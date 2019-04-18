5 негативных черт характера, которые помогают нам в жизни

Лень, привычка откладывать все на потом, зависть, эгоизм — привычки, от которых принято избавляться. На самом деле они не такие уж и плохие. Иногда негативные привычки делают нашу жизнь проще. При правильном подходе они могут даже изменить нашу жизнь к лучшему.

Все для себя

Чаще всего эгоисты не пользуются популярностью и даже вызывают у окружающих неприязнь. Однако, разобравшись в причинах эгоизма таких людей, начинаешь их уважать. Они всегда отстаивают свои интересы. А еще эгоист никогда не позволит себя использовать.

Лень

Казалось бы, что может быть хуже лени. Вспомните, кто изобрел стиральную машину, микроволновку, пылесос. Скорее всего, эти люди очень хотели облегчить себе жизнь. Их изобретения позволяют нам сохранить наше драгоценное время и потратить его на что-то более важное, чем уборка.

Зависть

Зависть бывает черной и белой. Поэтому можно считать, что это как негативная, так и позитивная привычка. Если культивировать в себе желание стать лучше, чем человек, которому вы завидуете, то это очень даже хорошо. Благодаря этому, казалось бы, плохому качеству у вас появляется мотивация работать над собой и не останавливаться на достигнутом.

Отложу это дело на завтра

Сегодня прокрастинация считается болезнью XXI века. Большинство людей постоянно откладывают важные дела на потом. Нужно сказать, что откладывать все в долгий ящик постоянно не стоит. Так можно накопить огромное количество важных дел. А вот в редких случаях прокрастинация и лень являются отличной профилактикой переутомления и стресса.

Упрямство

В нашей культуре упрямство считают синоним глупости, но это совершенно не так. Упрямый человек просто умеет отстаивать свою точку зрения и не сворачивает с выбранного пути.

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