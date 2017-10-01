15-й Международный фестиваль поэзии русского зарубежья

200-летие Пушкинского выпуска из Царскосельского лицея

«ПУШКИН В БРИТАНИИ» ОБЪЯВИЛ ИМЕНА…

Завершился 1-й заочный тур 15-го Турнира поэтов русского зарубежья «Пушкин в Британии»-2017. В Лондон приедут 19 авторов из 11 стран мира. 21 октября на Трафальгарской площади в храме St.Martins они сразятся в очном поединке за титул «Король поэтов русского зарубежья-2017».

Имена победителей 1-го тура: СЕРГЕЙ МАРТЫНОВ, Ирландия; ВИКТОРИЯ ГРЕКОВА, Донецк; ЕЛЕНА НОВОСЕЛОВА-ГВОЗДЕВА, Испания; ИГОРЬ БОРЦ, Израиль; ЖАННА СИЗОВА, Великобритания; ТАТЬЯНА ЮФИТ, Великобритания; АЛЕКСЕЙ ОКУНЬ, Украина; ЮЛИЯ РЕЗИНА, США; МАЙЯ БИРДВУД-ХЕДЖЕР, Великобритания; ИВАН ФИСЕВ, Республика Саха; ГАЛИНА ЛАЗАРЕВА, Австралия; СВЕТЛАНА КОЧЕРГИНА, Франция; ГАЛИНА ВОРОНЕНКО, США; ГЕОРГ ЧЕРНЫЙ, Великобритания; АНАСТАСИЯ ВИНОКУРОВА, Германия; ЛЮДМИЛА ЧЕБОТАРЕВА, Израиль; АНДРЕЙ КЕРУБИНИ, Украина; НИНА РУСАНОВА, Испания; ВЕРОНИКА ГАБАРД, Швеция.

15-й юбилейный Фестиваль поэзии русского зарубежья “ПУШКИНвБРИТАНИИ” пройдет в Лондоне со 19 по 22 октября. Кроме главного события – Турнира поэтов – в Программе: прием в Посольстве РФ, круглые столы и мастер-классы, поэтический слэм в Кембриджском Университете, а также турниры пародий и экспромтов на теплоходе по ночной Темзе.

В жюри фестиваля : Олеся Николаева – поэт, профессор Литературного института им. Горького, лауреат многочисленных премий, включая премию «Поэт» (2006) и Патриаршую литературную премиию (2012); Михаил Попов – поэт, прозаик, профессор Литературного института им. Горького, автор более 20 книг, лауреат многочисленных литературных премий; Андрей Галамага – поэт, дважды лауреат «Пушкин в Британии» (2007, 2012), лауреат фестиваля «Русские мифы» в Черногории (2013), обладатель Гран-при фестиваля «Интеллигентный сезон», Крым (2015), победитель международного литературного конкурса, посвященного Москве, «На семи холмах» (2016), лауреат международного фестиваля «Центр Европы» (2017); Олег Бабинов – поэт, победитель ПУШКИНвБРИТАНИИ-2016, победитель Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2016); Олег Борушко – автор 8 книг прозы и стихов, в том числе бестселлера «Эротические танки» псевдояпонского поэта Рубоко Шо, автор первого на русском языке поэтического переложения «Дао-дэ-цзин» Лао-Цзы. Автор и руководитель проекта «ПУШКИНвБРИТАНИИ», председатель жюри.

Фестиваль проходит при поддержке Blavatnik Family Foundation, Специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, Посольства РФ в Великобритании, Федерального агентства “Россотрудничество” и Русского общества Кембриджского университета.

ВХОД НА ВСЕ МЕРОПРИЯТИЯ – БЕСПЛАТНЫЙ.

Подробная программа – на сайте www.pushkininbritain.com

Справки по тел: +447900993918