ученый, то не знаешь, где ты находишься, как тебя зовут и какие сейчас времена… Поэты и ученые — это кроты Вселенной!
- Некоторые не знают, что наша страна очень большая… Другие -знать не хотят!
- На Новый Год взрослые возвращаются к своим базисным грудничковым ценностям — «Выпить и закусить…»
- Всю жизнь зарабатывал, копил, достиг вершин Форбс… Что вы ждете?.. Помер, как обычный бомж -подавился маслинкой…
- Раздраженный ответ одно из ФБ-ушников:
-Вы у меня не единственный!
Милай, да и ты у нас только во второй сотне…
- Смотрим глубокий, философский фильм. Симпатишная тётя изящно снимает трусы (трусики) и, вдруг, ты понимаешь, что кино — главное из искусств…
- Этого гения можно было остановить на какое-то время… обильной выпивкой и чревоугодием.
- Единственный недостаток нашего гения — он человек.
- Строгий образ жизни, строгая диета… опять позволил себе расслабиться..
- Во время напряженной работы почему-то работает только желудок…
- Есть очень едкие, на грани оскорбления, комментарии о несовершенстве людей в ФБ. Хотелось бы обратить внимание, что вы тоже входите в их число. Будьте к себе вежливы!
- Каждый день думаю о вас! Жалко, горько, обидно… А вам не обидно, что о вас думают?…
- Не представляю себе хорошего шахматиста без стакана водки перед соревнованиями!…
- Хороший, качественный подарок — это тот, что нельзя переподарить
- Какая это болезнь — когда всем хочется говорить только хорошее, петь и не быть подлецом?
- Ум связан с хитростью? Красота -с фигурой? Человек -с самим собой?
- -Почитай мне на ночь «Практическую хирургию», папа!- просила дочка Фреди Крюгера
- Носители современного искусства нередко, по внешним признакам, напоминают носителей бубонной чумы или кретинов…
- -Покажите мне нормального гения!- просил следователь НКВД (КГБ и т.д.)
- Что думают животные о своих укротителях-людях?
- Каждый год наша семья выбирает президента. И на этот раз ничего не поменялось… Президент -жена, я опять -вице-премьер…
- За долгую семейную жизнь он получил право не высказывать своего мнения…
- Когда человек говорит, его очень легко определить, поиронизировать над ним, увидеть его во всей «красе»… Вот почему музыканты — молчуны…
- Хочешь быть лучше всех? Дождись Всемирного потопа…
- Чем больше у тебя друзей, тем больше вероятность того, что тебя затопчут…
- Птицы поют от безысходности — нужно создавать семью и вить домашнее гнездо…
- Из вылазки группы разведчиков за «языком» вернулся один «язык»
- -Хочешь быть настоящим человеком?… Мы тебя сделаем…
- Как приятно, что мы смертны… Особенно некоторые…
- Николай Васильевич с юношеских лет мечтал сжечь третий том, не успел…
- Счастливое свойство — смеяться, когда есть повод… У профессионалов так смеются только любители…
- Зинаида! Дети узнали, что ты -их мать…Можешь не возвращаться…
- Зинаида! Можешь вернуться в семью частично…по средам, например.
- К нам возвращается и хорошее, и плохое…Вчера вернулась Зинаида…
- От ног балерин захватывает дух, но когда я смотрю на Зинаиду, у меня всё отнимается…
- Вы не хотите замечать никого вокруг? Делаете исключение для небольшого круга избранных вами? Считаете себя интеллигентным человеком? Читаете только гениальное (или вообще читали раньше)? Если всё -да, то приглашаем вас посетить раз и навсегда Марс! (формируются группы по интересам..)
- Раз и навсегда Марс — твой! Запишитесь добровольцем, если на Земле вы уже всё сделали!
- Пуповиной он был привязан к Марсу…Так всю жизнь и прожил…
- Рептилоиды, Марс-наш!
- Белая акула -символ мясной диеты
- Белая акула — символ единства двух (когда одному очень не хочется объединяться)
- Белая акула — символ печали
- Белая акула — это символ хорошего аппетита
- Белая акула — это символ свободного творчества
- Белая акула — это белая гадина
- Белая акула-это белогвардейская гадина
- Белая акула — символ царского режима
- Белая акула — белорыбица
- Белая акула — символ ответственности
- Белая акула — символ бережливости, бережного отношения к каждому (в океане)
- Белая акула — это символ нормального, здорового отношения к жизни других
- Гог, мой учитель, как сказал:»Знаешь, когда я бросил пить, то перестал понимать всё остальное…»
- Гог (мой учитель) всегда мне говорил: Леха, не жалей красок!
- Во мне живет художник. Но иногда он умирает, и тогда пышные поминки могут продолжаться очень долго. Поминаешь, и думаешь, как же был одинок наш Ван Гог!
- Был ненастный день…Бродский, глядя прямо в лицо, сказал:
-Ничего они в поэзии не понимают…-потом, спрятав глаза в черные очки, добавил — Некоторые твои стихи лучше моих…
У обоих блеснула одна слезинка на двоих… (из нового романа «Я, Бродский, Мандельштам и другие….»
- Бродский всегда мне говорил, что не бывает некрасивых баб…Но сам пил, как сумасшедший
- ПУШКИН-НАШЕ ВСЁ! Наш общий друг всегда добавляет:»..и ещё ЖИРАФОВ..»
- Вот, вы, всё пишите гениально..А нельзя что-нибудь по-человечески? (из вопросов читателей к Жирафову)
- Это было хрупкое человекообразное существо..(из воспоминаний поэтэссы Цецилии С. О Лёше Жирафове)
- В его глазах я читал раннего Чехова, иногда- 2-й том Гоголя..(из воспоминаний о А.Ж.)
- Чувствую себя Наполеоном… Девчонки-санитарки хохочут, как сумасшедшие…(из дневника в психбольнице)
- Физически он был человеком…Но, как поэт, произошел от Пушкина…
- Некоторые жалеют, что не родила в 18 лет… или в 63 года… А я не жалею… (из биографии А.Жирафова)
- Он очень рано ушел из семьи… Сразу, как родился… (из биографии А.Жирафова)
- Умело подброшенный сирота может принести радость… (из биографии А.Жирафова)
- Перестал писать стихи, потому что хотелось есть…(из биографии А.Жирафова)
- Ушел в «люди», хотя был еще Маугли… (из биографии А.Жирафова)
- Вы его пощупайте, пожалейте, обнимите…И он станет настоящим… (из биографии А.Жирафова)
- Одна женщина заменила ему мать…И потом очень об этом пожалела… (из биографии А.Жирафова)
- Судьба писателя — писать для ничтожеств…(из выступления А.Жирафова в Д\к «Прогресс» с.Яжёпино Тулунгурского района Себестольской области)
- После Мандельштама я практически остался один…
- -Прочти меня, прочти! — просят книги (Жирафов). А ты жрёшь и жрёшь свой пирожок…
- Сегодня на рассвете до меня дошло, что я всё понимаю… Оказалось, что это сон
- Люди! Не пора ли поднять взгляды и покраснеть?
- Иногда превосходство одних опирается на полное отсутствие стиля и вкуса…
- Порядочные девушки в поэтов не влюбляются…
- Всем пожертвовал, чтобы выжить… А дальше?…
- Одни и те же слова, произнесенные вслух и про себя, часто отличаются по смыслу…
- понос — это не запор
- Мне нравятся рецепты блинов, фото кошечек..Мне нравятся люди, которым что-то нравится (гимн ФБ)
- мой выбор между хорошим и великолепным… всегда в вашу пользу…
- лечил Вселенную в себе…
- Всех, кого обидел 1-го апреля…не извиняю…
- Люди! Верьте себе подобным!…
- Всех женщин разделял на тех, кому верил и кому изменял…Зеро..
- Сегодня мне вручили диплом за первое место в 2017 году, в 2018,2019 и пр… Лучший поэт, лучший писатель, лучший человек… Приятно, хотя пришлось самому всё написать, склеить и поздравить…
- С хорошим аппетитом легче смотреть в завтрашний день…
- это у тебя молодец…
- некоторые зады… то есть приятные очертания спин наших избранниц достойны трона…
- есть мнение, что никто не знает, где его конец…особенно в пожилом возрасте…
- В эпоху динозавров экология была лучше…
- Пару дней в году он был нормален…То есть паранормален…
- Не фига женщины не умеют читать наши, одни и те же, мысли…
- Был редким развратником, но порядочным человеком…
- Моя жена — очень умная. Но этого недостаточно…
- Запах виски — это запах Родины…И не важно, где эта Родина…
- В людях, уже ушедших, есть особая правда…
- Домик у реки, Софи Марсо — в постели, смородина родит…Что еще нужно человеку?…
- Назовите три отличия нас от них…Нету их!
- Нас лучше всего знают те, кто видел нас при родах…