Александр Черный | Экзамен во ВГИКе, или Истории с фотографиями

Коротко о себе Коротко о себе В шестнадцать я увлекся кино. Это произошло случайно. Никто в нашей семье не имел к кинематографу никакого отношения. Просто мне в руки попал журнал «Юный техник» с чертежом самодельной кинокамеры. По этим чертежам я сделал кинокамеру и снял свой первый сюжет. Я снял одесскую Потемкинскую лестницу, которая спускается к порту. Тогда параллельно ей была проложена канатная дорога, по которой курсировали два вагона. Я установил камеру, вагончик тронулся, я завертел ручку своей камеры. Позже, когда я учился во ВГИКе, во время просмотра «Броненосец Потемкин» я понял, почему С.Эйзенштейн и Э.Тиссе выбрали эту лестницу для съемки длинного проезда эпизода восстания. Эта рельсовая дорога была идеальной панорамной съемкой. В 1977 году я защитился дипломным фильмом «Наступило лето». Это была рок-опера для детей. Автор стихов – Д. Зеликовский, композитор – Я.Фрейдлин, музыку записывали на студии Г. Гараняна. 1979 год ООН назвала Годом защиты ребенка и провела международный кинофестиваль под эгидой Юнеско. Наш фильм получил главный приз фестиваля – Гранд прз «Золотой корабль». В 1988 году я основал свою студию “RIF” при Советском Фонде культуры. Одним из фильмов, снятых на студии был фильм «Педагогика милосердия». Автор сценария проф.Г.Редько. Это был заказ Одесского педагогического института им. »Ушинского» и рассказывал о методах обучения больных детей. Этот фильм был удостоен первой премии на Московском кинофестивале учебных фильмов в 1990г. В 1993 году я репатриировался в Израиль со своей семьей и студией “RIF”. Окончил иерусалимскую »теплицу» для киноработников. Снимал документальные фильмы. При поддержке министерств абсорбции, культуры , образования и центра помощи репатриантов, деятелей искусства снял мультипликационные и художественные фильмы. Их можно увидеть на моем сайте www.studiorif.tv

Экзамен во ВГИКе, или Истории с фотографиями

В июне 1972 года я поступал во ВГИК на операторский факультет. Первый экзамен – «Практика фотографии». Нам давали пленку, и мы должны были сделать репортаж на ВДНХ. Три года не было набора на факультет; конкурс был огромный. Я попал в первую группу, и в восемь утра тридцать человек отправились на съёмки.

Выставка в этот ранний час была пуста, и ребята отправились пить пиво. Не знаю почему, я пошел побродить по аллеям. И вдруг вижу, что возле павильона «Космос» работает подъёмный кран. Подбегаю, а там на постамент у входа в павильон ставят капсулу Востока, на которой Ю. Гагарин летел в космос. А командует «вира-майна» фактурный мужик. Я начал строить кадр – все хорошо, но нет зрителей. Пусто – только рабочий и капсула.

И вдруг… А время – восемь утра! Подъезжает красный «Икарус», из него вываливаются, вы не поверите, музыканты шотландского военного ансамбля, – да, в этих самых юбочках и беретиках с помпонами и становятся точно там, где мне было надо. Я сделал несколько снимков и пошел в лабораторию проявлять пленку. Увидел ребят, они пили пиво. Потом профессор Евсей Абрамович Йофис сказал мне, что он принимает двадцать лет экзамены, но такого репортажа он не видел. Так благодаря шотландцам и ещё перчику, выглядывающему из штанов цыганенка, я поступил во ВГИК.

Для предварительного конкурса на операторский факультет ВГИКа требовалось прислать разные снимки – портреты, репортаж, натюрморт. Я жил на Молдаванке недалеко от Староконного базара. Там продавали всякую живность и инструменты. Собиралась по выходным вся любящая побалагурить и пошуметь Одесса. Вот и я решил там поснимать жанровые сценки. Была зима, на базаре в аквариумах плавали всех цветов и видов рыбки, птицеводы торговали щеглами и чижами, жены моряков приносили заморских попугаев…

Я обратил внимание на цыганенка. Он сидел на завалинке, на плече у него – белоснежный красавец-голубь. Смуглое лицо мальчишки, огромные выразительные глаза – и рядом красивая, гордая птица. Я начал снимать. Пацан увидел, что я его снимаю. Пока я менял оптику, краем глаза мельком увидел, что он сделал рукой какое-то мимолетное движение.

Я, занятый съемкой, не придал этому никакого значения. Из многих кадров этого мальчишки я отобрал наиболее, как мне показалось, интересный и отпечатал его среди других снимков и отослал на конкурс. Позже мне пришло извещение, что меня приглашают на экзамены. Я их прошел, стал студентом, и вот однажды наш преподаватель по фотокомпозиции профессор Лидия Павловна Дыко пригласила меня в свой кабинет для собеседования.

Захожу. Она и её ассистентка сидят за столом, на нем – мои снимки, а в руках у Лидии Павловны снимок этого цыганенка. Она просит рассказать меня об этом снимке. Я начинаю рассказывать о композиции, свете и пр. Её ассистентка давится от смеха, в глазах Лидии Павловны бегают чертики. Я ничего понять не могу. Тогда она меня начинает подбадривать: «Ну, Александр, вы же одессит, ну что вы тушуетесь, мы же здесь все свои». Я понимаю, что от моего ответа многое зависит, что в этом снимке есть что-то, о чем я не догадываюсь, но не могу понять, что. Я опять про композицию и экспозицию, а ассистентка с криком «Я сейчас уписаюсь!» выбежала из кабинета.

И тогда она понимает… Что я и в самом деле не понимаю «изюминку» этого снимка. Она швыряет через стол мне этот снимок, он делает оборот, падает возле – и я вижу, что из ширинки этого засранца выглядывает пипка. Как я это не видел, когда печатал и ретушировал снимок, понятия не имею! Нужно сказать, что это был 1973 год, тогда на каждом углу плакаты кричали «Миру – мир», об этом твердили все СМИ, и все эти призывы уже здорово надоели. Возможно, когда из 180 человек на одно место нужно было отобрать одного, эта пипка с умыслом – «а пошли вы все на…» и сыграла для меня победную роль. 179 претендентов были отметены, а я получил приглашение явиться в Москву на экзамены.

Александр Черный