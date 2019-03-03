Ученые рассказали о том, почему алкоголь может быть полезен пожилым людям

Медики из медицинского университета штата Массачусетс рассказали о том, каким образом алкоголь в небольшом количестве может благотворно влиять на здоровье людей в пожилом возрасте. Специалисты отметили, что речь идет о бокале вина в день для тех, кто старше 50 лет.

По их словам, вино может благотворно влиять на организм в случае наличия у человека сердечно-сосудистых заболеваний или желчнокаменных болезней. Для мужчин порция алкоголя, благотворно влияющая на здоровье, составляет не более 40 г. спирта, для женщин в два раза меньше.

Однако, молодые люди не входят в список тех людей, на которых алкоголь может влиять благотворно. Согласно исследованиям, организм молодых людей более подвержен возникновению алкогольной зависимости. В свою очередь наличие зависимости приводит к возникновению различных болезней, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя.

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