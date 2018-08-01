20 фактов о знакомстве

1. Пары, как правило, выжидают около 6–8 свиданий, прежде чем начать официально встречаться.

2. Служебные романы — распространенное явление, и 4 из 10 случаев отношений на работе заканчиваются заключением брака.

3. Мужчин отталкивают шумные женщины. Если женщина хочет познакомиться, ей следует отойти от шумной группы, чтобы дать мужчине возможность подойти к ней.

[ads1]4. Если вы хотите создать мгновенную связь с человеком, во время разговора произнесите его или ее имя, по меньшей мере, два раза. Это показывает ваше внимание и умение устанавливать связи.

5. Исследования показывают, что запоминая различные сведения о человеке и упоминая их в разговоре, вы не только льстите другому, но и показываете свой интерес.

6. Когда лучше всего звонить после первого свидания? Мнения экспертов разнятся, но идеальным моментом считается время через 2–4 дня, но не дольше 4–5 дней. Если вы звоните слишком рано, то это может показаться отчаянным шагом.

7. Чаще всего люди расходятся через 3–5 месяцев после знакомства.

8. Согласно данным опроса известного сайта знакомств, 43 процента респондентов считали самым важным свежее дыхание, для 17 процентов имела значение стильная одежда, для 15 — приятный запах духов или одеколона, 14 процентов — хороший внешний вид кожи, а для 10 — красивые волосы.

9. Опросы показывают, что школа, университет, кафе и торговые центры являются наилучшими местами для флирта, так как люди более открыты к встрече с другими в этих местах. Наихудшими местами являются рестораны и кинотеатры.

10. Согласно исследованиям, то, как стоит мужчина (то есть сутулится или нет) имеет значение в 80 процентах случаев при составлении первого впечатления женщины.

11. Для женщин самыми отталкивающими характеристиками у мужчин являются прыщи, неопрятные ногти, метеоризм и отрыжка, отсутствие зубов, неприятный запах тела или запах изо рта и «дурацкие» очки.

12. Когда мужчина пытается сблизиться с женщиной, она основывает 55 процентов первоначального впечатления о нем на его внешности и языке тела, 38 процентов на его манере говорить и 7 процентов на том, что он на самом деле говорит.

[ads2]13. Если женщина заинтересована в мужчине, то она будет улыбаться или смеяться над его шутками, играть с волосами, перебирать руками какой-то предмет, например стакан, краснеть, когда мужчина говорит комплимент, надувать или втягивать губы, запинаться или наклонятся в сторону мужчины.

14. Признаки того, что женщина не заинтересована в мужчине включают в себя: избегание зрительного контакта, фальшивая улыбка или отсутствие улыбки, отклонение от собеседника, односложные ответы, сутулая поза, частые взгляды на часы, постукивание ногами и безучастный взгляд.

15. Красивые женщины получают больше взглядов, подмигиваний и домогательств, но к ним и реже подходят мужчины, так как они теряют уверенность рядом с такими женщинами.

16. Исследования показывают, что мужчины знают о том, что влюбились уже после 3 свиданий, а женщины влюбляются только после 14-го свидания.

17. В среднем встречающиеся начинают целоваться на втором свидании, а заниматься сексом после 4–6 свиданий.

18. Мужчине сложно заговорить, если рядом присутствуют две женщины, так как он не хочет, чтобы вторая женщина чувствовала себя покинутой. Поэтому, если женщина хочет привлечь мужчину, ей стоит привести двух подруг.

19. Женщина может увеличить свои шансы на то, что к ней подойдет мужчина, если распрямит скрещенные руки, обменяется с ним взглядом и улыбнется.

20. Исследование говорит о том, что счастье заразно, и потенциальные партнеры не могут уйти от счастливых.

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