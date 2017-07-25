Алексей Жирафов | Фейсбучные истины

Об авторе

Алексей Жирафов…

Рождение этого легендарного писателя окутано прокуренной дымкой шестидесятых… Хотя и родился он в другое время.

Иногда спрашивая себя — кто он? — Алексей отвечает так: «Без роду, без племени, но с огромным желанием излить свою душу в общий поток русской литературы». …Иногда ему это удается…

В 1979 году закончил техникум…на этом его контакты с образованием оборвались, и Алексей ушел в мир искусства, где нашел настоящих друзей и любовниц.

Первая, знаменитая, самовыставка А.Жирафова (около Пушкинского музея) заставила всех говорить о нём много и эмоционально. А уж первая книга Алексея дала такую встряску критикам, читателям и даже случайным людям, что замолчать его крупную фигуру стало невозможным. Так он и вошел в русскую литературу, где помогает многим своим разящим слогом и выстраданным стилем малообразованного человека.

Известный критик Н. дал, на наш взгляд, убийственную в своей точности характеристику А.Жирафову: «Если у нас есть такие писатели, то литературу голыми руками не возьмешь».

Итак, Алексей Жирафов….последний русский писатель…утешитель слабых, защитник сильных…

Фейсбучные истины

(Фейсбук в себе и вне себя)

Время собирать камни… и цветы… и время их разбрасывать… Кому камни, кому — цветы… В этом суть Фейсбука — дать всем то, что их хочется или что хочется другим…

Широкой интеллектуальной публике, наконец-то, предоставлена возможность насладиться концентрированной, избранной перепиской с друзьями и сожителями в ФБ.

Алексей Жирафов, известный писатель и самоучитель (философ), имеет многочисленную аудиторию, насчитывающую несколько миллионов человек по всему свету. Благодарные (порой и не очень) японцы, русские, молдоване, американоживущие, европейцы и жители Австралии… припадают к живительному источнику Лёши Жирафова, который мощно и чисто бьет из ФБ.

И напоследок — пусть радость от общения с «Фейсбучными истинами» не знает границ!

PS Фразеомысли шли незамутненным потоком и частенько сбивались в небольшие плотные тематические группы — «Совесть», «Секс с женщиной», «Природа», «Из биографии гения (А.Ж.)», «Искусство в себе», «Воспоминания об учителях(Бродский, Ван Гог и др.», «Любовь к Родине и загранице», «Отрицание», «История в лицах и спинах», «Наука (жить)» и т.д.

НА ЛЮБОЙ ВКУС! …если есть вкус…

Еще. Большинство мыслей появилось на злобу дня и на потеху толпе… Многие ответы — из переписки с друзьями и поклонницами…

Иногда хочется быть умнее самого себя

с чувством глубокого удовлетворения хочу заметить, что глубоко не удовлетворен

кроме секса, есть еще и человеческие отношения

в смене времен года есть что-то патриархальное

Сегодня, бесплатно, я расскажу о смысле жизни…

Если плохого поэта высечь, сколько будет крика!…Хороший поэт не кричит, поет…

Сегодня — мой день! Буду говорить о других только хорошее…

Не плачь, поэт! Тебя все равно съедят….

Единственное, что может нас испортить — это наше совершенство..

Беру заказы на портреты (без морщин),пейзажи (без березок) и»ню»(с пупосиками)…

Недостатки наших девушек отсвечивают золотом…

Дурные привычки многих из нас делают лучше…

Спал, спал… пока снова не заснул…

Как много я знаю! Но не хочу об этом думать…

Свою тонкую душу меняю на вашу тонкую шкуру…

Если сказка не наступает, то наступим на волшебника…

Девчонки! У вас до восьмидесяти — вся жизнь впереди!

В пять лет кто из нас думал, что он будет ходить в ботинках и нравиться нянечкам?

Целую- и чувствую вкус мяса и чеснока…Как хорошо, что она не вегетарианка!…Обожаю!

Всегда верил Ленину, Сталину и другим… Хотя и был всего лишь конем Буденного….

Откуда такая особая любовь к ножкам, попе, походке? Ты поговори с ней, узнай, что за человек…

Влюбиться!…. это не для слабонервных…

Одновременно с выставкой Густава Климта и Эгона Шиле пройдет и моя… Не проходите мимо…

Каждому из нас не хватает Вселенной…

Часто возникает ощущение, что кто-то за спиной…Оборачиваюсь резко! Это-Москва…

Жизнь удава напоминает праздник: кого не встретит, лезет обниматься…

Мы вас не понимаем! Вы нас не понимаете… На этом и остановимся…

Мечта человечества о достижении границ Вселенной вчера была достигнута! Сегодня возвращаюсь на Землю…Один..

Без одежды я гораздо откровеннее

чтобы так ненавидеть, нужно очень любить что-то другое…

Из нас двоих кто-то, наверное, лучше другого. Вот почему я прощаю твои недостатки…

-В чём счастье жизни?

-В энтем…

-В энтем… Выставляя свою кандидатуру на пост путевого обходчика, Василий еще не знал какая грязь на него обрушится….

Наши привычки определяют наше место в чужой жизни…

Злобно ударил по шляпке гвоздя…а он только вежливо поклонился…

Фигурка, как у статуэтки…И каменная задница…

Леность тела часто побеждает свободу мысли…

Давай поменяемся мозгами, если ты такой глупый…

-Не глупее тебя!- с обидой сказало одно бревно другому…

Стал играть в покер один… и сразу же выиграл!

Среди подлецов много хорошо воспитанных людей…

Вернул долг красивым жестом… из трех-четырех букв…

Перешли на «ты», но секс остался прежним…

В собаках есть нечеловеческая преданность…

На пьедестал и с пьедестала, как правило, нас гонят одни и те же…

Съел печень своего врага… и стал хроническим алкоголиком…

Нужно прощать недостатки других… Лучше это делать, хотя бы, во сне… (из практики мудреца)

Критерий красоты: не страшно проснуться рядом…

когда любуешься игрой света и тени на заднице любимого человека, сам становишься лучше…

руки нам даны, чтобы щупать прекрасное…

— Не в ногах счастье, — опять подумала сороконожка (из цикла «Физиологические сказки»)

За все мои обиды придется отвечать самому…

Душа нараспашку, веселый, с юмором… типичный английский шпион…

Моя мама говорила по-французски… Я дожил до момента, когда и молчу на неизвестном языке…

Долго следил за собой… И все-таки поймал — сегодня забыл (не захотел) побриться…

Молчания этого болтуна с экрана телика мы никогда, кажется, не дождемся…

Что вы знаете о любви?… то, что Мопассан рассказал…

Я в тебя верю, сволочь…

Не сомневайтесь в моих хороших поступках…

Тиха украинская ночь… Так думал наш Николай Васильевич…

У женщин есть одно чудесное свойство… Нет, уже нет…

Взлетать от восторга умеют только очень легкие люди…

Смотрю в твои глаза… И крепче сжимаю спасательный круг из своих обязанностей перед другими, на берегу…

Каждый из нас подозревает о существовании других…

Эволюционно я уже окуклился…

Свое развитие он завершил двадцать лет тому назад…

Чем больше читаю, тем больше хочется петь, например…

Среди первых красавиц королевства она скромно занимала первое место

В дверь постучали… Это было цунами…

В постель нас зовут сны…

Мечтал держать голубей в детстве… Теперь вы всё про меня знаете…

Всё нормально… Просто меня уже нет…

Вы мне покажите настоящего японца! Без харакири и суши…

От наших врагов нам передаются их недостатки…

Читал «Войну и мир» до остервенения…

в японском есть какая-то недосказанность…

По-английски он говорил так же свободно, как думал о чем-то другом…

Все наши грехи еще впереди…

-На Борнео без лаврушки и соли никто не гуляет…(о привычке каннибализма на Борнео)

До сегодняшнего дня и не жил по-настоящему!…Теперь — другое дело…но уже не хочу!

Между правдой и ложью нет различий до момента, пока мы не узнаем, кто это сказал…

С детства тянется диагноз: «Не соответствует»…

-И какой был мотив?

-Честно — хотел изнасиловать…а полюбил на всю жизнь…

-Честно — хотел изнасиловать…а полюбил на всю жизнь… Задняя мысль длиннее всего остального…

Натуральности не хватает в наших искусственных отношениях…

Искусство постепенно вытесняет жизнь…

Выгодно поменял свои убеждения на поддержанное самолюбие…

Пою весь день…Но это — не песня радости…

Сделай мне «лайк»… больно и красиво…

Из литературного завещания:»Хотя я последний русский писатель, у меня ничего нет…»

Общение с умершими -привилегия живых…

Игра на барабане делает меня хорошим соседом…

Уже с 10-ти лет знал, что хочу. Чтобы не учили, как жить…

Мы расставались раз сто…Не мог отказать себе — смотреть, как она красиво уходит…

когда солнце заходит, наступает старость… Или видимость молодости…

Гол как сокол…Но орёл!…

Свобода художника определяется его неподвижностью в семи измерениях…(попробуйте, может быть, вы тоже свободный художник…)

В цирке я свой человек- завис, перешел на прямые, наелся опилок, но…живой!

Есть достойные среди недостойных…Они заблуждаются.

Есть недостойные среди достойных. Они лгут..

По-настоящему, никто не верит, что он умрет… На этом стоит культура, переселение душ и общепит…

Красавиц стало меньше…но все равно ноги волнуют…

Я в тебя верил, как в себя! — помножь на два, раздели на четыреста… И я в тебя верю, подонок…

Разделение на плохих и хороших требует проснуться… Это был сон, цветной сон…

Изгиб твоего бедра напоминает мне о моем несовершенстве…

Красота растворяется в деталях… Люблю Рембрандта!

Уверенные в себе поэты и писатели заслуживают хорошего пинка…Но они даже не почувствуют…

Подойди к зеркалу, скинь фальшивое покрывало… Кто ты? Глаза, щеки…зубы вдруг засверкали…Искусственный интеллект… Вспомни свою первую любовь, свою первую подлость, последний разговор с нимфой… Поспокойнее и подобрее… Иди, гипотенуза хренова…

И все, все объясняют, что нужно так, а жить этак…Замираю… а потом -или вслух, или в голове…говорю: «…». Первые всегда обижаются больше, чем вторые… Не знают, что они равны…

Поэты всегда целомудреннее своих желаний…

Мои художники боролись с пошлостью… спивались, стрелялись, объедались, трахались, как суслики… Уверяю вас (кто сомневается), они — победили… И всегда будут побеждать!

всё — когда-нибудь бывает первым, даже жизнь…

Если хороший человек…нет разницы — баба или мужик…Или даже из правительства…

Мою идентичность подтвердит мое либидо…

не хватает баб в личной жизни…

Всех друзей можно поделить надвое…Это жестоко, но надо…

-Ты мне покажи смысл! …-Не смотрится…

Чтение завораживает…Читаешь, читаешь, а свет в конце туннеля то ярче, то глуше…

У нас есть преимущество — мы знаем всех гениев…А они могут этого не знать…

Хорошо, что ты у меня есть… Хотя бы в виде старой открытки…

Здорово быть лишь повторением себя…

Вопрос для филологов. Женская красота — это вторичный половый признак?

Взять всё хорошее из жизни…Кто это делает?

Золотой человек…Голова чугунная…

Чуть поверните голову…Вот так гораздо умнее…

Слишком много в тебе земного…(из признания одной марсианки)

дети всему верят….поэтому нельзя врать…

Можно с кем-нибудь поделиться радостью?…Интим не предлагать?

Настоящая жизнь напоминает…хорошую литературу…

Вас не покидает ощущение полноценности жизни? Проверьте левое полушарие и ногу ниже щиколотки…Поздравляю! Вы-рептилоид!

Вежливость убивает даже сильных…

Да, Рубенс уже не тот…

Если мы все скифы,то прошу часть золота отдать и мне…(о музейном скифском золоте)

Ребята, те, кто помнит меня по детсаду №73 Ленинградского района, прошу откликнуться…

Для собаки главное, чтобы человек рядом был счастлив…

Покажите мне умного человека! Нет, чтобы он был и приятным…Нет, нет таких…

Будем прирастать…маразмом! Маразм безграничен, как Вселенная…

Нет красивых женщин…Они еще лучше…

Стабильные ягодицы… Равнобедренная походка…Евклидова геометрия грудей…

впечатления никогда не врут….

После рождения наша жизнь меняется раз и навсегда…(из мемуаров повитухи)

Ем жадно, чтобы заглушить боль от последней книги…

А вот теперь я скажу правду… Ни хрена, вы, не понимаете…

Глубина угла моего падения равна вашей мерзкой гипотенузе… (из математических загадок)

Чемпион Северного полюса по перетягиванию каната с Южного…

Только честное отношение к делу делает нас очень хитрыми…

Необходимость здорового образа жизни наполняет нашу жизнь чем-то тревожным…

Лекарства украшают нашу жизнь…

Всех нас спасет массовка в конце… (из сценария нового Всемирного потопа)

Умер он в богатстве и неге, окруженный счастливыми кредиторами…

Обещала показать задницу Вселенной… и обещание свое выполнила!

Многие спрашивают: -Почему вы такой умный?

-Ну, не знаю, это ведь дело случая…

Поставили эксперимент…В одной клетке толстая жизнерадостная мышь, в другой — её тень, худая мышь…Скоро толстая и худая поправились. Оказалось, все дело — в недостатке питания…

-Деточка, чтобы выглядеть моложе, нужно этим быть…

К себе привыкаешь…Чего не скажешь про всех остальных…

В очереди сказали, что все там будем…Попытаюсь записаться к другому врачу…

«Резать по живому…» -значит еще жив, курилка!

Знаете, а для меня все равны! Вот вы…подойдите! Я и вам в рожу плюну…(из дневника писателя Н.)

Перед вами вся жизнь! Какой бы она не была…Это лучше, чем воспоминания о жизни…

Ваши достоинства настолько неоспоримы, что вытесняют любые желания вас тискать, обнимать и любить…

Как хорошо быть независимым человеком…поэтом…гениальным художником…жить в единении с природой и животными… Просто быть идиотом…Хорошо!…

С тиграми и лошадьми нужен особый язык…По-человечески они не понимают…(из разговора в цирке)

Не многим удается ничего не слышать, не видеть, ни на что не обращать внимания…Это избранные…Наши избранные, нами избранные…

В пении птиц очень много фальшивых нот…Будем переучивать… (из приказа по консерватории)

Между оперой и балетом всегда выбирал последнее. Балерины -более молчаливы…

Счастье быть матерью или отцом…Счастье быть ребенком…Всем пожелаю этого счастья!

На грубость он отвечал грубостью, на любовь -любовью…На письмо из налоговой не ответил…

Утюги седьмого поколения охотятся на людей…

Из истории мы знаем, как важно вовремя всех перерезать, всё сжечь и самому повеситься…

История любой страны наполнена веселящим газом…

Никому не хочется быть последним…-Я -крайний! Значит- «Первый»?… с любого конца…

Отпущенный семьей и друзьями на свободу поэт веселился, пел, в восторге кричал…Пока окончательно не затих…

В красивой женщине не видишь недостатков. -Нос чуть кривоват…волосатые руки…подслеповата… -Да, всё есть.. Но это делает её только лучше!.. Вот это взгляд поэта — видеть превосходство красоты над всем остальным!

Страсть — как высшая степень земных желаний… Страсть, как хочется поспать!…

Перед тем, как открыть дверцу холодильника, подумай о перспективе стать худее…

О чем мечтал неандерталец? О холодильнике, набитом пищей… Убери из себя неандертальца!

не верить в себя — один из видов предательства…

не верить в себя — один из видов благородного поведения…

от одиночества нас спасает одиночество других людей…

Шел на красный огонь…Оказалось, что это глаза нашего соседа-алкоголика…Выпили, поговорили, стало легче…

Невинность первого поцелуя хорошо дополняется невозможностью всего остального в преклонном возрасте…

Есть в любви самоотдача? Есть! Любовь к добыче угля…и другим производственным показателям…

За что нас так любят?… И главный вопрос -и кто это нас любит воще?.. И воще?…

Специалисты в национальном вопросе однозначно говорят, что Адам и Ева были вятичами…

иногда вершины современного искусства достигают нашего пупка…или чуть ниже…

меня от Мандельштама отделяет только пуповина…(мог сказать Бродский)

хорошо, что собака не знает, что она друг человека…

Есть такие тонкие девушки. Ты только кашлянешь или задумаешься, а она уже забеременела

нежный как слон…

нет, нравится, конечно… но уж больно худы-с…

ведь характер не прикроешь…

в татуировке на спине — ошибка….Целый абзац…

Писатель не может не пить, где бы он не находился…И сколько бы он не выпил…И даже, если он -не писатель….

Есть такая профессия -деревенский дурачок…

Без воды нам и пустыни не нужны…

Желудок и мозг всегда жили отдельно, не встречались, у каждого своя компания…Но однажды…(из книги ужасов С.Кинга)

Долго смотрели друг другу в глаза, она не выдержала первой и уползла…Кобра…Сегодня вечером попробую на жене…

Хорошо, что я верю в будущее!..Но каждый раз оно — разное…

не хватает ума не думать…

Нашел настоящего друга в ФБ! Недавно узнал, что это я сам…

Выступал перед большой аудиторией, говорил о несовершенстве человека. Имел успех…Меня вынесли из зала и сбросили со второго этажа…

Как же много нам дает Природа!… Но за это и многое отнимает…Иногда — всё…

Открою тайну: дураки с годами не меняются… Наверное, это — как талант: или есть, или нет…

На чужих ошибках учимся, на своих — живем…

Продаю картины. Дорого. Деньги вперед. В зависимости от суммы будут написаны картины разной художественной ценности и гражданского звучания…

Как заразителен смех…Сижу на приеме к стоматологу, в коридоре хохочут две симпатичные медсестры…Думаю, с каким бы удовольствием задушил бы обеих…

На бреде писателя Н. воспитано не одно поколение читателей…

Эротический роман с хорошим концом…

Услышав заразительный смех, невольно и сам рассмеешься…Кто-то вслух заплакал…вытираешь себе слезинку…В толпе крикнули:»Дайте жить!»…И тут не удержался — сквозь слезы засмеялся…

В этом прекрасном теле еще теплилась надежда стать швеей-мотористкой…(из записок гейши)

Официальное заявление. Никакого отношения к гомеопатии и здравому смыслу я не имею! Прошу занести в протокол…

Нас так воспитали: слова «Завтра будет лучше…» звучат для нас паролем…

Вы уверены, что счастливы? Или несчастливы? Есть лишь уверенность, что вы живите…

Сделать нас лучше может только судьба…

подаришь одной женщине счастье..и оно с тобой всю жизнь…

Честная борьба осталась только в искусстве…(из лозунгов наивного искусства)

Под лозунгом борьбы за справедливость были уничтожены все сторонники борьбы за справедливость…

Чем больше сочувствуешь себе, тем больше себя понимаешь…Нужно попробовать это и на других людях…

Сегодня пересмотрел коллекцию Лувра…Вопросов много….Но знаете, в целом -неплохо…

Простой человек…Живущий по правилам своего обмена веществ..И вдруг в его жизнь приходит искусство или незаурядный человек (женщина, например)… Что ему делать? Вопрос для всех 100%-ый… А главное, кто ответит, кроме самого испытуемого…?

Их двух зол выбираем более отвечающее нашим представлениям о счастье…

Принципиальность — это предел человеческого разума… За ним следует или хохот, или рыдания..

Культурного, образованного человека видно сразу…Если он не начнет говорить, то может проходить весь день с блаженной, всё понимающей улыбкой…

Культура языка — это не культура тела… Культура — это не физкультура…Вот так, из ссора рождаются стихи…

А у ФБ есть мать и отец? А у ФБ есть ножки? (вопросы путешественника в пустыне, без воды)

потребность в общении у него исчерпывалась вечерним разговором с аквариумными рыбками

под пристальным взглядом своей семьи он стал порядочным человеком…

Есть люди, которые уверены, что они правы…Этих людей много -почти все население Земли. Поэтому относительно часто, и вправду, правда оказывается правдой… (из теоремы нечетких множеств и случайных чисел)

Вы — добрый человек случайно, или из принципа?

Муха стремительно ворвалась на кухню, смахнула пыль с лампы, и исчезла…Что это было? Привет от лета? Хотела поговорить?…Или она -настоящая домоправительница, и ей не нравится пыль на кухне?..

Прочитал, что без мата русский язык мертв…Но, если я выражаюсь исключительно матом, какую часть языка я кормлю грудью?…

Если любишь животных, то становишься человечнее…Действует ли это правило, если ты пытаешься любить всех людей?…

Перестал ходить на дегустации…понял, что всё лучшее я уже попробовал…

Нежность читалось в каждом его движении…в его глазах..в кальсонах с завязками….

Из «золотых» правил одиночества: нельзя болеть; нельзя умирать…

Вдохнул воздух на Садовой — пошла чистая космическая энергия…

Сначала нужно было согреть её ноги, тело, руки..И только потом разрешала вбить гвоздь для полочки…

Друзья! Дайте денег на самосовершенствование!

жизненный путь лошади Пржевальского никогда не пересекался с линией жизни лошади товарища Буденного

У Декарта не было выбора: или занимайся наукой, или девчонок щупай!…

Невыдуманные истории о великих людях похожи на анекдот…

Гёте говорил: «От великого человека до смешного отделяет тонкая грань -кожура банана»…

Диалог искусств возможен…Если рисовать свое, поверх Рубенса…

Проведу мысленный эсперимент — сегодня весь проваляюсь в кровати, с любимой подушкой-думочкой….

Современное искусство дает прекрасные примеры отсутствия искусства в живописи, в театре и пр.

Книга по теории поля написана живым шутовским языком

Оставаясь мастером психологической прозы, зарабатывал на рекламе подгузников…

Чем наука может помешать любви?

Врожденная тяга к живому полностью оправдывает его беспорядочные половые связи…

Печень, почки, сердце, мозг…Грустно?…А ведь из этого можно сделать кулинарный шедевр!

В последнее время все силы бросил на изучение бесконечности…И кажется, нащупал конец…

В истории Земли насчитывается несколько цивилизаций…Та, в которой я живу один, самая лучшая…

Мы прошли огромный путь! …от Пифагора -до «дышащих» штанов фирмы «Подгуз и К»

Из горячего у нас только Цецилия Иванна…

Новая игра- «Найди друга в себе…»

Разложил лекарства перед собой, как патроны на бруствере окопа…буду отстреливаться до последнего…

После кончины Дядюшки Тыквы осталась квартира…И сразу появились наследники, Арбуз и Арбузная Косточка…

Если я не закончил университет, могу ли я считаться вашим другом?…

Из «золотых» правил одиночества: -не впускай никого в свою жизнь, чтобы не потерять свои иллюзии и свое одиночество

Мысль, по возможному определению, это логическая конструкция, где, как у Революции есть начало и конец…то есть скорее бесконечность — это хорошая мысль…

На прошлой неделе опустился на вторую строчку рейтинга…Первую опять занимает Чехов…

Надо уметь заходить в ФБ…

Если каждый день есть мясо с кровью и быть открытым ко всем инновациям…то можешь почувствовать что-нибудь еще…

Гимн друзьям

Вы знаете?…Мои друзья не имеют недостатков! Розовощекие бутусы, артисты своего дела, умелые любовники и сентиментальные знатоки куда надо…Без них я думал …бы…что совершенство -это миф…Нет, они своими словами, глазами, щупальцами и чуйствами держат матучку-Землю!…Вместе со мной..вместе с антиподами…и дарят нам радость открытия…и закрытия полного прохода Солнца!…Ихняя теплота и живость делает мне легкое, но проникающее в сердце и мозжечок, харакити…И старый, уже одной ногой в бесконечности, говорю своим френдам: Гоу хомс в мое сердце, ребята!…

Девушка-однушка по цене двушки… (циничные стихи)

Победа или смерть! Причем жизнь — до победного конца!… (из цикла «Наши концы»)

Краски жизни…Светлая старость..Ах, добавим еще розового..Что это? Это-маразм..

На сером фоне нашей жизни светлые личности сверкают, как боги Олимпа…

Всё ненужное отсёк..Идеальное тело, без головы, рук, ног..С пупосиком…(из цикла страшных рассказов «Отсечка Микеланджело»)

Вмешался в полемику и соединил два сердца. На стене в подъезде было написано «шлюха» и «козёл!».Поставил +,= и знак любви..

Преимущество разговора с самим собой — в любой момент можно остановить этот бред и небывалую, запредельную лесть…

Вошел в писательский цех…Смрад, низкие потолки, склоненные над пюпитрами фигуры…Тяжел труд писателя-разночинца…

Жить не по лжи…В гареме приходится многим жертвовать…

У меня каждая первая любовь — последняя…(из призывов к Дню Влюбленных)

Саша Соколов, прочитанный на фотобумаге, производил сильное впечатление в свое время… когда любой намек и тем более призыв воспринимался, как борьба с режимом и страхом. Но литература мощнее любой конъюнктуры…и сейчас на столе многих не Соколов (отдадим ему должное…), а Чехов и Гоголь…по-прежнему…

Привычным плотоягодным взглядом посмотрел на её ягодицы…-Ах, ты моя ягодка!…

-Дети Земли! К вам обращается Внеземной Разум…Вы -уже не дети!…

Борьба с недостатками других приносит глубокое удовлетворение…

Йога во сне, случайно, задавила жена, нормальная женщина…

Если хотите очистить чакры, не закусывайте!…

С детства его окружала забота любимых вещей..Губочка-уточка, подушка-думочка, подушка-пердушка…

Когда прилетели пришельцы, этот гад выдал всех членов своей, правящей, партии…

Певица Ч. открыла тайну своей молодости: «Я — ровесница Шаляпина»

Второй день не ем мяса…Как же мне травоядно!…

Только птицы не фальшивят, потому что по-другому они петь не могут…

Услышав первые звуки органного концерта Баха, набросился на неё, как зверь…Невинное создание… Она даже не поняла, что это Бах…

несколько ключевых слов…и она твоя всю жизнь!..

Все немецкие шпионы похожи на английских…

Физически я очень близок к ней…Но как далеки наши литературные пристрастия!..

Извращенцы…они — как груднички…Ничего невозможно объяснить..

Если бы я знал, что делать…то и не думал бы…(из неопубликованных мыслей Лао-Цзы)

Мозг можно обмануть…два-три раза…потом мозг взрывается…(из инструкции)

целую руки ног…

Из всего класса хорошо он относился только к Лене Фраерман, потому что она была самым добрым человеком в классе… (из «Истории бытового антисемитизма»)

Мужчина хочет быть единственным, женщина старается помнить, кто единственный..(шутка)

Снег падает…и я с ним… Красиво…

наука — занятие, где интерпретировать факты (или домыслы) можно по-разному. Основной признак научной ценности -наличие совести, когда нужно честно признать, что для однозначного вывода многого не хватает…

Ты стоишь на пороге дома, смотришь как мимо тебя проносится жизнь..

Никто не сможет ответить, чем он лучше других…Но многие уверены, что они лучше…

Он был настолько свободным человеком, что даже этого не замечал…

Дожить бы до себя…

Любовь отличается по цвету…Зеленая — лесная, желтая — степная…Красная — революционная и ковровая дорожка в Каннах…

Давайте меняться недостатками…При нынешнем уровне коррупции они должны исчезнуть, в конце концов…

Вы верите в загробную жизнь?..Чудно! Оставьте о себе хорошие воспоминания…А там….насрать….

Для людей искусства, объяснение.. Секс-это искусство быть Чаплиным у Тарковского…

Признаю, что был не прав…с момента рождения…

Прошу принять мое заявление об утрате моей независимости от вас…

Пушкин был кудряв и задирист, Гоголь — длиннонос и язвителен. Чем вы можете похвастаться?

Пусть между нами пропасть..Всё равно буду любоваться тобой…из укрытия…

Я, когда выпью, обязательно буддист…

Скоро Новый Год!…

Если кругом одни дураки, ты-то кто?..

Страсть можно поделить между чувством долга и любовью…

Между одной книгой и другой…иногда проходит вся жизнь…

если нужно для Родины, могу и пожертвовать…

Чудесное свойство хорошей литературы -она стареет вместе с тобой…

перед хомяком стоит задача -не похудеть, задача нашего поколения-не быть похожим на хомяка.

В очереди на Модильяни покалечили двадцать пять человек, двух убили…Но много еще осталось…

Концом его тела считалась голова…

Никто еще не измерил вечность и не видел бесконечность…Только мой сосед Петр…На все вопросы, он обычно отвечает: «На х… я это видал…»

Глаза художника его никогда не подводили…

Герасим ничего не говорил, потому что знал только матерный…Вот было воспитание!…

Омоложение всего организма приводит к потере человеческого контакта с этим организмом…

Привычно окунулся в сон, чтобы восстановить справедливость в мире…

Какой, по вашему мнению, сейчас год? -Я считаю, что первый…

терпел, терпел..и себе же нахамил…

Моя путеводная звезда…Большая Медведица…

В моем представленье о справедливости никто меня не поколеблет.. Даже я сам..

Мать -алгоголичка, отец-алкоголик…А дети — святые…

Без конца поднимаем экономику…Нельзя без конца…(из поэмы «Концы наши…»)

гражданская война — это всегда семейные отношения…

возраст мешает нам достичь совершенства…

незаслуженно забытый друг, недоделанная интересная работа…

Культурный обмен у каннибалов: меняю томик Чехова на соль и «лаврушку»…

я — мой двойник

Обжег палец… кто-то посочувствует, кто-то посмеется… А Чехов бы написал рассказ…

Если верите в переселение душ, то при встрече не забудьте — люблю стейк с кровью и виски, чистый…

Мы все стесняемся… Но уже все всё видели…и всё знаем…

Иногда чувствую, что я не гений…Но это быстро проходит…

что-то лицо Голодец олицетворяет…

Из-за незнания биологии и географии ко мне пришло приглашение стать подругой… Вспылил, конечно… А потом…подумал, подумал… и согласился..

у Бетховена есть неплохие вещи… Но это, конечно, не Киркоров…

если бы мясоеды и веги объединились, в мире наступила бы гармония…

уже все перепились, а Вы, Владимир, вдруг вспомнили для кого мы пьем…

соберем всех поэтов, посадим на пароход… а на берегу их будут ждать прозаики…Вот тогда и увидим, кого больше, кто сильнее, кто красивее..

у нас один мужик такое топором вытворял.. пока не посадили за многоженство…

при умелой стрельбе по воробьям можно попасть и в глаз вероятного противника…

старые воспоминания (какие бы они не были) чаще возвращают нас к тому, что не изменилось в душе…

Если меня полюбит какая-нибудь необыкновенная женщина, то она и готовить хорошо должна…

можно всех смущать своей адекватностью…

Сон, часто…единственное место, где тебе скажут правду о самом себе…

мне и имя, и женщина нравится…

с радостью вышел из дому, но куда возвращаться не знал…(стих)

свободу диким (в душе) домашним животным!…

Сам себя высек.. и потом не разговаривал неделю…обиделся…

Современное искусство бежит впереди жизни…

На все ваши красивые «да» отвечу красивым молчанием…

Нежность бывает так тонка…что хочется всё убить в себе…

как можно написать автопортрет?…

Про свое прошлое и будущее он отвечал одинаково: «Не знаю…»

одна вселенная задела меня своим мягким перпендикуляром… (из любовной лирики…)

Каждой женщине он говорил: Я тебя не боюсь», и эти чистые создания попадали в его лапы

Ну хотя бы сегодня можно сказать правду?…

В каждом из нас живет человек…И хорошо, если он — не паразит…

Жизнь человеку дается один раз…а болезни и лекарства…много раз..Вот это жизнь!…

Одно за другим…Обжег руку, сломал очки, прорвало туалет в самой неприятной форме…Вышел на балкон: птицы поют, Солнце — на орбите… по улице идет смешной двухметровый человек..Может быть, ко мне спешит вызванный сантехник? Улыбка, словно гримаса боли, изменила и улучшила геометрию лица..Сказал сам себе: «Еще поживем…».

Человек-легенда, человек-метеор… страдал метеоризмом…

У меня всю неделю мундиале…

Одиночество гордого сокола… и неясная судьба общественной утки… Вот сюжет!

Если у него нет мозгов, как я могу помочь Пушкиным?…

-Моя госпожа!- его любимое обращение к обилечиващей тетке в автобусе…

Очень важно — не убивать и не есть себе подобных! Креветки, слизни и хамелеоны! Объединяйтесь!

Лучшее -это и очень плохое, и хорошее… А хорошее — никогда не бывает плохим..

Король…Свита… Обожание толпы..Золотое тиснение букв в новой книге…. Всё -сам…

Перестал бояться потерять работу…Просто…всё чаще…я даже не знаю, как меня зовут и кто я…

Когда человека уже нет, о нем можно рассказать такую правду, которая заставит его и побелеть, и покраснеть…и пожалеть, что он вообще был когда-то жив…

Не долюбил…не доел…не догулял… И всё — на прошлой неделе…

Заявление для моей подруги Софи Марсо… Совместно нажитых детей дарю Франции…У нас тут пока тяжело…

Благодаря врачам, ему отсекли всё лишнее…Осталась улыбка и большие теплые уши…

Очень простая женщина…книг не читает…Прокофьев — один знакомый…Медведев -другой знакомый…А уколы и капельницы — лучше никто не делает…

Хочу сказать всем спасибо! Хорошо, что у нас не Борнео в полном смысле этого зловещего слова!…

Готовлюсь к Испании…Еще вчера был вегетарианцем, а сегодня буду есть отбивную из бычка…

Современность. Найдешь красивую бабу…А она уже мужик… Горько… (в смысле -тяжело…)

Покажите настоящие чуйства! А вы, художники слова и дела, не тычьте своим детородным…Тургенева на вас нет!…

Разница между телами наших любимых равна нашей сентиментальности…

Мне, тонкие люди, объяснили различие между словами…А мне кажется, различаются только люди…

Я и матом могу сказать о высоком… Главное — услышать…

Ты жил… и ты умер…Разница небольшая…Но во втором случае — уже ничего не напишешь..

По-настоящему сентиментальны только наши внутренние органы…

Верю в будущее! Еще раз… Верю в будущее… Да-да…, сомнения отпали… я -гений…

Верю в прошлое! Кто докажет, что его не было?…

Mикеланджело… всю жизнь рисовал пупосики любимых женщин…

Хорошо, что есть молодость!…А она еще стесняется…Наши Мафусаилы(старики-пердуны)- это альбатросы революции, для которых ничего стеснительного уже нет…

У Пушкина была няня -Арина Родионовна…А для меня- и Пушкин, и моя няня, тетя Нюся, — это один человек…

Есть люди, помешанные на собственной грамотности…Вы, конечно, понимаете…это наши читатели…чтоб они были все здоровы…

С малых лет впитывал жизнь, как губка…Сейчас -и похож на губку…только ничего не впитывается…

Если всем на Земном Шаре, включая подростков, беременных и членов правительства, чудесным образом разрешили бы плюнуть в лицо неприятного человека, то…был бы очередной мировой потоп…

Трамп — это детская игрушка…с током…

многие наши подружки пили… и пили много… но нет уже сил их в чем-то обвинять..

из ранних стихов… я в подворотне встретился с тремя нюансами..

он родился для этой жизни, чтобы помочь другим ….

небольшого роста, с вечными пузырями в уголках рта… уже шесть месяцев (после рождения) он поражал мир…

никто не знает нас лучше… но порой и знать не хочется…

особая жизнь настоящего писателя заставляет его никому не доверять…

полет мысли тяжелее воздуха…

После твоей кончины о тебе расскажут близкие и друзья… А не проще самому стать писателем?!..

Японии не хватает секса, а нам не хватает Японии…

слова наших американских усителей-писателей о запредельном пьянстве лишены всякого смысла, потому что они не знали Россию…и её лучших писателей…

если жизнь — на «грани», то качество еды и спиртного — второстепенно…

очень трудно остановиться, когда уже хорошо…

Какое благородное, ни к чему не обязывающее, выражение лица…

Древняя игра…Дать денег взаймы. А потом этим попрекать всю жизнь…

Из поколения в поколение семейство волхвов передавало тайное знание- правило «Не больше трёх!»…- три рюмки, три бутылки, три наяды…за один вечер, не более!…

Между розовым поросенком и мною есть кое-какое отличие…

Верил ей, как себе…Оказался английским шпионом…

Свидетелем его успеха была женщина легкого поведения…

Как мало мы еще знаем обо всём…

Хорошо, что многие из нас верят в переселение душ. Иначе…многие бы не пили и не шалили…

У диктора был сильный насморк и дефект речи….поэтому все поняли, что они победили…

(из резюме) Могу читать собственные мысли…

Шоколатье из Бельгии создали новую линию с неприятным вкусом и отвратительным запахом…

Геморрой — наша взрослая пуповина, связывающая с Землёй…

-Хочется, конечно, надругаться…

— Я согласна!

-Мы же не спрашиваем…

женщина владеет миром…если знает, как поддержать беседу…

невинность наших подруг, со школьной скамьи, несколько преувеличена…

если собрать всех жён и сделать что-нибудь, то пирамиды и не нужны…

операция по оздоровлению населения: сначала уничтожаем весь запас спиртного в доме, потом — начинаем худеть…

чудо — люблю сладкое, люблю солёное… и не беременна…

Наше самомнение часто проигрывает нашей себестоимости…

Нет некрасивых женщин…По-настоящему, есть всё для самовыражения..Если вы всё едите, всё пьете… и всех, хотя бы немного, любите…

По-настоящему, нам не нужны ни женщины , ни слава… Только одна женщина… только, чтобы она заметила, как мама, что мы — гений…

Некоторые нации упиваются своим языком… А в переводе- …….так прозаично…

Как важно вовремя записать мысль…даже не очень умную…

Не отойдем от своих принципов до тех пор, пока не появятся новые!

Томность некоторых девушек доводит до понимания многих произведений культуры… «Черная дыра» Малевича, например.

Прабабушкой моей бабушки была герцогиня фон Пеппендоррф. Иногда я это чувствую…

Ребята! А не слишком ли вы взрослые?

А хорошо выпить — мало не бывает

Любить себя и легко, и тяжело! Вот такая задача стоит перед великой русской литературой!

Получил(после курсов) лицензию экстрасенса. Теперь верну долги, любовь и иллюзии.

Ничто нас так не сближает с народом, как чтение великой русской литературы наедине.

Кем Вы приходитесь Льву Николаевичу? — Алексеем Яковлевичем!

Есть веские основания считать виски безалкогольным напитком

«Войну и мир» написал Шолохов, «Тихий дон» — Толстой, а всё списали у меня…

В очереди на бессмертие всегда есть вероятность, что не успеешь…

Лекарство от маразма подозрительно напоминает виски…

А мы не жалуемся, не стонем… Знаем и так, что лучше будет через двенадцать лет, осенью.

Умереть совсем молодым можно и в девяносто с хвостиком…

Женщина под одеждой скрывает больше, чем мужчина (из мемуаров старого эксгибициониста)

Проснулся утром… — значит весь день испорчен!

Меня можно любить только за ум и красоту…

Эмоционально я очень интересный человек…

С Моисеем у меня много общего. Например, обожаю долго ходить…

Бросил курить… Теперь выдавливаю из себя по капле никотин…

Попробуйте за день сделать три добрых дела! Вот, и у меня уже голова кружится…

Патриархальное разделение труда: один делает всё, другой пожинает плоды.

Плохих поэтов нужно переучивать…

Это счастье, что тебя понимают… И грустно, что понимают совсем не то…

Плохой поэт тем и хорош, что не может лучше…

Плохой поэт тем и хорош, что не может хуже…

Смеешься над великими, и сам становишься чуть выше…

Маньяк — убил в себе много талантов.

Друзей по осени считают… (из записок деревенской свиньи)

Визитная карточка — наглая морда.

Высокий класс эстетики: «до» и «после»…

Увидел хорошее лицо в толпе, стал приставать, получил по роже… но ощущение прекрасного осталось надолго…

«…гений чистой красоты…» Нет, оказалась просто симпатяшкой.

Всё пронизано родственными связями… Если бы я не был троюродным внучатым племянником Л.Н. и знакомым С., то никогда бы не получил новогодний заказ (с икрой).

Один прыщик на попе решил прорываться к своим, на лице…

Отдайте икру рыбам!

Свежеиспеченный хлеб, с сочным куском окорока, здесь же — разрез помидора с крупной солью, невинный малосольный огурчик, румяная поджаренная картошечка с белыми грибами, потная от холода чарочка водки… часто заменяют нам друзей.

Любителям легкой жизни.

-Легко не будет!

-А я в тебя верю!- сказало одно приведение другому.

Тело без изъянов — это тело баллистической ракеты.

В нас так много заложено хорошего, что ждешь, ждешь…а оно всё там…Никак не рванет…

В маразме есть ценное свойство-оно бережно передается тебе каждый день…

Мне тоже приятно жить рядом с гением… Слова себе плохого не скажет….

Хорошо, когда искусство приходит к тебе хотя бы с пищей…

Что у вас будет на новогоднем столе? У меня — скатерть… и томик Цветаевой… Ладно, еще — виски…

У змей, подлюк, спина не болит…

В своей новой книге писатель Н. призывает вас быть добрее, вы, дебилы, сволочи и вонючки….

Кащей Бессмертный так и не дожил до осуществления своей мечты — лишить Бабу Ягу невинности…

Два в одном, три на четыре, семнадцать…так мы и добрались до сути…

Литература течет вместе с пьющими литераторами…. Горько…

Меня приняли в Союз Американских Поэтов

Книга математических головоломок — «Играем с многочленом»

Друзья, прощайте! Завещаю вам свой аппетит!

Художник продает эмоции… Синее небо, голубые глаза…добавим желтое поле…Купите!

Всё, что делает нас лучше, укорачивает жизнь…

— Жизнь может быть единственной нашей ошибкой …

Массовое искусство не может не нравиться: плюнь куда хочешь… все равно попадёшь…

забор, уходящий в вечность….

Кобра была совсем ручной, но почему-то укусила в ногу…

Уже на закате жизни обнаружил, что говорит на иностранном языке…

При родах присутствовали все отцы будущего ребенка…

Не в коня корм — идеология диетического питания

На фоне любой толпы, ты будешь выглядеть особенным и неординарным, чуть в стороне…

(Из фильма ужаса) … В темной комнате раздалось зловещее ворчание… Это был мой голодный желудок…

Никто не предупредил, что жизнь конечна!

Если ты -настоящий ученый, то не знаешь, где ты находишься, как тебя зовут и какие сейчас времена… Поэты и ученые — это кроты Вселенной!

Некоторые не знают, что наша страна очень большая… Другие -знать не хотят!

На Новый Год взрослые возвращаются к своим базисным грудничковым ценностям — «Выпить и закусить…»

Всю жизнь зарабатывал, копил, достиг вершин Форбс… Что вы ждете?.. Помер, как обычный бомж -подавился маслинкой…

Раздраженный ответ одно из ФБ-ушников:

-Вы у меня не единственный!

Милай, да и ты у нас только во второй сотне…

-Вы у меня не единственный! Милай, да и ты у нас только во второй сотне… Смотрим глубокий, философский фильм. Симпатишная тётя изящно снимает трусы (трусики) и, вдруг, ты понимаешь, что кино — главное из искусств…

Этого гения можно было остановить на какое-то время… обильной выпивкой и чревоугодием.

Единственный недостаток нашего гения — он человек.

Строгий образ жизни, строгая диета… опять позволил себе расслабиться..

Во время напряженной работы почему-то работает только желудок…

Есть очень едкие, на грани оскорбления, комментарии о несовершенстве людей в ФБ. Хотелось бы обратить внимание, что вы тоже входите в их число. Будьте к себе вежливы!

Каждый день думаю о вас! Жалко, горько, обидно… А вам не обидно, что о вас думают?…

Не представляю себе хорошего шахматиста без стакана водки перед соревнованиями!…

Хороший, качественный подарок — это тот, что нельзя переподарить

Какая это болезнь — когда всем хочется говорить только хорошее, петь и не быть подлецом?

Ум связан с хитростью? Красота -с фигурой? Человек -с самим собой?

-Почитай мне на ночь «Практическую хирургию», папа!- просила дочка Фреди Крюгера

Носители современного искусства нередко, по внешним признакам, напоминают носителей бубонной чумы или кретинов…

-Покажите мне нормального гения!- просил следователь НКВД (КГБ и т.д.)

Что думают животные о своих укротителях-людях?

Каждый год наша семья выбирает президента. И на этот раз ничего не поменялось… Президент -жена, я опять -вице-премьер…

За долгую семейную жизнь он получил право не высказывать своего мнения…

Когда человек говорит, его очень легко определить, поиронизировать над ним, увидеть его во всей «красе»… Вот почему музыканты — молчуны…

Хочешь быть лучше всех? Дождись Всемирного потопа…

Чем больше у тебя друзей, тем больше вероятность того, что тебя затопчут…

Птицы поют от безысходности — нужно создавать семью и вить домашнее гнездо…

Из вылазки группы разведчиков за «языком» вернулся один «язык»

-Хочешь быть настоящим человеком?… Мы тебя сделаем…

Как приятно, что мы смертны… Особенно некоторые…

Николай Васильевич с юношеских лет мечтал сжечь третий том, не успел…

Счастливое свойство — смеяться, когда есть повод… У профессионалов так смеются только любители…

Зинаида! Дети узнали, что ты -их мать…Можешь не возвращаться…

Зинаида! Можешь вернуться в семью частично…по средам, например.

К нам возвращается и хорошее, и плохое…Вчера вернулась Зинаида…

От ног балерин захватывает дух, но когда я смотрю на Зинаиду, у меня всё отнимается…

Вы не хотите замечать никого вокруг? Делаете исключение для небольшого круга избранных вами? Считаете себя интеллигентным человеком? Читаете только гениальное (или вообще читали раньше)? Если всё -да, то приглашаем вас посетить раз и навсегда Марс! (формируются группы по интересам..)

Раз и навсегда Марс — твой! Запишитесь добровольцем, если на Земле вы уже всё сделали!

Пуповиной он был привязан к Марсу…Так всю жизнь и прожил…

Рептилоиды, Марс-наш!

Белая акула -символ мясной диеты

Белая акула — символ единства двух (когда одному очень не хочется объединяться)

Белая акула — символ печали

Белая акула — это символ хорошего аппетита

Белая акула — это символ свободного творчества

Белая акула — это белая гадина

Белая акула-это белогвардейская гадина

Белая акула — символ царского режима

Белая акула — белорыбица

Белая акула — символ ответственности

Белая акула — символ бережливости, бережного отношения к каждому (в океане)

Белая акула — это символ нормального, здорового отношения к жизни других

Гог, мой учитель, как сказал:»Знаешь, когда я бросил пить, то перестал понимать всё остальное…»

Гог (мой учитель) всегда мне говорил: Леха, не жалей красок!

Во мне живет художник. Но иногда он умирает, и тогда пышные поминки могут продолжаться очень долго. Поминаешь, и думаешь, как же был одинок наш Ван Гог!

Был ненастный день…Бродский, глядя прямо в лицо, сказал:

-Ничего они в поэзии не понимают…-потом, спрятав глаза в черные очки, добавил — Некоторые твои стихи лучше моих…

У обоих блеснула одна слезинка на двоих… (из нового романа «Я, Бродский, Мандельштам и другие….»