Александр Ралот | «Центр», – разрешите пожениться!

Не знаю как в других семьях, а у нас с супругой бытие представляет из себя сплошной кроссворд. Моя ненаглядная, рассмотрев в окошке нет, не цветущую сакуру, а всего лишь сплошь обсыпанную белыми цветочками нашу старую вишню, схватилась за тряпку и немедленно устроила оконный «шмон». Это по вертикали. Я же, (по горизонтали, на диване), работал над очередным «бессмертным» литературным произведением при помощи современных технологий. То есть, посредством интернета и планшета лениво переругивался с «удалённой редакторшей» издательства. Впрочем, переругивался- это громко сказано. Просто, в меру своих сил, пытался убедить её, что менять в рассказе главного героя на героиню- это моветон.

«Милое общение» прервала прилетевшая из соседней комнаты папка -скоросшиватель с лаконичной надписью «Александра».

— Если ты сейчас же не оторвёшь своё бренное тело от продавленного лежбища и не разгребёшь «авгиевы конюшни» на нашем подоконнике, так и знай, я сделаю это работу за тебя. При чем, крайне радикально. То есть, наложу на все твои записи «неисправимое заклятие».

— Какое именно ты на них наложишь? -слабо огрызнулся я.

— Гори ярким пламенем! Причём, в буквальном смысле этого слова! Вот такое. Усёк?

В шахматах такая позиция называется «цунг цванг», а в нашем доме любое последующее пререкание со второй половиной немедленно ведёт к резкому ухудшению твоего морального и физического состояния.

Я быстренько попрощался с «удалённой редакторшей», пообещав ей подумать о кардинальной смене пола героя рассказа, и выключил гаджет.

На подоконнике лежали стопки папок с материалами к моим новым творениям. Аккуратно вытерев пыль, положил сверху «Александру». Пару лет назад я подшивал в скоросшиватель информацию о первой в мире женщине — после Александре Колонтай. Повесть о ней давным-давно опубликована. Однако, зачем-то сохранил до сегодняшнего дня черновики и наброски. Что-то было недосказано или недописано.

В дверь позвонили. К жене пришла в гости её закадычная подруга Татьяна. Это надолго. Следовательно, я получил возможность внимательно и без помех ещё раз просмотреть содержимое тех самых «авгиевых конюшен».

Александра Колонтай — удивительная женщина, о которой не то, что повесть — многотомный роман писать надобно. Но я написал то, что написал. И папку хранил не из-за неё. Перелистываю подшитые бумаги. Вот оно. Да здравствует цветущая вишня, посаженная много лет тому назад моим отцом! Правду говорят — «Всё в этом, лучшем из миров, взаимосвязано».

***

Она просила Центр отозвать в СССР. Писала, что отношения с новым начальником не сложились с самого начала. Однако, получила категорический отказ.

«Извольте ввести нового руководителя в курс всех дел. После чего подадите рапорт об отзыве из страны пребывания вторично».

Прошло полгода. И разведцентр в Москве получил новую депешу. » Разрешите пожениться!»

Редчайший случай в истории Советской разведки. Влюблённым дали «добро».

Зимой 1941 года чету Ярцевых направили в Швецию. Борис Аркадьевич, оперативный псевдоним «Кин»- резидент под дипломатическим прикрытием, его супруга (Оперативный псевдоним «Ирина») — его заместитель и по совместительству пресс-атташе всемогущей Колонтай. Обаятельная и привлекательная «Ирина».

***

— Ты что там стоишь, словно истукан с острова Пасхи? — донеслось из кухни. — Сделай милость, поделись с дамами своей очередной находкой. Чего греха таить, Татьяна любит слушать мои исторические рассказы. Беру папку и иду на запах ароматного свежезаваренного зелёного чая.

— Дамы, вам как материал излагать? С самого начала, или же сразу про любовь? — Усаживаюсь в старенькое, но очень удобное кресло и отхлёбываю терпкий желто-зелёный напиток из расписной пиалы.

— Это на твоё усмотрение, — парирует супруга. — Кто из нас троих здесь писатель?

Я молча встаю и приношу из соседней комнаты старые, читанные, перечитанные «детгизовские» книжки «Девочка в бурном море», » Сердце матери «, и «Папина вишня». Вручаю их моим слушательницам.

— Мы с Танюшей, конечно, дамы ещё молодые и привлекательные — жена с интересом рассматривает книги. — Но, увы, уже вышли из детского возраста. К чему ты нам это принёс? Уверяю тебя, не только мы, но и наши младые потомки их уж точно читать не будут. Разве что, «мультик» посмотрят, снятый по мотивам этих произведений.

Я пропускаю слова своей суженой мимо ушей и начинаю рассказ.

***

Маленькой Зое исполнилось тринадцать лет, когда умер её отец, — помощник начальника небольшой железнодорожной станции. После похорон главы семейства слегла с тяжёлой болезнью и мать. Понятное дело, девочке, как старшей из детей пришлось оставить учебу и устроиться на работу. Кроме матери в семье подрастали ещё двое пацанов — Николай и Евгений. Заработанных денег едва хватало на хлеб и картошку. Из отцовской железнодорожной шинели при помощи матери кое — как сшила пальтишки для маленьких братьев.

Но мир не без добрых людей. Однажды на улице девочка повстречала друга своего отца. С той поры начался новый этап в жизни девочки — подростка.

Она получила серьёзную и очень ответственную работу. Стала библиотекарем, и не где-нибудь, а в батальоне войск ВЧК по Смоленской губернии.

Затем решительно изменила направление своей деятельности. Стала политруком в колонии малолетних правонарушителей в деревне Старожище. А спустя четыре года, смоленский Губком направил её на завод имени Калинина для организации пионерских отрядов из детей рабочих и служащих завода.

— Супруже, дорогой, всё, что ты тут нам излагаешь — большого интереса у таких дам, как мы, увы, не вызывает.

-Да, писатель, — поддержала мою ненаглядную, подруга Татьяна. — Ты давай нам про любовь и приключения. Выписки из трудовой книжки этой Зои мы милостиво разрешаем тебе пропустить.

— Хотите приключения? Будут вам и они,- недовольно буркнул я, шурша подшитыми листами.

— В конце двадцатых годов моя героиня стала сотрудницей Иностранного отдела ОГПУ.

Ярких, эффектных, запоминающихся дамочек в эту организацию не брали. Но Зоя — исключение. Душевное обаяние, острый ум и конечно же, внешние формы молодой сотрудницы не оставили равнодушными одного из руководителей внешней разведки.

– Садись к столу, разведчица, – пробормотал он, отхлёбывая чай и листая её личное дело.

— Как вы меня обозвали?- Переспросила девушка.

— Разведчицей.

— Какая же я разведчица?- Она покраснела.

— Это верно. Никакая, пока. — Начальник посмотрел на сидевшую, и в его глазах на мгновение забегали весёлые чертенята.

. — Отныне ты — разведчица —сказал он, но уже серьёзно. И твоей жизнью и профессией будет только разведка. Заруби себе это на прелестном носике. Поедешь в Харбин. Будешь работать в нефтяном синдикате. Однако, синдикат — это твоё прикрытие. Легенда, так сказать. А сейчас ступай в наш спеццентр, всё остальное узнаешь там.

И началась безжалостная специальная учёба. Пароли, отзывы, тайники, криптография.

***

Китай. Первое оперативное задание: регулярно посещать лавку местного антиквара. Она использовалась в качестве нелегального почтового ящика. Необходимо оперативно забирать у хозяина шифрованные послания, если таковые будут. Шли дни, месяцы,- никаких донесений не было. И вдруг, в ответ на произнесённый пароль, ей вручают записку. Новоиспечённая разведчица от волнения и неожиданности зажала маленький клочок бумаги в кулаке, и не разжимала руку много часов, пока не приехала в здание резидентуры. Пальцы посинели и онемели. Их разжимали всем отделом.

Новое задание: установить контакт, (то есть, подружиться) с женщиной, муж которой, видный совзагранработник бежал в Шанхай. Вывез большую сумму денег, принадлежащих Советскому Союзу. Не сразу, но Зое удалось добиться расположения экс- супруги и, в конце -концов, узнать, что бывший мужинёк, изредка, нелегально наведывается в бывшее семейное гнёздышко. Итог этой работы — явка с повинной перебежчика, и возвращённые на Родину миллионы в иностранной валюте. Разведчица приложила немало сил, чтобы сдержать обещание, данное жене беглеца: если явится с повинной, то не будет репрессирован.

***

Спустя некоторое время, её можно было с трудом узнать в облике баронессы. Одетая по последней моде, она прогуливалась по центральным улицам Риги. Подавала документы на получение латвийского паспорта. Именно наличие такого документа было началом новой «легенды». Затем Берлин и Вена. Цель — разведка и углублённое изучение местных диалектов немецкого языка.

«Баронессе» дано новое задание. А именно: стать любовницей прогермански настроенного швейцарского генерала- сотрудника генштаба, и получить от него сведения о намерениях Германии.

***

— Так! С этого момента просим как можно подробней!- Хором произнесли мои слушательницы. Они поставили свои чашки на стол, прекратили жевать, и с нетерпением ожидали продолжения моего рассказа.

***

— Задание выполню. А потом приеду и застрелюсь! Вы меня знаете!- Зоя взяла конверт и повернулась, чтобы покинуть кабинет руководителя.

— А ну, стой! Я тебя ещё не отпускал!- Начальник не скрывал своего гнева.

-Ты нам нужна исключительно живой! Малахольная! — он нажал кнопку на многоканальном телефоне.- Эту ненормальную больше на нелегальной работе никогда не задействовать. Это приказ ! Задание срочно переделать. Применить запасной вариант.- Он отключил аппарат.

-Чего стоишь? Марш, в оперативный отдел! Видеть тебя больше не желаю. Принципы, видите ли, у неё!

***

Вариант 2. В Вене Зое было приказано срочно выйти замуж и отправиться с «мужем» в Турцию. Однако,в дороге должен был возникнуть грандиозный скандал, в следствии которого, новоиспечённый супруг куда-то пропадал, а молодая жена (или вдова) благополучно добиралась до берегов Босфора, и там быстренько открывала салон модной одежды.

***

— Это всё приключения. А мы хотим про любовь. Никогда не поверю, что у такой дамы не было настоящих романов. Давай, выкладывай, что у тебя там есть про её личную жизнь. — Жена протянула мне пиалу с ароматным зелёным чаем.

***

Опытную, и очень красивую разведчицу отправили в соседнюю Финляндию, руководителем представительства нашего «Интуриста», фактически заместителем тамошнего резидента. Как и полагается, присвоили оперативный псевдоним -«Ирина». За три месяца выучила финский язык так, что местные принимали её за коренную жительницу Суоми. Однако, отношения со своим непосредственным начальником Борисом Рыбкиным не сложились. » Кин» ( Рыбкин) — придирался к «Ирине» по каждому пустяку. Понятное дело, на людях начальник и подчинённая вели себя вполне благопристойно, ( иначе, в их личных делах обязательно появилась бы формулировка «конфликтная личность» . А с такой записью в разведке делать нечего!). Зоя решила по- своему, по- женски ликвидировать эту проблему раз и на всегда. Она подарила своему шефу книгу немецкого военного разведчика Вальтера Николаи «Тайные силы», подчеркнув в ней слова: «Шпионы в юбках» работают более эффективно, чем их коллеги в брюках. Они более наблюдательны, и у них лучше развита интуиция».

***

Через некоторое время в Москву ушла шифровка :» Кин» и «Ирина» просят центр дать согласие на брак. Очень боялись, что Центр не допустит семейственности в работе. Однако, там тоже работают люди. Начальство милостиво дало добро.

***

Зоя вернулась в Москву. Готовила аналитические материалы, в которых обосновывала точные сроки начала вторжения фашистской Германии. Предъявив документы столичной чиновнице, лихо танцевала на приёме в немецком посольстве, профессиональным взглядом фиксируя пустоты на местах картин. Не откладывая дело в долгий ящик рапортовала: немецкие дипломаты готовятся покинуть Москву!

***

С началом войны «Кин» и «Ирина» оказалась в Стокгольме. Официально Зоя значилась пресс-атташе советского посольства, помощницей самой Александры Коллонтай, а по линии разведки — заместителем резидента. Сбор развединформации, вербовка, контакты с антифашистами европейских странах, в общем, обычная работа.

Поступила очередная шифровка из Центра: найти человека, которому можно доверить передачу «Красной капелле» новых шифров.

Чете разведчиков надо было найти того, кто имел бы деловые связи с Германией и беспрепятственно мог бы выезжать из Стокгольма в Берлин. Однажды Зоя познакомилась с женой шведского промышленника, русской по национальности, и дело сдвинулось с мёртвой точки. Разведчица купила кусок тончайшего белого шифона и приклеила кончики воздушной материи к листу бумаги. Затем, всё это вставила в пишущую машинку. Напечатала шифр, порядок пользования им, и условия работы радиостанции. Срезала ткань с бумаги. Напечатанный текст оказался совершенно незаметным. Но прочесть его было можно повторив операцию. То есть, требовалось опять наложить шифон на белый лист бумаги. Из двух одинаковых галстуков был сооружён контейнер для перевозки. Важнейшие документы и материалы стали регулярно поступать к адресатам. Семейная чета сделала чрезвычайно много для того, чтобы Швеция до конца войны так и осталась нейтральной, а Финляндия в конце 1944 года вышла из фашисткой коалиции. Думаю, что это и есть главный подвиг в жизни «Кина» и «Ирины» .

***

В 1992 году молодые литераторы были делегированы для участия в похоронах знаменитой детской писательницы Зои Воскресенской. Но проститься с покойной оказалось не так то просто. Люди в гражданском, но с явной военной выправкой оттеснили толпу скорбящих, пропуская вперёд мужчин в генеральских шинелях, каждый из которых нёс подушечку с орденами покойной. О том, что кумир советских детей и их родителей ещё и сотрудник советской внешний разведки- литераторы узнали чуть позже из небольшого некролога, опубликованного в далеко не самой популярной газете. Как говорится,- « талантливый человек- талантлив во всём».

***

Я закрыл папку и посмотрел на дам. Те молчали, только шуршали пожелтевшими страницами потрёпанных детских книг.

Александр Ралот