А знаете ли вы…? (34 интересных факта)

А знаете ли вы…? — под таким названием выкладываем список из 34-ох интересных факта, удиви себя и друзей.

А знаете ли вы…? — под таким названием выкладываем список из 34-ох интересных факта, удиви себя и друзей.

1. Чингиз Хан умер во время секса

2. Альберт Эйнштейн никак не мог запомнить свой номер телефона

3. Мать Гитлера всерьез подумывала об аборте, но врач ее переубедил

4. Лев из логотипа Метро-Голдвин-Майер убил своего тренера на следующий день после съемок

5. На луне есть три мяча для гольфа

6. Грязный снег тает быстрее, чем чистый

7. В офисном столе в 400 раз больше бактерий, чем в туалете

8. 1111111 х 1111111 = 1234567654321

9. Леонардо да Винчи рисовал губы Моны Лизы 12 лет

10. Чихнуть с открытыми глазами невозможно

11. 4-х летний ребенок задает около 400 вопросов в день

12. «ОК» – самое популярное слово в мире

13. Если омар потеряет глаз, у него вырастет новый

14. В Алабаме запрещено носить усы, которые могут вызвать смех в церкви

15. Для того, чтобы улыбнуться, нужно задействовать 40 мышц, а для того, чтобы нажать на курок – 4

16. Guinness продает 7 000 000 стаканов пива в день

17. Чаще всего жены миллионеров – учителя

18. Согласно Книге бытия 1:20-22, курица появилась раньше яйца

19. Ребенок, кторый только идет в 1 класс, уже распознает около 200 логотипов различных компаний

20. У парков аттракционов после инцидентов со смертельным исходом увеличивается посещаемость

21. Зимой 1932 года было так холодно, что Ниагарский водопад полностью замерз

22. Арахиз – один из ингредиентов динамита

23. У слизняка 4 носа

24. Главной причиной смерти на рабочем месте является убийство

25. Треть учителей государственных школ отправляет своих детей в частные

26. Люди тратят две недели жизни в ожидании зеленого сигнала светофора

27. Джордж Буш и Хью Хэфнер(PlayBoy) двоюродные братья

28. Иисус был козерогом (если, конечно, был вообще)

29. Древние Майя верили в конец света 21.12.2012, а еще они верили в бога кукурузы по имени Ах Мун

30. Электрический стул был изобретен стоматологом

31. Научное название гориллы – «Горилла Горилла Горилла»

32. Вашингтон и Джефферсон выращивали коноплю на своих плантациях

33. Уинстон Черчилль родился на дискотеке в женском туалете

34. В 97% банкнот США имеются следы кокаина

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