Александр Фитц | Немецкая премия Олеся Гончара

Первому, и пока единственному частному международному литературному конкурсу Украины исполнилось 20 лет. Учредили и проводят его меценаты из Германии супруги Татьяна Куштевская и Дитер Карренберг (Dieter Karrenberg).

Татьяна – писатель, литературовед, кинокритик, автор более 20 книг, вышедших на немецком и русском языках, а вот Дитер по образованию хотя и «технарь» (экономист, социолог), но литература для него всегда была и остается главным увлечением жизни. Кстати, его библиотека – одна из крупнейших в Эссене. Кроме книг на немецком и английском языках в ней несколько полок с книгами на русском и украинском, а также проза и публицистика писателей из бывших советских республик.

О том, как возникла идея учредить эту премию, почему она носит имя Олеся Гончара, кому и за что её вручают, о молодой украинской литературе и германо-украинских культурных связях нашему обозревателю Александру Фитцу рассказала Татьяна Куштевская.

Единственная и пока неповторимая

– Эта немецко-украинская литературная премия, вручаемая молодым прозаикам и поэтам Украины, возникла, благодарю интервью, которое я взяла у классика современной украинской литературы Олеся Гончара, а потом перевела его рассказ «Черная падь» на немецкий язык. И рассказ и интервью, озаглавленное «Украина была, есть и будут страной литературы», опубликовала выходящая в Берлине Neues Deutschland. Спустя некоторое время несколько экземпляров газеты я отвезла в Киев. К сожалению, Олесь Терентьевич уже умер, но я встретилась с его вдовой Валентиной Даниловной. В разговоре с ней, собственной, и возникла идея этой премии, которая продолжила бы то большое дело, начатое Гончаром, а именно помогала бы молодым писателям и поэтам издать свою первую книжку. Ведь в своём последнем интервью Гончар с искренней озабоченностью и тревогой как раз и говорил о проблемах молодых украинских литераторов, которых отечески опекал в последние годы жизни.

Премиальный фонд нашей премии невелик, ведь мы с Дитером, если честно, люди не слишком богатые, но в нашем случае важнее, как мне теперь представляется, не размер премии, а её имя. Ведь Олесь Гончар действительно знаковая фигура: большой писатель, замечательный человек, достойный гражданин. Будучи уже смертельно больным он продолжал читать рукописи молодых литераторов, встречаться с ними, звонил в издательства, писал предисловия к их книгам. Хотя ему, как писателю и гражданину, жилось в то время, ох как непросто. Вроде бы почести, слава, а роман – честный, жаркий, искренний – «Собор» власти вдруг изъяли из книжных магазинов и библиотек. Перевод «Собора» на русский язык был приостановлен. Даже в прессе упоминать о нём, было запрещено. Тогдашнее руководство Украины очень встревожило та искренность, с которой Гончар выступил за возрождение духовности, за историческую память народа как основу порядочности в отношениях между людьми. Но лично я вершиной творчества Олеся Терентьевича считаю всё же не его романы, а «Дневники» – талантливо-пронзительную публицистику. Но возвратимся к премии.

Ежегодно, 3 апреля – в день рождения Гончара в Киеве, в Национальном союзе писателей мы вручаем юным дарованиям наши дипломы и премии в пяти номинациях: роман, короткая проза, поэзия, литературоведение, и публицистика.

В этом году нашими лауреатами стали Ганна Чипко из Киева за роман «Гривна»; Мария Карпюк тоже из Киева за сборник рассказов «Дорога домой»; Кирилл Полищук из города Кропивницкий за сборник стихотворений «Лес, про который никто не знает»; Назар Пичак из Киева за публицистический очерк «Лицо войны. Антивоенные уроки О. Гончара» и совсем юная восемнадцатилетняя студентка из села Жизномир Тернопольской области Софья Мостовая за литературоведческое исследование «Олесь Гончар – защитник родной речи». Все они были награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, к этому дню был приурочен выпуск литературного альманаха, в котором опубликованы произведения лауреатов конкурса последних пяти лет.

В церемонии награждения приняли участие видные общественные деятели Украины, а также посол Германии на Украине д-р Эрнст Райхель (Dr. Ernst Reichel).

О чём пишут молодые украинские авторы

О чём пишут сегодня молодые украинские авторы? Естественно, о любви, о стремлении жить по законам Красоты и Правды, о том, как ищут своё место и свой путь. Ещё в стихах и прозе они рассказывают о Родине, вглядываясь в её прошлое, осмысливая настоящее, и пытаясь заглянуть в будущее.

Меня, к примеру, глубоко тронула работа Назара Пичака о войне, начинающаяся словами: «У моей бабушки Валентины Павловны Сметана, глаза цвета грозового облака…», а эпиграф к этому очерку он взял у Гончара: «Земля – это не полигон. Земля – это нива, чтобы сеять». Живой слог, искренность, взволнованность делают это его произведение интересным каждому, кто хотел бы лучше понять молодых, талантливых украинских авторов, их мысли, характер, узнать, о чем они мечтают.

И ещё нас с Дитером и членов общественного жюри конкурса, в которое входят известные украинские литературоведы, писатели, поэты и журналисты радует, что интерес к нашему конкурсу не иссякает. Правда, есть и некоторые грустные моменты. В значительной части работ, поступающих на конкурс, а это порядка ста разножанровых произведений, доминирует пустословие и копирование сюжетов пошлых кинофильмов, заполнивших экраны. Хотя в какой-то степени это естественно. Графомания она ведь неистребима. Но мы, как и прежде, отдаем предпочтение произведениям жизнеутверждающим, вселяющим надежду и уверенность.

Пользуясь случаем, хочу обратить внимание на один важный, на мой взгляд, момент. Сегодня в Германии существует порядка трёхсот премий подобной нашей, а вот на Украине… А ведь поддержка молодых талантливых авторов – это, прежде всего, забота о будущем своей собственной страны.

И ещё. Германию и Украину связывает многое. Хотя бы то, что до Второй мировой войны на её территории жило около 400 тысяч этнических немцев. А это больше, чем в Поволжье или любом другом регионе бывшего СССР. После войны многие украинцы нашли приют в Германии, а в Мюнхене, как вы знаете, разместился Вольный украинский университет, который существует и поныне. В вузах Германии ежегодно обучается несколько сотен юношей и девушек из Украины, хорошие контакты установились между породненными городами. Ну а на Франкфуртской и Лейпцигской международных книжных ярмарках украинские павильоны, как правило, одни из самых посещаемых, если говорить о постсоветских республиках, принимающих в них участие. И нас с Дитером Карренбергом искренне радует, что на стендах этих ярмарок всё чаще стали появляться книги лауреатов литературной премии имени Олеся Гончара.

Записал Александр Фитц

От редакции. В день чествования лауреатов не были забыты инициаторы проведения этого международного конкурса. Татьяне Куштевской (Диттер Коленберг не смог прилететь в Киев) была вручена бронзовая статуэтка от украинского Фонда культуры Олеся Гончара, на цоколе которой выбита его, ставшая крылатой, фраза: «Берегите собор своих душ».