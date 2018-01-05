Александр Нарожный, Людмила Боборыкина | Придумывая разные сюжеты….

Фото Александра Нарожного, фантазии Боборыкиной Людмилы

Какой роскошный веер создала природа! Ветерок играет его струнами, не даёт камням засохнуть на солнце. И камни предаются воспоминаниям. Они рассказывают ветру, как много лет назад Ольвия была прекрасным портовым городом, что они не просто камни: это было окно молодой гречанки, которая ждала своего суженого из дальнего похода за Золотым руном. Стараясь держаться ровными рядами, камни сохраняют ровную кладку. Через много лет придёт сюда молодая девушка – потомок той невесты. Удивится нерушимой красоте и будет представлять себе то время и тех людей, которые здесь жили. Главное – увидеть красоту в простом, в понятном, в обыденном. Как на этом фото, на которое можно смотреть и смотреть, придумывая разные сюжеты!

Как часто в жизни что-то происходит такое, что кажется нам незначительным, а оказывается важным. Хожу по склонам Ольвии, думаю о своей юности, о прожитых годах.

И вдруг… взгляд остановился на дереве, полном жизненных сил, одетое в хоровод из листьев! Вокруг всё выжжено, сухо. Где дерево берёт силы? Оно как будто призывает парусник причалить.

Что-то всколыхнулось во мне… Точно! Такая же картина – вдали парусник, голубая вода, склон – и я, молодой, прощаюсь с родными местами. Впереди неизвестная жизнь. Я не бросил монетку в воду, а посадил маленькое деревце…. Неужели это оно? Сколько лет я тут не был? И почему? Я тогда думал, что каждый год буду приезжать и садить по деревцу. Но жизнь рассудила по другому. Прошло много лет. Вдруг я увидел, что к дереву идёт женщина с кувшином. Она зачерпнула воду и полила его.

– Ольга? – я просто замер от неожиданности.

Она услышала мой голос и обернулась. «Как поздно ты приехал! Вся жизнь прошла!»

Я стоял молча. Что я мог сказать?

Сколько раз мы видели фото Нотр-Дам-де-Пари, прекрасный оперный театр в Милане, в Одессе – они вызывают восхищение своими формами, смелым талантом архитектора, но эти прямые линии…

Незатейливая скамейка вызвала совсем другие чувства. Сердце всколыхнулось, застучало сильнее… Нет ажурной вязи металла, всё органично и просто, но фото западает в душу своей прямолинейностью и откровением – «Люблю Николаев». Так просто! И сделано не по заказу, а от чистого сердца.

Как часто в жизни мы хотим завуалировать мотив своих поступков! Настолько часто, что забываем, где правда, а где ложь. Нам кажется, что что-то нужно приукрасить, что-то, наоборот, показать с худшей стороны. Мы боимся лишний раз показать себя настоящими, боимся – как на это посмотрят. Наше сердце с годами черствеет и боится просто любить, просто чувствовать красоту, просто быть собой! Это фото помогает постичь человеческую сущность, показывает её новые грани. «Люблю Николаев» – и ничего лишнего, а я уверена, что каждый вечер кто-то обязательно будет любоваться закатом, глядя на родной город.