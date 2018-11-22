10 смертельных ядов и их действие на человека и немного интересных фактов о каждом.

Ботулотоксин

Многие яды могут быть смертельными в небольших дозах, потому довольно сложно выделить самый опасный. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что ботулотоксин, который используется в инъекциях Ботокса для разглаживания морщин является сильнейшим.

Ботулизм – это серьезное заболевание, приводящее к параличу, вызвано ботулотоксином, которое вырабатывает бактерия Clostridium botulinum. Этот яд вызывает повреждение нервной системы, остановку дыхания и смерть в ужасных муках.

Симптомы могут включать тошноту, рвоту, двоение в глазах, слабость лицевых мышц, речевые дефекты, трудности с глотанием и другие. Бактерия может попасть в организм вместе с едой (как правило, плохо консервированные продукты) и через открытые раны.

Яд рицин

Рицин является природным ядом, который получают из касторовых бобов растения клещевины. Чтобы убить взрослого человека, достаточно нескольких крупинок. Рицин убивает клетки в организме человека, предотвращая производство нужных ему белков, что заканчивается недостаточностью органов. Человек может отравиться рицином через вдыхание или после приема внутрь.

При вдыхании симптомы отравления обычно появляются через 8 часов после воздействия, и включают в себя трудности с дыханием, лихорадку, кашель, тошноту, потливость и стеснение в груди.

При проглатывании, симптомы появляются меньше чем через 6 часов и включают в себя тошноту и диарею (возможно с кровью), низкое кровяное давление, галлюцинации и припадки. Смерть может наступить через 36-72 часа.

Газ зарин

Зарин является одним из самых опасных и смертельных нервных газов, который в сотни раз токсичнее цианида. Изначально зарин был произведен в качестве пестицида, но вскоре этот прозрачный газ без запаха стал мощным химическим оружием.

Человек может отравиться зарином при вдыхании или воздействии газа на глаза и кожу. Вначале могут появиться такие симптомы, как насморк и стеснение в груди, дыхание затрудняется и возникает тошнота.

Затем человек теряет контроль над всеми функциями своего тела и впадает в кому, возникает конвульсии и спазмы, пока не наступает удушье.

Тетродотоксин

Этот смертельный яд содержится в органах рыб рода иглобрюхих, из которых готовят известный японский деликатес «фугу». Тетродотоксин сохраняется в коже, печени, кишечнике и других органах, даже после того, как рыба была приготовлена.

Этот токсин вызывает паралич, судороги, психическое расстройство и другие симптомы. Смерть наступает в течение 6 часов после попадания яда внутрь.

Известно, что каждый год несколько людей погибают от мучительной смерти при отравлении тетродотоксина после потребления фугу.

Цианистый калий

Цианид калия является одним из самых быстрых смертельных ядов, известных человечеству. Он может быть в форме кристаллов и бесцветного газа с запахом «горького миндаля». Цианид можно встретить в некоторых продуктах и растениях. Он есть в сигаретах и его используют для производства пластика, фотографий, извлечения золота от руды и для уничтожения нежелательных насекомых.

Цианид использовали еще в древние времена, а в современном мире он был методом смертной казни. Отравление может произойти при вдыхании, приеме внутрь и даже касании, вызывая такие симптомы как судороги, дыхательную недостаточность и в тяжелых случаях смерть, которая может наступить через несколько минут. Он убивает благодаря тому, что связывается с железом в клетках крови, лишая их способности переносить кислород.

Ртуть и отравление ртутью

Существует три формы ртути, которые могут быть потенциально опасными: элементарная, неорганическая и органическая. Элементарная ртуть, которая содержится в ртутных термометрах, старых пломбах и флуоресцентных лампах, нетоксична при соприкосновении, но может быть смертельной при вдыхании.

Вдыхание паров ртути (металл быстро превращается в газ при комнатной температуре) поражает легкие и головной мозг, отключая центральную нервную систему.

Неорганическая ртуть, которая используется для производства батареек, может быть смертельной при приеме внутрь, привести к повреждению почек и другим симптомам. Органическая ртуть, содержащаяся в рыбе и морепродуктах, обычно опасна при длительном воздействии. Симптомы отравления могут включать потерю памяти, слепоту, судороги и другие.

Стрихнин и отравление стрихнином

Стрихнин представляет собой белый горький кристаллический порошок без запаха, который может попасть при приеме внутрь, вдыхании, в растворе и при внутривенном введении.

Его получают из семян дерева чилибухи (Strychnos nux-vomica), произрастающего в Индии и юго-восточной Азии. Хотя его часто используют в качестве пестицида, он также может быть в составе наркотических вещества, таких как героин и кокаин.

Степень отравления стрихнином зависит от количеств и пути поступления в организм, но чтобы вызывать тяжелое состояние достаточно небольшого количества этого яда. Симптомы отравления включают в себя мышечные спазмы, дыхательную недостаточность и даже привести к смерти мозга через 30 минут после воздействия.

Мышьяк и отравление мышьяком

Мышьяк, являющийся 33-м элементом в таблице Менделеева, с давних времен был синонимом яда. Его часто использовали в качестве любимого яда в политических убийствах, так как отравление мышьяком напоминало симптомы холеры.

Мышьяк считается тяжелым металлом, свойства которого схожи с характеристиками свинца и ртути. В больших концентрациях он может привести к таким симптомам отравления, как боли в животе, судороги, кому и смерть. В небольшом количестве он может способствовать ряду заболеваний, включая рак, заболевания сердца и диабет.

Яд кураре

Кураре является смесью различных южно-американских растений, которые использовались для ядовитых стрел. Кураре использовался в медицинских целях в сильно растворенной форме. Основным ядом является алкалоид, который вызывает паралич и смерть, также как стрихнин и болиголов. Однако после того, как возникает паралич дыхательной системы, сердце может продолжать биться.

Смерть от кураре медленная и мучительная, так как жертва остается в сознании, но не может двигаться и говорить. Однако если применить искусственное дыхание до того, как яд осядет, человека можно спасти. Племена Амазонки использовали кураре для охоты на животных, но отравленное мясо животных не было опасным для тех, кто потреблял его в пищу.

Батрахотоксин

К счастью шансы повстречаться с этим ядом очень малы. Батрахотоксин, который содержится в коже крошечных лягушек-древолазов, является одним из самых сильных нейтротоксинов в мире.

Сами лягушки не производят яд, он накапливается из продуктов, которые они потребляют, в основном небольших жучков. Самое опасное содержание яда было обнаружено у вида лягушек ужасного листолаза, обитающих в Колумбии.

Один представитель содержит достаточно батрахотоксина, чтобы убить два десятка людей или несколько слонов. Яд поражает нервы, особенно вокруг сердца, затрудняет дыхание и быстро приводит к смерти.

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