6 самых популярных армейских татуировок по опросу портала tattookiev.org

Армейские татуировки, как сообщает Киевский тату салон «Альянс», обычно расположены на телах тех людей, которые являются военнослужащими или уже успели отслужить в вооруженных силах. Эта категория татуировок имеет непосредственное отношение к социальному статусу солдат, показывает, к каким войскам или подразделениям принадлежит человек. По законам армии изображение на тело могут наносить только опытные бойцы, только что прибывшие на службу не могут этого делать, ведь они еще не осознали все тяготы армейской службы. В тату-салоне «Альянс» можно выбрать дизайн армейских татуировок, который вам придется по вкусу.

Армейские татуировки украшают тела мужчин и имеют особое значение. Солдаты накалывают такие рисунки в память о службе, и прежде чем сделать такую татуировку, ее требуется заслужить.Группа https://vk.com/tattoosalonkiev пишет, что именно тогда она будет нести с собой особый смысл и действительно станет памятным событием.

Армейские изображения отличаются друг от друга, по ним можно определить, где служил солдат и к каким войскам имеет отношение. Существует шесть самых популярных и известных армейских татуировок, которые необходимо рассмотреть более подробно.

1. Группа крови

Иногда солдаты набивают года службы и место, где были в армии. Если военнослужащий успел побывать в горячей точке, то на нем нередко можно увидеть татуировку в виде группы крови.

2. Символ ночи

Те бойцы, которые служили в разведывательных войсках, часто наносят на тело изображение летучей мыши. Рисунок выполнен на темном фоне и включает в себя Луну. Это является символом ночи и тишины.

3. Черепаха

Очень часто можно увидеть на теле военнослужащего черепаху в берете, а рядом с ней обычно располагаются вертолеты, самолеты или что-то с военной символикой.

4. Символ морской пехоты

Морские пехотинцы по обыкновению наносят себе на тело изображения куполов парашютов. Частенько череп в бондане символизирует войска данного назначения. Также это может быть выпрыгивающий из моря дельфин или глобус с изображением якоря. Но самой обыкновенной татуировкой считается лента и надпись на ней «Морская пехота». Именно такой рисунок можно увидеть на солдате чаще всего.

5. Воздушно-десантные войска

Солдаты данных войск довольно часто наносят рисунок открытого парашюта и крыльев БДМ. Распространено наносить годы, когда служил солдат, и местность, где проходила служба. Также данное подразделение славится изображениями меча с крыльями и изображением берета на щите, крылатые волки тоже не редкость, да и эмблема ВДВ часто встречается у десантников. По версии сайта http://tattoo.org.ua/, очень красивой и нелегкой в исполнении является татуировка с улетающим самолетом и раскрывшимся на его фоне парашютом.

6. Военно-морской флот

У военнослужащих данных войск нередко можно заметить рисунки парусников, якорей и штурвальных колес. Если солдат служил на Севере, то обычно на его коже выполнено изображение Белого медведя. Частенько на ладони солдат можно заметить надпись «За ВМФ».

Конечно, это не все варианты армейских татуировок, которые существуют. Любой мастер вносит что-то свое в каждое изображение, ведь оно считается настоящим искусством. Главное, не забывать о том, что если Вы в действительности не проходили армейскую службу, то не стоит наносить данные изображения на свое тело, дабы избежать неприятностей в будущем.