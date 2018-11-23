7 вещей, которые надо делать с мужем перед сном, чтобы в доме жило счастье

Обязательно попробуйте!

Хотите, что быть всегда были счастливы вместе с вашим любимым? Эти несколько вещей вам помогут!

Для совместного счастья нужны усилия обоих людей, пишет EntÃ©rate de algo. Вот список самых полезных привычек для пары, которые помогут сделать ваши отношения гармоничными.

1. Не работайте ночью.

Даже если у вас много работы. Это может подождать до завтра. Лучше проведите это время вместе со своим партнером.

2. Не обсуждайте дела перед сном.

Если в течение дня вас что-то беспокоит, лучше говорить об этом сразу, а не ждать вечера. Ночью лучше говорить о приятном, смеяться, настраиваться на позитивный лад.

3. Обнимайтесь.

После напряженного дня на работе, поцелуи и объятия — именно то, что нужно. Иногда простое объятие способно убрать все негативные мысли.

4. Ложитесь спать одновременно.

Пусть это станет для вас хорошей привычкой. Это еще больше сблизит вас.

5. Отложите телефон.

8 из 10 пар засыпают с телефоном в руках. Лучше проведите это время вместе с любимым человеком. А залипнуть в соцсетях вы всегда успеете.

6. Отправьте детей спать в отдельную комнату.

У вас должно быть свое личное пространство. Дети могут иногда спать с вами, но превращать это в постоянную привычку все же не стоит.

7. Будьте честны друг с другом.

Пары должны сообщать друг другу все: и хорошее, и плохое. Тайны и обиды не ведут ни к чему хорошему. Они только портят всем настроение.

А вы тоже делаете эти вещи?

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