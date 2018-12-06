5 признаков того, что у «приятного» человека на самом деле дурные намерения

Новые люди появляются в нашей жизни постоянно. Но не все из них настолько искренни, как пытаются казаться…

Новые люди появляются в нашей жизни постоянно. Но не все из них настолько искренни, как хотят казаться. Светлые во всех отношениях люди – это все-таки редкость.

За маской приятного человека может скрываться личность, у которой есть определенные скрытые мотивы. Он может не выявлять их очень долгое время. Может использовать вас или забрать у вас что-то важное. Когда вы это поймете, может быть уже слишком поздно.

Как же понять, что у человека есть скрытый мотив для общения с вами? Вот 5 признаков, которые помогут вам это определить:

1. Он постоянно говорит только о себе.

Люди, у которых есть скрытый мотив, не могут говорить ни о ком, кроме самих себя. Они могут притворяться, что им интересны вы и ваша жизнь, но… Так или иначе любой разговор будет сводиться к ним и их желаниям.

Звучит знакомо? В следующий раз, когда вы будете общаться с таким человеком, укажите ему на этот нюанс. Если он разозлится и начнет все отрицать, прекратите с ним общение. Исключение можно сделать в том случае, если человек извинится.

2. Он использует различные тактики для того, чтобы заставить вас что-то сделать.

Если какая-то тактика не срабатывает, он пробует другую, а затем еще одну и еще одну. Цель человека заключается в том, чтобы манипулировать вами. Он будет стараться это делать до тех пор, пока не получит то, что ему от вас нужно.

Он не отступит. Будет идти к своей цели. Пытается ли кто-то вами манипулировать? Обратите на это внимание. Если это так, не поддавайтесь.

3. Особый язык тела и нежелание смотреть вам в глаза.

Лгать – это привычка манипуляторов. Даже если человек умеет очень хорошо обманывать, его язык тела всегда скажет правду.

Вы увидите, что он чувствует себя некомфортно. Ему может быть сложно сидеть спокойно, он может избегать смотреть вам в глаза. Если человек слишком часто моргает – это тоже признак того, что тут что-то не чисто.

Обращайте особое внимание на подобные «симптомы». Они говорят о том, что ваш друг с вами не откровенен.

4. Он постоянно говорит об одном и том же.

Люди, у которых есть скрытый мотив, не могут перестать говорить о том, что им нужно. Чтобы они от вас ни хотели, они обязательно будут говорить об этом при каждой вашей встрече.

Они будут говорить и говорить. Они будут убеждать вас в том, насколько прекрасна их идея; что, сделав что-то для них, вы поступите правильно.

Не позволяйте убедить себя. Попытайтесь сменить тему разговора. Если это не сработает, прервите общение.

5. Ваше чутье подсказывает, что здесь что-то не так.

Не игнорируйте это чувство. Один из способов определить человека со скрытыми мотивами – обратить внимание на чувства, которые возникают у вас во время общения. Если вам некомфортно и неприятно, это «звоночек». Не игнорируйте его.

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