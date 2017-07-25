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Алексей Жирафов | Фейсбучные истины

24.07.2017 ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Алексей Жирафов

Об авторе

Алексей Жирафов…
Рождение этого легендарного писателя окутано прокуренной дымкой шестидесятых… Хотя и родился он в другое время.
Иногда спрашивая себя — кто он? — Алексей отвечает так: «Без роду, без племени, но с огромным желанием излить свою душу в общий поток русской литературы». …Иногда ему это удается…
В 1979 году закончил техникум…на этом его контакты с образованием оборвались, и Алексей ушел в мир искусства, где нашел настоящих друзей и любовниц.
Первая, знаменитая, самовыставка А.Жирафова (около Пушкинского музея) заставила всех говорить о нём много и эмоционально. А уж первая книга Алексея дала такую встряску критикам, читателям и даже случайным людям, что замолчать его крупную фигуру стало невозможным. Так он и вошел в русскую литературу, где помогает многим своим разящим слогом и выстраданным стилем малообразованного человека.
Известный критик Н. дал, на наш взгляд, убийственную в своей точности характеристику А.Жирафову: «Если у нас есть такие писатели, то литературу голыми руками не возьмешь».
Итак, Алексей Жирафов….последний русский писатель…утешитель слабых, защитник сильных…

Фейсбучные истины
(Фейсбук в себе и вне себя)

Время собирать камни… и цветы… и время их разбрасывать… Кому камни, кому — цветы… В этом суть Фейсбука — дать всем то, что их хочется или что хочется другим…

Широкой интеллектуальной публике, наконец-то, предоставлена возможность насладиться концентрированной, избранной перепиской с друзьями и сожителями в ФБ.

Алексей Жирафов, известный писатель и самоучитель (философ), имеет многочисленную аудиторию, насчитывающую несколько миллионов человек по всему свету. Благодарные (порой и не очень) японцы, русские, молдоване, американоживущие, европейцы и жители Австралии… припадают к живительному источнику Лёши Жирафова, который мощно и чисто бьет из ФБ.

И напоследок — пусть радость от общения с «Фейсбучными истинами» не знает границ!

PS Фразеомысли шли незамутненным потоком и частенько сбивались в небольшие плотные тематические группы — «Совесть», «Секс с женщиной», «Природа», «Из биографии гения (А.Ж.)», «Искусство в себе», «Воспоминания об учителях(Бродский, Ван Гог и др.», «Любовь к Родине и загранице», «Отрицание», «История в лицах и спинах», «Наука (жить)» и т.д.

НА ЛЮБОЙ ВКУС! …если есть вкус…

Еще. Большинство мыслей появилось на злобу дня и на потеху толпе… Многие ответы — из переписки с друзьями и поклонницами…

  • Иногда хочется быть умнее самого себя
  • с чувством глубокого удовлетворения хочу заметить, что глубоко не удовлетворен
  • кроме секса, есть еще и человеческие отношения
  • в смене времен года есть что-то патриархальное
  • Сегодня, бесплатно, я расскажу о смысле жизни…
  • Если плохого поэта высечь, сколько будет крика!…Хороший поэт не кричит, поет…
  • Сегодня — мой день! Буду говорить о других только хорошее…
  • Не плачь, поэт! Тебя все равно съедят….
  • Единственное, что может нас испортить — это наше совершенство..
  • Беру заказы на портреты (без морщин),пейзажи (без березок) и»ню»(с пупосиками)…
  • Недостатки наших девушек отсвечивают золотом…
  • Дурные привычки многих из нас делают лучше…
  • Спал, спал… пока снова не заснул…
  • Как много я знаю! Но не хочу об этом думать…
  • Свою тонкую душу меняю на вашу тонкую шкуру…
  • Если сказка не наступает, то наступим на волшебника…
  • Девчонки! У вас до восьмидесяти — вся жизнь впереди!
  • В пять лет кто из нас думал, что он будет ходить в ботинках и нравиться нянечкам?
  • Целую- и чувствую вкус мяса и чеснока…Как хорошо, что она не вегетарианка!…Обожаю!
  • Всегда верил Ленину, Сталину и другим… Хотя и был всего лишь конем Буденного….
  • Откуда такая особая любовь к ножкам, попе, походке? Ты поговори с ней, узнай, что за человек…
  • Влюбиться!…. это не для слабонервных…
  • Одновременно с выставкой Густава Климта и Эгона Шиле пройдет и моя… Не проходите мимо…
  • Каждому из нас не хватает Вселенной…
  • Часто возникает ощущение, что кто-то за спиной…Оборачиваюсь резко! Это-Москва…
  • Жизнь удава напоминает праздник: кого не встретит, лезет обниматься…
  • Мы вас не понимаем! Вы нас не понимаете… На этом и остановимся…
  • Мечта человечества о достижении границ Вселенной вчера была достигнута! Сегодня возвращаюсь на Землю…Один..
  • Без одежды я гораздо откровеннее
  • чтобы так ненавидеть, нужно очень любить что-то другое…
  • Из нас двоих кто-то, наверное, лучше другого. Вот почему я прощаю твои недостатки…
  • -В чём счастье жизни?
    -В энтем…
  • Выставляя свою кандидатуру на пост путевого обходчика, Василий еще не знал какая грязь на него обрушится….
  • Наши привычки определяют наше место в чужой жизни…
  • Злобно ударил по шляпке гвоздя…а он только вежливо поклонился…
  • Фигурка, как у статуэтки…И каменная задница…
  • Леность тела часто побеждает свободу мысли…
  • Давай поменяемся мозгами, если ты такой глупый…
  • -Не глупее тебя!- с обидой сказало одно бревно другому…
  • Стал играть в покер один… и сразу же выиграл!
  • Среди подлецов много хорошо воспитанных людей…
  • Вернул долг красивым жестом… из трех-четырех букв…
  • Перешли на «ты», но секс остался прежним…
  • В собаках есть нечеловеческая преданность…
  • На пьедестал и с пьедестала, как правило, нас гонят одни и те же…
  • Съел печень своего врага… и стал хроническим алкоголиком…
  • Нужно прощать недостатки других… Лучше это делать, хотя бы, во сне… (из практики мудреца)
  • Критерий красоты: не страшно проснуться рядом…
  • когда любуешься игрой света и тени на заднице любимого человека, сам становишься лучше…
  • руки нам даны, чтобы щупать прекрасное…
  • — Не в ногах счастье, — опять подумала сороконожка (из цикла «Физиологические сказки»)
  • За все мои обиды придется отвечать самому…
  • Душа нараспашку, веселый, с юмором… типичный английский шпион…
  • Моя мама говорила по-французски… Я дожил до момента, когда и молчу на неизвестном языке…
  • Долго следил за собой… И все-таки поймал — сегодня забыл (не захотел) побриться…
  • Молчания этого болтуна с экрана телика мы никогда, кажется, не дождемся…
  • Что вы знаете о любви?… то, что Мопассан рассказал…
  • Я в тебя верю, сволочь…
  • Не сомневайтесь в моих хороших поступках…
  • Тиха украинская ночь… Так думал наш Николай Васильевич…
  • У женщин есть одно чудесное свойство… Нет, уже нет…
  • Взлетать от восторга умеют только очень легкие люди…
  • Смотрю в твои глаза… И крепче сжимаю спасательный круг из своих обязанностей перед другими, на берегу…
  • Каждый из нас подозревает о существовании других…
  • Эволюционно я уже окуклился…
  • Свое развитие он завершил двадцать лет тому назад…
  • Чем больше читаю, тем больше хочется петь, например…
  • Среди первых красавиц королевства она скромно занимала первое место
  • В дверь постучали… Это было цунами…
  • В постель нас зовут сны…
  • Мечтал держать голубей в детстве… Теперь вы всё про меня знаете…
  • Всё нормально… Просто меня уже нет…
  • Вы мне покажите настоящего японца! Без харакири и суши…
  • От наших врагов нам передаются их недостатки…
  • Читал «Войну и мир» до остервенения…
  • в японском есть какая-то недосказанность…
  • По-английски он говорил так же свободно, как думал о чем-то другом…
  • Все наши грехи еще впереди…
  • -На Борнео без лаврушки и соли никто не гуляет…(о привычке каннибализма на Борнео)
  • До сегодняшнего дня и не жил по-настоящему!…Теперь — другое дело…но уже не хочу!
  • Между правдой и ложью нет различий до момента, пока мы не узнаем, кто это сказал…
  • С детства тянется диагноз: «Не соответствует»…
  • -И какой был мотив?
    -Честно — хотел изнасиловать…а полюбил на всю жизнь…
  • Задняя мысль длиннее всего остального…
  • Натуральности не хватает в наших искусственных отношениях…
  • Искусство постепенно вытесняет жизнь…
  • Выгодно поменял свои убеждения на поддержанное самолюбие…
  • Пою весь день…Но это — не песня радости…
  • Сделай мне «лайк»… больно и красиво…
  • Из литературного завещания:»Хотя я последний русский писатель, у меня ничего нет…»
  • Общение с умершими -привилегия живых…
  • Игра на барабане делает меня хорошим соседом…
  • Уже с 10-ти лет знал, что хочу. Чтобы не учили, как жить…
  • Мы расставались раз сто…Не мог отказать себе — смотреть, как она красиво уходит…
  • когда солнце заходит, наступает старость… Или видимость молодости…
  • Гол как сокол…Но орёл!…
  • Свобода художника определяется его неподвижностью в семи измерениях…(попробуйте, может быть, вы тоже свободный художник…)
  • В цирке я свой человек- завис, перешел на прямые, наелся опилок, но…живой!
  • Есть достойные среди недостойных…Они заблуждаются.
    Есть недостойные среди достойных. Они лгут..
  • По-настоящему, никто не верит, что он умрет… На этом стоит культура, переселение душ и общепит…
  • Красавиц стало меньше…но все равно ноги волнуют…
  • Я в тебя верил, как в себя! — помножь на два, раздели на четыреста… И я в тебя верю, подонок…
  • Разделение на плохих и хороших требует проснуться… Это был сон, цветной сон…
  • Изгиб твоего бедра напоминает мне о моем несовершенстве…
  • Красота растворяется в деталях… Люблю Рембрандта!
  • Уверенные в себе поэты и писатели заслуживают хорошего пинка…Но они даже не почувствуют…
  • Подойди к зеркалу, скинь фальшивое покрывало… Кто ты? Глаза, щеки…зубы вдруг засверкали…Искусственный интеллект… Вспомни свою первую любовь, свою первую подлость, последний разговор с нимфой… Поспокойнее и подобрее… Иди, гипотенуза хренова…
  • И все, все объясняют, что нужно так, а жить этак…Замираю… а потом -или вслух, или в голове…говорю: «…». Первые всегда обижаются больше, чем вторые… Не знают, что они равны…
  • Поэты всегда целомудреннее своих желаний…
  • Мои художники боролись с пошлостью… спивались, стрелялись, объедались, трахались, как суслики… Уверяю вас (кто сомневается), они — победили… И всегда будут побеждать!
  • всё — когда-нибудь бывает первым, даже жизнь…
  • Если хороший человек…нет разницы — баба или мужик…Или даже из правительства…
  • Мою идентичность подтвердит мое либидо…
  • не хватает баб в личной жизни…
  • Всех друзей можно поделить надвое…Это жестоко, но надо…
  • -Ты мне покажи смысл! …-Не смотрится…
  • Чтение завораживает…Читаешь, читаешь, а свет в конце туннеля то ярче, то глуше…
  • У нас есть преимущество — мы знаем всех гениев…А они могут этого не знать…
  • Хорошо, что ты у меня есть… Хотя бы в виде старой открытки…
  • Здорово быть лишь повторением себя…
  • Вопрос для филологов. Женская красота — это вторичный половый признак?
  • Взять всё хорошее из жизни…Кто это делает?
  • Золотой человек…Голова чугунная…
  • Чуть поверните голову…Вот так гораздо умнее…
  • Слишком много в тебе земного…(из признания одной марсианки)
  • дети всему верят….поэтому нельзя врать…
  • Можно с кем-нибудь поделиться радостью?…Интим не предлагать?
  • Настоящая жизнь напоминает…хорошую литературу…
  • Вас не покидает ощущение полноценности жизни? Проверьте левое полушарие и ногу ниже щиколотки…Поздравляю! Вы-рептилоид!
  • Вежливость убивает даже сильных…
  • Да, Рубенс уже не тот…
  • Если мы все скифы,то прошу часть золота отдать и мне…(о музейном скифском золоте)
  • Ребята, те, кто помнит меня по детсаду №73 Ленинградского района, прошу откликнуться…
  • Для собаки главное, чтобы человек рядом был счастлив…
  • Покажите мне умного человека! Нет, чтобы он был и приятным…Нет, нет таких…
  • Будем прирастать…маразмом! Маразм безграничен, как Вселенная…
  • Нет красивых женщин…Они еще лучше…
  • Стабильные ягодицы… Равнобедренная походка…Евклидова геометрия грудей…
  • впечатления никогда не врут….
  • После рождения наша жизнь меняется раз и навсегда…(из мемуаров повитухи)
  • Ем жадно, чтобы заглушить боль от последней книги…
  • А вот теперь я скажу правду… Ни хрена, вы, не понимаете…
  • Глубина угла моего падения равна вашей мерзкой гипотенузе… (из математических загадок)
  • Чемпион Северного полюса по перетягиванию каната с Южного…
  • Только честное отношение к делу делает нас очень хитрыми…
  • Необходимость здорового образа жизни наполняет нашу жизнь чем-то тревожным…
  • Лекарства украшают нашу жизнь…
  • Всех нас спасет массовка в конце… (из сценария нового Всемирного потопа)
  • Умер он в богатстве и неге, окруженный счастливыми кредиторами…
  • Обещала показать задницу Вселенной… и обещание свое выполнила!
  • Многие спрашивают: -Почему вы такой умный?
    -Ну, не знаю, это ведь дело случая…
  • Поставили эксперимент…В одной клетке толстая жизнерадостная мышь, в другой — её тень, худая мышь…Скоро толстая и худая поправились. Оказалось, все дело — в недостатке питания…
  • -Деточка, чтобы выглядеть моложе, нужно этим быть…
  • К себе привыкаешь…Чего не скажешь про всех остальных…
  • В очереди сказали, что все там будем…Попытаюсь записаться к другому врачу…
  • «Резать по живому…» -значит еще жив, курилка!
  • Знаете, а для меня все равны! Вот вы…подойдите! Я и вам в рожу плюну…(из дневника писателя Н.)
  • Перед вами вся жизнь! Какой бы она не была…Это лучше, чем воспоминания о жизни…
  • Ваши достоинства настолько неоспоримы, что вытесняют любые желания вас тискать, обнимать и любить…
  • Как хорошо быть независимым человеком…поэтом…гениальным художником…жить в единении с природой и животными… Просто быть идиотом…Хорошо!…
  • С тиграми и лошадьми нужен особый язык…По-человечески они не понимают…(из разговора в цирке)
  • Не многим удается ничего не слышать, не видеть, ни на что не обращать внимания…Это избранные…Наши избранные, нами избранные…
  • В пении птиц очень много фальшивых нот…Будем переучивать… (из приказа по консерватории)
  • Между оперой и балетом всегда выбирал последнее. Балерины -более молчаливы…
  • Счастье быть матерью или отцом…Счастье быть ребенком…Всем пожелаю этого счастья!
  • На грубость он отвечал грубостью, на любовь -любовью…На письмо из налоговой не ответил…
  • Утюги седьмого поколения охотятся на людей…
  • Из истории мы знаем, как важно вовремя всех перерезать, всё сжечь и самому повеситься…
  • История любой страны наполнена веселящим газом…
  • Никому не хочется быть последним…-Я -крайний! Значит- «Первый»?… с любого конца…
  • Отпущенный семьей и друзьями на свободу поэт веселился, пел, в восторге кричал…Пока окончательно не затих…
  • В красивой женщине не видишь недостатков. -Нос чуть кривоват…волосатые руки…подслеповата… -Да, всё есть.. Но это делает её только лучше!.. Вот это взгляд поэта — видеть превосходство красоты над всем остальным!
  • Страсть — как высшая степень земных желаний… Страсть, как хочется поспать!…
  • Перед тем, как открыть дверцу холодильника, подумай о перспективе стать худее…
  • О чем мечтал неандерталец? О холодильнике, набитом пищей… Убери из себя неандертальца!
  • не верить в себя — один из видов предательства…
  • не верить в себя — один из видов благородного поведения…
  • от одиночества нас спасает одиночество других людей…
  • Шел на красный огонь…Оказалось, что это глаза нашего соседа-алкоголика…Выпили, поговорили, стало легче…
  • Невинность первого поцелуя хорошо дополняется невозможностью всего остального в преклонном возрасте…
  • Есть в любви самоотдача? Есть! Любовь к добыче угля…и другим производственным показателям…
  • За что нас так любят?… И главный вопрос -и кто это нас любит воще?.. И воще?…
  • Специалисты в национальном вопросе однозначно говорят, что Адам и Ева были вятичами…
  • иногда вершины современного искусства достигают нашего пупка…или чуть ниже…
  • меня от Мандельштама отделяет только пуповина…(мог сказать Бродский)
  • хорошо, что собака не знает, что она друг человека…
  • Есть такие тонкие девушки. Ты только кашлянешь или задумаешься, а она уже забеременела
  • нежный как слон…
  • нет, нравится, конечно… но уж больно худы-с…
  • ведь характер не прикроешь…
  • в татуировке на спине — ошибка….Целый абзац…
  • Писатель не может не пить, где бы он не находился…И сколько бы он не выпил…И даже, если он -не писатель….
  • Есть такая профессия -деревенский дурачок…
  • Без воды нам и пустыни не нужны…
  • Желудок и мозг всегда жили отдельно, не встречались, у каждого своя компания…Но однажды…(из книги ужасов С.Кинга)
  • Долго смотрели друг другу в глаза, она не выдержала первой и уползла…Кобра…Сегодня вечером попробую на жене…
  • Хорошо, что я верю в будущее!..Но каждый раз оно — разное…
  • не хватает ума не думать…
  • Нашел настоящего друга в ФБ! Недавно узнал, что это я сам…
  • Выступал перед большой аудиторией, говорил о несовершенстве человека. Имел успех…Меня вынесли из зала и сбросили со второго этажа…
  • Как же много нам дает Природа!… Но за это и многое отнимает…Иногда — всё…
  • Открою тайну: дураки с годами не меняются… Наверное, это — как талант: или есть, или нет…
  • На чужих ошибках учимся, на своих — живем…
  • Продаю картины. Дорого. Деньги вперед. В зависимости от суммы будут написаны картины разной художественной ценности и гражданского звучания…
  • Как заразителен смех…Сижу на приеме к стоматологу, в коридоре хохочут две симпатичные медсестры…Думаю, с каким бы удовольствием задушил бы обеих…
  • На бреде писателя Н. воспитано не одно поколение читателей…
  • Эротический роман с хорошим концом…
  • Услышав заразительный смех, невольно и сам рассмеешься…Кто-то вслух заплакал…вытираешь себе слезинку…В толпе крикнули:»Дайте жить!»…И тут не удержался — сквозь слезы засмеялся…
  • В этом прекрасном теле еще теплилась надежда стать швеей-мотористкой…(из записок гейши)
  • Официальное заявление. Никакого отношения к гомеопатии и здравому смыслу я не имею! Прошу занести в протокол…
  • Нас так воспитали: слова «Завтра будет лучше…» звучат для нас паролем…
  • Вы уверены, что счастливы? Или несчастливы? Есть лишь уверенность, что вы живите…
  • Сделать нас лучше может только судьба…
  • подаришь одной женщине счастье..и оно с тобой всю жизнь…
  • Честная борьба осталась только в искусстве…(из лозунгов наивного искусства)
  • Под лозунгом борьбы за справедливость были уничтожены все сторонники борьбы за справедливость…
  • Чем больше сочувствуешь себе, тем больше себя понимаешь…Нужно попробовать это и на других людях…
  • Сегодня пересмотрел коллекцию Лувра…Вопросов много….Но знаете, в целом -неплохо…
  • Простой человек…Живущий по правилам своего обмена веществ..И вдруг в его жизнь приходит искусство или незаурядный человек (женщина, например)… Что ему делать? Вопрос для всех 100%-ый… А главное, кто ответит, кроме самого испытуемого…?
  • Их двух зол выбираем более отвечающее нашим представлениям о счастье…
  • Принципиальность — это предел человеческого разума… За ним следует или хохот, или рыдания..
  • Культурного, образованного человека видно сразу…Если он не начнет говорить, то может проходить весь день с блаженной, всё понимающей улыбкой…
  • Культура языка — это не культура тела… Культура — это не физкультура…Вот так, из ссора рождаются стихи…
  • А у ФБ есть мать и отец? А у ФБ есть ножки? (вопросы путешественника в пустыне, без воды)
  • потребность в общении у него исчерпывалась вечерним разговором с аквариумными рыбками
  • под пристальным взглядом своей семьи он стал порядочным человеком…
  • Есть люди, которые уверены, что они правы…Этих людей много -почти все население Земли. Поэтому относительно часто, и вправду, правда оказывается правдой… (из теоремы нечетких множеств и случайных чисел)
  • Вы — добрый человек случайно, или из принципа?
  • Муха стремительно ворвалась на кухню, смахнула пыль с лампы, и исчезла…Что это было? Привет от лета? Хотела поговорить?…Или она -настоящая домоправительница, и ей не нравится пыль на кухне?..
  • Прочитал, что без мата русский язык мертв…Но, если я выражаюсь исключительно матом, какую часть языка я кормлю грудью?…
  • Если любишь животных, то становишься человечнее…Действует ли это правило, если ты пытаешься любить всех людей?…
  • Перестал ходить на дегустации…понял, что всё лучшее я уже попробовал…
  • Нежность читалось в каждом его движении…в его глазах..в кальсонах с завязками….
  • Из «золотых» правил одиночества: нельзя болеть; нельзя умирать…
  • Вдохнул воздух на Садовой — пошла чистая космическая энергия…
  • Сначала нужно было согреть её ноги, тело, руки..И только потом разрешала вбить гвоздь для полочки…
  • Друзья! Дайте денег на самосовершенствование!
  • жизненный путь лошади Пржевальского никогда не пересекался с линией жизни лошади товарища Буденного
  • У Декарта не было выбора: или занимайся наукой, или девчонок щупай!…
  • Невыдуманные истории о великих людях похожи на анекдот…
  • Гёте говорил: «От великого человека до смешного отделяет тонкая грань -кожура банана»…
  • Диалог искусств возможен…Если рисовать свое, поверх Рубенса…
  • Проведу мысленный эсперимент — сегодня весь проваляюсь в кровати, с любимой подушкой-думочкой….
  • Современное искусство дает прекрасные примеры отсутствия искусства в живописи, в театре и пр.
  • Книга по теории поля написана живым шутовским языком
  • Оставаясь мастером психологической прозы, зарабатывал на рекламе подгузников…
  • Чем наука может помешать любви?
  • Врожденная тяга к живому полностью оправдывает его беспорядочные половые связи…
  • Печень, почки, сердце, мозг…Грустно?…А ведь из этого можно сделать кулинарный шедевр!
  • В последнее время все силы бросил на изучение бесконечности…И кажется, нащупал конец…
  • В истории Земли насчитывается несколько цивилизаций…Та, в которой я живу один, самая лучшая…
  • Мы прошли огромный путь! …от Пифагора -до «дышащих» штанов фирмы «Подгуз и К»
  • Из горячего у нас только Цецилия Иванна…
  • Новая игра- «Найди друга в себе…»
  • Разложил лекарства перед собой, как патроны на бруствере окопа…буду отстреливаться до последнего…
  • После кончины Дядюшки Тыквы осталась квартира…И сразу появились наследники, Арбуз и Арбузная Косточка…
  • Если я не закончил университет, могу ли я считаться вашим другом?…
  • Из «золотых» правил одиночества: -не впускай никого в свою жизнь, чтобы не потерять свои иллюзии и свое одиночество
  • Мысль, по возможному определению, это логическая конструкция, где, как у Революции есть начало и конец…то есть скорее бесконечность — это хорошая мысль…
  • На прошлой неделе опустился на вторую строчку рейтинга…Первую опять занимает Чехов…
  • Надо уметь заходить в ФБ…
  • Если каждый день есть мясо с кровью и быть открытым ко всем инновациям…то можешь почувствовать что-нибудь еще…

Гимн друзьям

  • Вы знаете?…Мои друзья не имеют недостатков! Розовощекие бутусы, артисты своего дела, умелые любовники и сентиментальные знатоки куда надо…Без них я думал …бы…что совершенство -это миф…Нет, они своими словами, глазами, щупальцами и чуйствами держат матучку-Землю!…Вместе со мной..вместе с антиподами…и дарят нам радость открытия…и закрытия полного прохода Солнца!…Ихняя теплота и живость делает мне легкое, но проникающее в сердце и мозжечок, харакити…И старый, уже одной ногой в бесконечности, говорю своим френдам: Гоу хомс в мое сердце, ребята!…
  • Девушка-однушка по цене двушки… (циничные стихи)
  • Победа или смерть! Причем жизнь — до победного конца!… (из цикла «Наши концы»)
  • Краски жизни…Светлая старость..Ах, добавим еще розового..Что это? Это-маразм..
  • На сером фоне нашей жизни светлые личности сверкают, как боги Олимпа…
  • Всё ненужное отсёк..Идеальное тело, без головы, рук, ног..С пупосиком…(из цикла страшных рассказов «Отсечка Микеланджело»)
  • Вмешался в полемику и соединил два сердца. На стене в подъезде было написано «шлюха» и «козёл!».Поставил +,= и знак любви..
  • Преимущество разговора с самим собой — в любой момент можно остановить этот бред и небывалую, запредельную лесть…
  • Вошел в писательский цех…Смрад, низкие потолки, склоненные над пюпитрами фигуры…Тяжел труд писателя-разночинца…
  • Жить не по лжи…В гареме приходится многим жертвовать…
  • У меня каждая первая любовь — последняя…(из призывов к Дню Влюбленных)
  • Саша Соколов, прочитанный на фотобумаге, производил сильное впечатление в свое время… когда любой намек и тем более призыв воспринимался, как борьба с режимом и страхом. Но литература мощнее любой конъюнктуры…и сейчас на столе многих не Соколов (отдадим ему должное…), а Чехов и Гоголь…по-прежнему…
  • Привычным плотоягодным взглядом посмотрел на её ягодицы…-Ах, ты моя ягодка!…
  • -Дети Земли! К вам обращается Внеземной Разум…Вы -уже не дети!…
  • Борьба с недостатками других приносит глубокое удовлетворение…
  • Йога во сне, случайно, задавила жена, нормальная женщина…
  • Если хотите очистить чакры, не закусывайте!…
  • С детства его окружала забота любимых вещей..Губочка-уточка, подушка-думочка, подушка-пердушка…
  • Когда прилетели пришельцы, этот гад выдал всех членов своей, правящей, партии…
  • Певица Ч. открыла тайну своей молодости: «Я — ровесница Шаляпина»
  • Второй день не ем мяса…Как же мне травоядно!…
  • Только птицы не фальшивят, потому что по-другому они петь не могут…
  • Услышав первые звуки органного концерта Баха, набросился на неё, как зверь…Невинное создание… Она даже не поняла, что это Бах…
  • несколько ключевых слов…и она твоя всю жизнь!..
  • Все немецкие шпионы похожи на английских…
  • Физически я очень близок к ней…Но как далеки наши литературные пристрастия!..
  • Извращенцы…они — как груднички…Ничего невозможно объяснить..
  • Если бы я знал, что делать…то и не думал бы…(из неопубликованных мыслей Лао-Цзы)
  • Мозг можно обмануть…два-три раза…потом мозг взрывается…(из инструкции)
  • целую руки ног…
  • Из всего класса хорошо он относился только к Лене Фраерман, потому что она была самым добрым человеком в классе… (из «Истории бытового антисемитизма»)
  • Мужчина хочет быть единственным, женщина старается помнить, кто единственный..(шутка)
  • Снег падает…и я с ним… Красиво…
  • наука — занятие, где интерпретировать факты (или домыслы) можно по-разному. Основной признак научной ценности -наличие совести, когда нужно честно признать, что для однозначного вывода многого не хватает…
  • Ты стоишь на пороге дома, смотришь как мимо тебя проносится жизнь..
  • Никто не сможет ответить, чем он лучше других…Но многие уверены, что они лучше…
  • Он был настолько свободным человеком, что даже этого не замечал…
  • Дожить бы до себя…
  • Любовь отличается по цвету…Зеленая — лесная, желтая — степная…Красная — революционная и ковровая дорожка в Каннах…
  • Давайте меняться недостатками…При нынешнем уровне коррупции они должны исчезнуть, в конце концов…
  • Вы верите в загробную жизнь?..Чудно! Оставьте о себе хорошие воспоминания…А там….насрать….
  • Для людей искусства, объяснение.. Секс-это искусство быть Чаплиным у Тарковского…
  • Признаю, что был не прав…с момента рождения…
  • Прошу принять мое заявление об утрате моей независимости от вас…
  • Пушкин был кудряв и задирист, Гоголь — длиннонос и язвителен. Чем вы можете похвастаться?
  • Пусть между нами пропасть..Всё равно буду любоваться тобой…из укрытия…
  • Я, когда выпью, обязательно буддист…
  • Скоро Новый Год!…
  • Если кругом одни дураки, ты-то кто?..
  • Страсть можно поделить между чувством долга и любовью…
  • Между одной книгой и другой…иногда проходит вся жизнь…
  • если нужно для Родины, могу и пожертвовать…
  • Чудесное свойство хорошей литературы -она стареет вместе с тобой…
  • перед хомяком стоит задача -не похудеть, задача нашего поколения-не быть похожим на хомяка.
  • В очереди на Модильяни покалечили двадцать пять человек, двух убили…Но много еще осталось…
  • Концом его тела считалась голова…
  • Никто еще не измерил вечность и не видел бесконечность…Только мой сосед Петр…На все вопросы, он обычно отвечает: «На х… я это видал…»
  • Глаза художника его никогда не подводили…
  • Герасим ничего не говорил, потому что знал только матерный…Вот было воспитание!…
  • Омоложение всего организма приводит к потере человеческого контакта с этим организмом…
  • Привычно окунулся в сон, чтобы восстановить справедливость в мире…
  • Какой, по вашему мнению, сейчас год? -Я считаю, что первый…
  • терпел, терпел..и себе же нахамил…
  • Моя путеводная звезда…Большая Медведица…
  • В моем представленье о справедливости никто меня не поколеблет.. Даже я сам..
  • Мать -алгоголичка, отец-алкоголик…А дети — святые…
  • Без конца поднимаем экономику…Нельзя без конца…(из поэмы «Концы наши…»)
  • гражданская война — это всегда семейные отношения…
  • возраст мешает нам достичь совершенства…
  • незаслуженно забытый друг, недоделанная интересная работа…
  • Культурный обмен у каннибалов: меняю томик Чехова на соль и «лаврушку»…
  • я — мой двойник
  • Обжег палец… кто-то посочувствует, кто-то посмеется… А Чехов бы написал рассказ…
  • Если верите в переселение душ, то при встрече не забудьте — люблю стейк с кровью и виски, чистый…
  • Мы все стесняемся… Но уже все всё видели…и всё знаем…
  • Иногда чувствую, что я не гений…Но это быстро проходит…
  • что-то лицо Голодец олицетворяет…
  • Из-за незнания биологии и географии ко мне пришло приглашение стать подругой… Вспылил, конечно… А потом…подумал, подумал… и согласился..
  • у Бетховена есть неплохие вещи… Но это, конечно, не Киркоров…
  • если бы мясоеды и веги объединились, в мире наступила бы гармония…
  • уже все перепились, а Вы, Владимир, вдруг вспомнили для кого мы пьем…
  • соберем всех поэтов, посадим на пароход… а на берегу их будут ждать прозаики…Вот тогда и увидим, кого больше, кто сильнее, кто красивее..
  • у нас один мужик такое топором вытворял.. пока не посадили за многоженство…
  • при умелой стрельбе по воробьям можно попасть и в глаз вероятного противника…
  • старые воспоминания (какие бы они не были) чаще возвращают нас к тому, что не изменилось в душе…
  • Если меня полюбит какая-нибудь необыкновенная женщина, то она и готовить хорошо должна…
  • можно всех смущать своей адекватностью…
  • Сон, часто…единственное место, где тебе скажут правду о самом себе…
  • мне и имя, и женщина нравится…
  • с радостью вышел из дому, но куда возвращаться не знал…(стих)
  • свободу диким (в душе) домашним животным!…
  • Сам себя высек.. и потом не разговаривал неделю…обиделся…
  • Современное искусство бежит впереди жизни…
  • На все ваши красивые «да» отвечу красивым молчанием…
  • Нежность бывает так тонка…что хочется всё убить в себе…
  • как можно написать автопортрет?…
  • Про свое прошлое и будущее он отвечал одинаково: «Не знаю…»
  • одна вселенная задела меня своим мягким перпендикуляром… (из любовной лирики…)
  • Каждой женщине он говорил: Я тебя не боюсь», и эти чистые создания попадали в его лапы
  • Ну хотя бы сегодня можно сказать правду?…
  • В каждом из нас живет человек…И хорошо, если он — не паразит…
  • Жизнь человеку дается один раз…а болезни и лекарства…много раз..Вот это жизнь!…
  • Одно за другим…Обжег руку, сломал очки, прорвало туалет в самой неприятной форме…Вышел на балкон: птицы поют, Солнце — на орбите… по улице идет смешной двухметровый человек..Может быть, ко мне спешит вызванный сантехник? Улыбка, словно гримаса боли, изменила и улучшила геометрию лица..Сказал сам себе: «Еще поживем…».
  • Человек-легенда, человек-метеор… страдал метеоризмом…
  • У меня всю неделю мундиале…
  • Одиночество гордого сокола… и неясная судьба общественной утки… Вот сюжет!
  • Если у него нет мозгов, как я могу помочь Пушкиным?…
  • -Моя госпожа!- его любимое обращение к обилечиващей тетке в автобусе…
  • Очень важно — не убивать и не есть себе подобных! Креветки, слизни и хамелеоны! Объединяйтесь!
  • Лучшее -это и очень плохое, и хорошее… А хорошее — никогда не бывает плохим..
  • Король…Свита… Обожание толпы..Золотое тиснение букв в новой книге…. Всё -сам…
  • Перестал бояться потерять работу…Просто…всё чаще…я даже не знаю, как меня зовут и кто я…
  • Когда человека уже нет, о нем можно рассказать такую правду, которая заставит его и побелеть, и покраснеть…и пожалеть, что он вообще был когда-то жив…
  • Не долюбил…не доел…не догулял… И всё — на прошлой неделе…
  • Заявление для моей подруги Софи Марсо… Совместно нажитых детей дарю Франции…У нас тут пока тяжело…
  • Благодаря врачам, ему отсекли всё лишнее…Осталась улыбка и большие теплые уши…
  • Очень простая женщина…книг не читает…Прокофьев — один знакомый…Медведев -другой знакомый…А уколы и капельницы — лучше никто не делает…
  • Хочу сказать всем спасибо! Хорошо, что у нас не Борнео в полном смысле этого зловещего слова!…
  • Готовлюсь к Испании…Еще вчера был вегетарианцем, а сегодня буду есть отбивную из бычка…
  • Современность. Найдешь красивую бабу…А она уже мужик… Горько… (в смысле -тяжело…)
  • Покажите настоящие чуйства! А вы, художники слова и дела, не тычьте своим детородным…Тургенева на вас нет!…
  • Разница между телами наших любимых равна нашей сентиментальности…
  • Мне, тонкие люди, объяснили различие между словами…А мне кажется, различаются только люди…
  • Я и матом могу сказать о высоком… Главное — услышать…
  • Ты жил… и ты умер…Разница небольшая…Но во втором случае — уже ничего не напишешь..
  • По-настоящему сентиментальны только наши внутренние органы…
  • Верю в будущее! Еще раз… Верю в будущее… Да-да…, сомнения отпали… я -гений…
  • Верю в прошлое! Кто докажет, что его не было?…
  • Mикеланджело… всю жизнь рисовал пупосики любимых женщин…
  • Хорошо, что есть молодость!…А она еще стесняется…Наши Мафусаилы(старики-пердуны)- это альбатросы революции, для которых ничего стеснительного уже нет…
  • У Пушкина была няня -Арина Родионовна…А для меня- и Пушкин, и моя няня, тетя Нюся, — это один человек…
  • Есть люди, помешанные на собственной грамотности…Вы, конечно, понимаете…это наши читатели…чтоб они были все здоровы…
  • С малых лет впитывал жизнь, как губка…Сейчас -и похож на губку…только ничего не впитывается…
  • Если всем на Земном Шаре, включая подростков, беременных и членов правительства, чудесным образом разрешили бы плюнуть в лицо неприятного человека, то…был бы очередной мировой потоп…
  • Трамп — это детская игрушка…с током…
  • многие наши подружки пили… и пили много… но нет уже сил их в чем-то обвинять..
  • из ранних стихов… я в подворотне встретился с тремя нюансами..
  • он родился для этой жизни, чтобы помочь другим ….
  • небольшого роста, с вечными пузырями в уголках рта… уже шесть месяцев (после рождения) он поражал мир…
  • никто не знает нас лучше… но порой и знать не хочется…
  • особая жизнь настоящего писателя заставляет его никому не доверять…
  • полет мысли тяжелее воздуха…
  • После твоей кончины о тебе расскажут близкие и друзья… А не проще самому стать писателем?!..
  • Японии не хватает секса, а нам не хватает Японии…
  • слова наших американских усителей-писателей о запредельном пьянстве лишены всякого смысла, потому что они не знали Россию…и её лучших писателей…
  • если жизнь — на «грани», то качество еды и спиртного — второстепенно…
  • очень трудно остановиться, когда уже хорошо…
  • Какое благородное, ни к чему не обязывающее, выражение лица…
  • Древняя игра…Дать денег взаймы. А потом этим попрекать всю жизнь…
  • Из поколения в поколение семейство волхвов передавало тайное знание- правило «Не больше трёх!»…- три рюмки, три бутылки, три наяды…за один вечер, не более!…
  • Между розовым поросенком и мною есть кое-какое отличие…
  • Верил ей, как себе…Оказался английским шпионом…
  • Свидетелем его успеха была женщина легкого поведения…
  • Как мало мы еще знаем обо всём…
  • Хорошо, что многие из нас верят в переселение душ. Иначе…многие бы не пили и не шалили…
  • У диктора был сильный насморк и дефект речи….поэтому все поняли, что они победили…
  • (из резюме) Могу читать собственные мысли…
  • Шоколатье из Бельгии создали новую линию с неприятным вкусом и отвратительным запахом…
  • Геморрой — наша взрослая пуповина, связывающая с Землёй…
  • -Хочется, конечно, надругаться…
    — Я согласна!
    -Мы же не спрашиваем…
  • женщина владеет миром…если знает, как поддержать беседу…
  • невинность наших подруг, со школьной скамьи, несколько преувеличена…
  • если собрать всех жён и сделать что-нибудь, то пирамиды и не нужны…
  • операция по оздоровлению населения: сначала уничтожаем весь запас спиртного в доме, потом — начинаем худеть…
  • чудо — люблю сладкое, люблю солёное… и не беременна…
  • Наше самомнение часто проигрывает нашей себестоимости…
  • Нет некрасивых женщин…По-настоящему, есть всё для самовыражения..Если вы всё едите, всё пьете… и всех, хотя бы немного, любите…
  • По-настоящему, нам не нужны ни женщины , ни слава… Только одна женщина… только, чтобы она заметила, как мама, что мы — гений…
  • Некоторые нации упиваются своим языком… А в переводе- …….так прозаично…
  • Как важно вовремя записать мысль…даже не очень умную…
  • Не отойдем от своих принципов до тех пор, пока не появятся новые!
  • Томность некоторых девушек доводит до понимания многих произведений культуры… «Черная дыра» Малевича, например.
  • Прабабушкой моей бабушки была герцогиня фон Пеппендоррф. Иногда я это чувствую…
  • Ребята! А не слишком ли вы взрослые?
  • А хорошо выпить — мало не бывает
  • Любить себя и легко, и тяжело! Вот такая задача стоит перед великой русской литературой!
  • Получил(после курсов) лицензию экстрасенса. Теперь верну долги, любовь и иллюзии.
  • Ничто нас так не сближает с народом, как чтение великой русской литературы наедине.
  • Кем Вы приходитесь Льву Николаевичу? — Алексеем Яковлевичем!
  • Есть веские основания считать виски безалкогольным напитком
  • «Войну и мир» написал Шолохов, «Тихий дон» — Толстой, а всё списали у меня…
  • В очереди на бессмертие всегда есть вероятность, что не успеешь…
  • Лекарство от маразма подозрительно напоминает виски…
  • А мы не жалуемся, не стонем… Знаем и так, что лучше будет через двенадцать лет, осенью.
  • Умереть совсем молодым можно и в девяносто с хвостиком…
  • Женщина под одеждой скрывает больше, чем мужчина (из мемуаров старого эксгибициониста)
  • Проснулся утром… — значит весь день испорчен!
  • Меня можно любить только за ум и красоту…
  • Эмоционально я очень интересный человек…
  • С Моисеем у меня много общего. Например, обожаю долго ходить…
  • Бросил курить… Теперь выдавливаю из себя по капле никотин…
  • Попробуйте за день сделать три добрых дела! Вот, и у меня уже голова кружится…
  • Патриархальное разделение труда: один делает всё, другой пожинает плоды.
  • Плохих поэтов нужно переучивать…
  • Это счастье, что тебя понимают… И грустно, что понимают совсем не то…
  • Плохой поэт тем и хорош, что не может лучше…
  • Плохой поэт тем и хорош, что не может хуже…
  • Смеешься над великими, и сам становишься чуть выше…
  • Маньяк — убил в себе много талантов.
  • Друзей по осени считают… (из записок деревенской свиньи)
  • Визитная карточка — наглая морда.
  • Высокий класс эстетики: «до» и «после»…
  • Увидел хорошее лицо в толпе, стал приставать, получил по роже… но ощущение прекрасного осталось надолго…
  • «…гений чистой красоты…» Нет, оказалась просто симпатяшкой.
  • Всё пронизано родственными связями… Если бы я не был троюродным внучатым племянником Л.Н. и знакомым С., то никогда бы не получил новогодний заказ (с икрой).
  • Один прыщик на попе решил прорываться к своим, на лице…
  • Отдайте икру рыбам!
  • Свежеиспеченный хлеб, с сочным куском окорока, здесь же — разрез помидора с крупной солью, невинный малосольный огурчик, румяная поджаренная картошечка с белыми грибами, потная от холода чарочка водки… часто заменяют нам друзей.
  • Любителям легкой жизни.
    -Легко не будет!
  • -А я в тебя верю!- сказало одно приведение другому.
  • Тело без изъянов — это тело баллистической ракеты.
  • В нас так много заложено хорошего, что ждешь, ждешь…а оно всё там…Никак не рванет…
  • В маразме есть ценное свойство-оно бережно передается тебе каждый день…
  • Мне тоже приятно жить рядом с гением… Слова себе плохого не скажет….
  • Хорошо, когда искусство приходит к тебе хотя бы с пищей…
  • Что у вас будет на новогоднем столе? У меня — скатерть… и томик Цветаевой… Ладно, еще — виски…
  • У змей, подлюк, спина не болит…
  • В своей новой книге писатель Н. призывает вас быть добрее, вы, дебилы, сволочи и вонючки….
  • Кащей Бессмертный так и не дожил до осуществления своей мечты — лишить Бабу Ягу невинности…
  • Два в одном, три на четыре, семнадцать…так мы и добрались до сути…
  • Литература течет вместе с пьющими литераторами…. Горько…
  • Меня приняли в Союз Американских Поэтов
  • Книга математических головоломок — «Играем с многочленом»
  • Друзья, прощайте! Завещаю вам свой аппетит!
  • Художник продает эмоции… Синее небо, голубые глаза…добавим желтое поле…Купите!
  • Всё, что делает нас лучше, укорачивает жизнь…
  • — Жизнь может быть единственной нашей ошибкой …
  • Массовое искусство не может не нравиться: плюнь куда хочешь… все равно попадёшь…
  • забор, уходящий в вечность….
  • Кобра была совсем ручной, но почему-то укусила в ногу…
  • Уже на закате жизни обнаружил, что говорит на иностранном языке…
  • При родах присутствовали все отцы будущего ребенка…
  • Не в коня корм — идеология диетического питания
  • На фоне любой толпы, ты будешь выглядеть особенным и неординарным, чуть в стороне…
  • (Из фильма ужаса) … В темной комнате раздалось зловещее ворчание… Это был мой голодный желудок…
  • Никто не предупредил, что жизнь конечна!
  • Если ты -настоящий ученый, то не знаешь, где ты находишься, как тебя зовут и какие сейчас времена… Поэты и ученые — это кроты Вселенной!
  • Некоторые не знают, что наша страна очень большая… Другие -знать не хотят!
  • На Новый Год взрослые возвращаются к своим базисным грудничковым ценностям — «Выпить и закусить…»
  • Всю жизнь зарабатывал, копил, достиг вершин Форбс… Что вы ждете?.. Помер, как обычный бомж -подавился маслинкой…
  • Раздраженный ответ одно из ФБ-ушников:
    -Вы у меня не единственный!
    Милай, да и ты у нас только во второй сотне…
  • Смотрим глубокий, философский фильм. Симпатишная тётя изящно снимает трусы (трусики) и, вдруг, ты понимаешь, что кино — главное из искусств…
  • Этого гения можно было остановить на какое-то время… обильной выпивкой и чревоугодием.
  • Единственный недостаток нашего гения — он человек.
  • Строгий образ жизни, строгая диета… опять позволил себе расслабиться..
  • Во время напряженной работы почему-то работает только желудок…
  • Есть очень едкие, на грани оскорбления, комментарии о несовершенстве людей в ФБ. Хотелось бы обратить внимание, что вы тоже входите в их число. Будьте к себе вежливы!
  • Каждый день думаю о вас! Жалко, горько, обидно… А вам не обидно, что о вас думают?…
  • Не представляю себе хорошего шахматиста без стакана водки перед соревнованиями!…
  • Хороший, качественный подарок — это тот, что нельзя переподарить
  • Какая это болезнь — когда всем хочется говорить только хорошее, петь и не быть подлецом?
  • Ум связан с хитростью? Красота -с фигурой? Человек -с самим собой?
  • -Почитай мне на ночь «Практическую хирургию», папа!- просила дочка Фреди Крюгера
  • Носители современного искусства нередко, по внешним признакам, напоминают носителей бубонной чумы или кретинов…
  • -Покажите мне нормального гения!- просил следователь НКВД (КГБ и т.д.)
  • Что думают животные о своих укротителях-людях?
  • Каждый год наша семья выбирает президента. И на этот раз ничего не поменялось… Президент -жена, я опять -вице-премьер…
  • За долгую семейную жизнь он получил право не высказывать своего мнения…
  • Когда человек говорит, его очень легко определить, поиронизировать над ним, увидеть его во всей «красе»… Вот почему музыканты — молчуны…
  • Хочешь быть лучше всех? Дождись Всемирного потопа…
  • Чем больше у тебя друзей, тем больше вероятность того, что тебя затопчут…
  • Птицы поют от безысходности — нужно создавать семью и вить домашнее гнездо…
  • Из вылазки группы разведчиков за «языком» вернулся один «язык»
  • -Хочешь быть настоящим человеком?… Мы тебя сделаем…
  • Как приятно, что мы смертны… Особенно некоторые…
  • Николай Васильевич с юношеских лет мечтал сжечь третий том, не успел…
  • Счастливое свойство — смеяться, когда есть повод… У профессионалов так смеются только любители…
  • Зинаида! Дети узнали, что ты -их мать…Можешь не возвращаться…
  • Зинаида! Можешь вернуться в семью частично…по средам, например.
  • К нам возвращается и хорошее, и плохое…Вчера вернулась Зинаида…
  • От ног балерин захватывает дух, но когда я смотрю на Зинаиду, у меня всё отнимается…
  • Вы не хотите замечать никого вокруг? Делаете исключение для небольшого круга избранных вами? Считаете себя интеллигентным человеком? Читаете только гениальное (или вообще читали раньше)? Если всё -да, то приглашаем вас посетить раз и навсегда Марс! (формируются группы по интересам..)
  • Раз и навсегда Марс — твой! Запишитесь добровольцем, если на Земле вы уже всё сделали!
  • Пуповиной он был привязан к Марсу…Так всю жизнь и прожил…
  • Рептилоиды, Марс-наш!
  • Белая акула -символ мясной диеты
  • Белая акула — символ единства двух (когда одному очень не хочется объединяться)
  • Белая акула — символ печали
  • Белая акула — это символ хорошего аппетита
  • Белая акула — это символ свободного творчества
  • Белая акула — это белая гадина
  • Белая акула-это белогвардейская гадина
  • Белая акула — символ царского режима
  • Белая акула — белорыбица
  • Белая акула — символ ответственности
  • Белая акула — символ бережливости, бережного отношения к каждому (в океане)
  • Белая акула — это символ нормального, здорового отношения к жизни других
  • Гог, мой учитель, как сказал:»Знаешь, когда я бросил пить, то перестал понимать всё остальное…»
  • Гог (мой учитель) всегда мне говорил: Леха, не жалей красок!
  • Во мне живет художник. Но иногда он умирает, и тогда пышные поминки могут продолжаться очень долго. Поминаешь, и думаешь, как же был одинок наш Ван Гог!
  • Был ненастный день…Бродский, глядя прямо в лицо, сказал:
    -Ничего они в поэзии не понимают…-потом, спрятав глаза в черные очки, добавил — Некоторые твои стихи лучше моих…
    У обоих блеснула одна слезинка на двоих… (из нового романа «Я, Бродский, Мандельштам и другие….»
  • Бродский всегда мне говорил, что не бывает некрасивых баб…Но сам пил, как сумасшедший
  • ПУШКИН-НАШЕ ВСЁ! Наш общий друг всегда добавляет:»..и ещё ЖИРАФОВ..»
  • Вот, вы, всё пишите гениально..А нельзя что-нибудь по-человечески? (из вопросов читателей к Жирафову)
  • Это было хрупкое человекообразное существо..(из воспоминаний поэтэссы Цецилии С. О Лёше Жирафове)
  • В его глазах я читал раннего Чехова, иногда- 2-й том Гоголя..(из воспоминаний о А.Ж.)
  • Чувствую себя Наполеоном… Девчонки-санитарки хохочут, как сумасшедшие…(из дневника в психбольнице)
  • Физически он был человеком…Но, как поэт, произошел от Пушкина…
  • Некоторые жалеют, что не родила в 18 лет… или в 63 года… А я не жалею… (из биографии А.Жирафова)
  • Он очень рано ушел из семьи… Сразу, как родился… (из биографии А.Жирафова)
  • Умело подброшенный сирота может принести радость… (из биографии А.Жирафова)
  • Перестал писать стихи, потому что хотелось есть…(из биографии А.Жирафова)
  • Ушел в «люди», хотя был еще Маугли… (из биографии А.Жирафова)
  • Вы его пощупайте, пожалейте, обнимите…И он станет настоящим… (из биографии А.Жирафова)
  • Одна женщина заменила ему мать…И потом очень об этом пожалела… (из биографии А.Жирафова)
  • Судьба писателя — писать для ничтожеств…(из выступления А.Жирафова в Д\к «Прогресс» с.Яжёпино Тулунгурского района Себестольской области)
  • После Мандельштама я практически остался один…
  • -Прочти меня, прочти! — просят книги (Жирафов). А ты жрёшь и жрёшь свой пирожок…
  • Сегодня на рассвете до меня дошло, что я всё понимаю… Оказалось, что это сон
  • Люди! Не пора ли поднять взгляды и покраснеть?
  • Иногда превосходство одних опирается на полное отсутствие стиля и вкуса…
  • Порядочные девушки в поэтов не влюбляются…
  • Всем пожертвовал, чтобы выжить… А дальше?…
  • Одни и те же слова, произнесенные вслух и про себя, часто отличаются по смыслу…
  • понос — это не запор
  • Мне нравятся рецепты блинов, фото кошечек..Мне нравятся люди, которым что-то нравится (гимн ФБ)
  • мой выбор между хорошим и великолепным… всегда в вашу пользу…
  • лечил Вселенную в себе…
  • Всех, кого обидел 1-го апреля…не извиняю…
  • Люди! Верьте себе подобным!…
  • Всех женщин разделял на тех, кому верил и кому изменял…Зеро..
  • Сегодня мне вручили диплом за первое место в 2017 году, в 2018,2019 и пр… Лучший поэт, лучший писатель, лучший человек… Приятно, хотя пришлось самому всё написать, склеить и поздравить…
  • С хорошим аппетитом легче смотреть в завтрашний день…
  • это у тебя молодец…
  • некоторые зады… то есть приятные очертания спин наших избранниц достойны трона…
  • есть мнение, что никто не знает, где его конец…особенно в пожилом возрасте…
  • В эпоху динозавров экология была лучше…
  • Пару дней в году он был нормален…То есть паранормален…
  • Не фига женщины не умеют читать наши, одни и те же, мысли…
  • Был редким развратником, но порядочным человеком…
  • Моя жена — очень умная. Но этого недостаточно…
  • Запах виски — это запах Родины…И не важно, где эта Родина…
  • В людях, уже ушедших, есть особая правда…
  • Домик у реки, Софи Марсо — в постели, смородина родит…Что еще нужно человеку?…
  • Назовите три отличия нас от них…Нету их!
  • Нас лучше всего знают те, кто видел нас при родах…

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